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Domácí

Hrozba bombou zastavila vlaky na pražském hlavním nádraží, metro tam nezastavuje

ČTK

Policie kvůli anonymní hrozbě bombou vyklízí pražské hlavní nádraží, oznámila v úterý ráno na síti X. Provoz vlaků je zastavený, metro tamní stanicí projíždí, vyplývá z informací od mluvčího Správy železnic pro mimořádné události Martina Kavky a pražského dopravního podniku. Přes hlavní nádraží ráno míří do Prahy desítky tisíc lidí. Omezení potrvá nejméně jednu až dvě hodiny.

Praha hlavní nádraží
Metro na trase C přestalo ve stanici Hlavní nádraží zastavovat před 07:45, vyplývá z webu dopravního podniku. (Praha hlavní nádraží)Foto: Petr Kučera
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„Z důvodu anonymní výhrůžky o uložení nástražného výbušného systému probíhá evakuace hlavního nádraží v Praze. Soupravy metra budou stanicí pouze projíždět a na místo míří pyrotechnik,“ oznámila policie krátce před 08:00.

Metro na trase C přestalo ve stanici Hlavní nádraží zastavovat před 07:45, vyplývá z webu dopravního podniku. „Provoz vlaků je zastaven,“ uvedl Kavka v 08:20.

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Vyklízení hlavního nádraží nebo jeho části kvůli výhrůžce bombou nebo podezřelému zavazadlu není úplně ojedinělé. Po anonymní hrozbě bombou policie nádraží vyklidila třeba v prosinci 2016, podezřelého tehdy zadržela jen o den později. Dopadla i muže, který bombou na hlavním nádraží hrozil v září 2019, a ženu, která s podobnou výhrůžkou přišla v srpnu 2021. Obvinění pak byli z trestného činu šíření poplašné zprávy.

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