Hvězda nenápadného muže stoupá vzhůru. Teď jej otestují Černochová, Havlíček i Hřib

Byť se víkendový sněm STAN nesl v poklidné atmosféře, v bezprostředním okolí předsedy Víta Rakušana došlo k výrazné změně. Svou kariéru posunul výrazně nahoru dosud nepříliš známý a nenápadný Karel Dvořák. Sněm jej potvrdil coby jedničku volební kandidátky v Praze a zároveň jej delegáti sněmu zvolili novým místopředsedou vládního hnutí. Nedobrovolně mu obě místa "uvolnil" poslanec Jan Lacina.

Ještě před třemi roky byl Karel Dvořák řadovým advokátem, který měl za sebou dva volební neúspěchy: v letech 2018 a 2022 neúspěšně kandidoval do zastupitelstva v Praze 4. Jeho hvězda začala stoupat, když jej v roce 2022 hnutí STAN dosadilo na pozici politického náměstka k ministru spravedlnosti za ODS Pavlu Blažkovi. Prozatímního vrcholu dosáhl Dvořák na víkendovém sněmu, po kterém vévodí pražské kandidátce hnutí pro říjnové sněmovní volby. V metropoli jej čeká měření například s lídryní koalice Spolu a ministryní obrany Janou Černochovou, Karlem Havlíčkem z opozičního ANO či se šéfem Pirátů Zdeňkem Hřibem.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz dal Dvořák najevo, že se nikoho z nich nebojí a že s nimi půjde do předvolebních soubojů a debat. "Myslím, že debaty mají být o tom, jaký máme program, a o tom, co reprezentujeme. Náš program je dobrý a hodnoty, které máme a ctíme, skvělé. Věřím, že se budou zamlouvat i voličům," hlásil Dvořák, který byl v letech 2016 až 2019 členem představenstva akciové společnosti 4-Energetická.

2:45 Aktuálně.cz se lídra STAN v Praze zeptalo, zda nemá obavu jít do souboje se silnými protivníky jako je Jana Černochová, Karel Havlíček či Zdeněk Hřib. | Video: Radek Bartoníček

Osmatřicetiletý právník porazil v souboji o první místo kandidátky desítky konkurentů, z nichž nejvážnějším byl stávající poslanec - a do uplynulého víkendu též místopředseda STAN - Jan Lacina. Ten doufal, že post lídra kandidátky získá právě on, poukazoval mimo jiného na to, že je podstatně známější než Dvořák, ale neuspěl. Delegáti sněmu jej posunuli za Dvořáka, který u nich dostal přednost také při volbě místopředsedy STAN.

"Výsledek absolutně respektuji s klidným svědomím a bez postranních křivd. Možná se v Praze zrodila nějaká poptávka po mladém kandidátovi, který potáhne kandidátku s nějakou dravostí," reagoval pětapadesátiletý Lacina. Ten se podle svých slov nyní hodlá o to více soustředit na svůj výsledek ve sněmovních volbách, prý dokonce usilovněji než na celou kandidátku. "Myslím, že jsem mohl být lídrem (kandidátky), protože mám všechny potřebné papíry, jako máte na zaoceánskou loď. Jestliže jsem nyní na kandidátce na 3. místě, budu se soustředit na maximální osobní výkon, na co nejvíce kroužků," upozornil Lacina.

Když Aktuálně.cz na sněmu sledovalo projevy pěti kandidátů na čtyři řadová místopředsednická křesla, zdálo se, že Dvořák nijak nevyčníval. V projevu téměř nemluvil o nějakých konkrétních věcech, které by upoutaly pozornost. Svůj kandidátský projev postavil zejména na slovech o tom, jak jej těší práce pro STAN. V kuloárech sněmu, který proběhl v pražském hotelu Clarion, spolustraníci tvrdili, že Dvořák odvedl spoustu práce na resortu spravedlnosti. Zmiňovali například návrh zákona, který má více chránit oběti sexuálně motivovaných trestných činů. Ve svém profilu na stranickém webu se Dvořák zmínil také o práci na řešení dluhové chudoby a na zlepšení problematiky opatrovnictví.

Opravdovou zkouškou ohněm budou pro Dvořáka až předvolební kampaň a výsledek říjnových voleb. Hnutí STAN v nich bude přinejmenším obhajovat dosavadních 33 mandátů poslanců. Přičemž platí, že Praha patří ke klíčovým regionům. Při volbách v roce 2021 získalo hnutí v Praze přes 22 procent hlasů. Tehdy však ještě bylo v koalici s Piráty, jejichž kandidátku v metropoli táhla Pirátka Olga Richterová. Hned za ní tehdy uspěl Lacina - díky kroužkům od voličů přeskočil ze třetího na druhé Piráta Jakuba Michálka.