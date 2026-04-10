Zapírání, lhaní, mlčení. S tím vším se setkal reportér deníku Aktuálně.cz, když v uplynulých dnech v západních Čechách oslovoval lidi, kteří měli dřív blízko k Anežce Brahové. Ta je od 24. března obviněná z terorismu. Policie ji jako jednu ze skupiny několika mladých lidí z propalestinské komunity spojuje se žhářským útokem na pardubický závod zbrojovky LPP Holding.
Do Velikonoc zbývalo pár dnů, když reportér deníku Aktuálně.cz vyrazil do Stříbra, kde to vypadalo spíš na vrcholící zimu. Teplota jen taktak atakuje nulu a začíná sněžit. Je krátce po osmé ranní a většina žáků zdejšího gymnázia na kopci v ulici Soběslavova už sedí v lavicích.
Jednou z jeho absolventek je i Anežka Brahová. Na konci listopadu roku 2019 se tu jako tehdejší studentka třídy G5 zúčastnila třeba i mezinárodní studentské stávky za klima, jak vyplývá z fotek střední školy na sociálních sítích.
„V pátek stávkovali také studenti stříbrského gymnázia, jako jediní z Plzeňského kraje spolu s dalšími 14 městy po celé České republice,“ píše se v textu pod několika fotografiemi, na nichž je mezi jinými zachycena i Brahová.
O necelé dva roky později, na konci května 2021, se tato studentka podílela také na webináři gymnázia o postavení žen ve společnosti. I to velmi výmluvně dokreslují slova dvou mladých lidí, kteří si Anežku vybavují ze střední školy a vzpomínají na ni jako na velmi „aktivní i akční“.
Školník zapřel ředitele
Brahová je jednou z několika mladých lidí, které policie zadržela v souvislosti s březnovým žhářským útokem na pardubický závod zbrojovky LPP Holding. Dívka obviněná z terorismu už více než dva týdny čeká ve vazbě na to, jak se bude případ dal vyvíjet.
A mezitím se spekuluje, jaká je vlastně spojitost mezi pardubickým útokem a mladou ženou s proukrajinskými a propalestinskými postoji.
Faktem nicméně je, že se k ní dnes nikdo příliš nemá. A to ani není nutné vyslovit její jméno, jak si reportér deníku Aktuálně.cz ověřil ve Stříbře. Na místním gymnáziu chtěl promluvit s ředitelem Milanem Deredimosem. Školník v khaki bundě sedící na recepci však nejdříve novináři, aniž by se předtím výslovně o bývalé studentce zmínil, oznámil, že on sám tu celý minulý týden nebyl a pořádně tak neví, co se dělo.
A na dotaz, zda je možné redaktora spojit s ředitelem, jen se zamračeným výrazem odsekne, že není. Z jakého důvodu? Prý proto, že Deredimos právě vyučuje. Počkat na něj, až zazvoní na přestávku, taky nelze. A mluvit prý za školu nebude ani nikdo jiný.
Reportér tak vytáčí telefonní číslo do ředitelovy kanceláře. Ten po chvíli sluchátko zvedá. „Neučím, ale připravuju se na vyučování,“ reaguje na dotaz, proč jej školník před návštěvou zapírá. Ani Deredimos však nemá zájem cokoliv sdělovat.
„Nemám, co bych k tomu dodal. Anežka Brahová už tři roky není studentkou gymnázia a nevím, co prováděla na vysoké škole,“ prohlásí ještě do telefonu. Na další otázky ohledně středoškolské aktivity Brahové Deredimos řekne, že novinář si už očividně všechny informace zjistil sám a on sám k nim nemá co dodat.
Není to přitom tak dávno, co se gymnázium svou studentkou chlubilo. To když v roce 2019 jako žačka třídy G4 vyhrála první místo v historicko-literární soutěži pořádané Západočeskou univerzitou v Plzni. Potlesk a vítězství si vysloužila díky eseji „Chtěla jsem být jako…“
Ve vítězné práci mimo jiné napsala: „Pokud se snažíte nikomu vědomě neubližovat, jste mým vzorem. Pokud se nebojíte prosazovat to, co si myslíte, že je správné, jste mým vzorem. Pokud odmítáte bezmyšlenkovitě přijímat názory za své, jste mým vzorem. Pokud nedáváte přednost pohodlnosti před spravedlností, jste mým vzorem. Pokud se nepovyšujete nad ostatní, tolerujete víry a nezakazujete lásku všem bez rozdílů, pokud děláte věci z dobrých důvodů, jste mým vzorem.“
„Nic neslibuju“
Přímo před gymnáziem stojí strohá autobusová zastávka. Z ní odjíždí hned několik linek. Tou s číslem 733 každý všední den přijížděla
a odjížděla i Anežka Brahová. Po zhruba čtvrthodině cesty autobus zastavuje v malé vesnici Trpísty v okrese Tachov. Právě odtud dívka pochází.
Obec s necelými třemi stovkami obyvatel je známá i díky baroknímu zámku, který po desítkách let chátrání prochází v poslední době pomalou obnovou. O Anežce Brahové ovšem ani tady nikdo mluvit nechce. Její jméno tu přitom není kdovíjak neznámé.
Matka dívky Alena Brahová totiž působí v zastupitelstvu obce, v posledních komunálních volbách získala na kandidátce „Trpísty a Sviňomazy náš domov“ nejvíc hlasů. Navíc, jak zdůrazňuje jedna starší paní, Brahovi se dost silně podílí na společenském životě vesničky. V místním občasníku z roku 2016 lze třeba dohledat poděkovaní Aleně Brahové za přípravu dětského dne s rekordní účastí na místním hřišti.
A známou figurou je i za hranicemi Trpíst. Pracuje totiž jako vedoucí dětského oddělení zdejší městské knihovny na Masarykově náměstí ve Stříbře. Byť zvonkohra ve věži renesanční radnice hraje teprve k deváté ranní, dveře do bibliotéky jsou už otevřené.
Uvnitř stojí Andrea Zárubová, šéfka knihovny. „Ne, není,“ odpovídá na dotaz návštěvníka, zda by tu našel i Alenu Brahovou. Novinář jí tak předává alespoň telefonní kontakt, pokud by se maminka obviněné Anežky chtěla ozvat později.
„Nechat ji tady můžete, ale nic neslibuju,“ bere si Zárubová vizitku a zavírá dveře. Do vydání článku se však už redakci nikdo neozve.
Reportér deníku Aktuálně.cz chtěl položit několik otázek i přímo obviněné Anežce Brahové, která je od 24. března ve vazbě. Její právní zástupce Filip Dus si dotazy nechal poslat. Ovšem po několika dnech, v úterý 7. dubna, oznámil: „Dnes jsem s ní mluvil, reagovat nechce.“
A rozhovor odmítl i vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek, jenž má případ posuzovaný jako terorismus na starosti. „Neboť přípravné trestní řízení je stále na začátku, toto je neveřejné a nad rámec toho, co uvádíme v tiskových zprávách, nelze k věci sdělovat bližší podrobnosti. Tyto by mohly ohrozit další průběh vedeného trestního řízení,“ formálně vysvětlil Štěpánek.
Nicméně i tak si obhájci zadržených stěžují, že v policejním obvinění jsou údajně velké trhliny. Prohlásili třeba, že Brahová v noci na pátek 20. března, kdy útok proběhl, v Pardubicích vůbec nebyla a celou dobu se nacházela v Praze.
„Pokud ostatní neodsuzujete, jste mým vzorem. Pokud si nezakrýváte oči před bezprávím, dávejte si pozor, abych vás nepřilepila na skříň, protože jste mým vzorem,“ stojí ještě v téměř sedm let staré eseji, s níž Anežka Brahová ovládla historicko-literární soutěž. Díky ní se stala známou na celém gymnáziu, které se nyní od své bývalé žačky distancuje.
Anežka Brahová je jednou z těch, které policie spojuje s útokem na pardubický závod zbrojovky LPP Holding. Podívejte se, jak zapálení a vykradení podniku vypadalo:
„Svobodné, nikoliv férové.“ Bývalý velvyslanec popsal, jak Orbán manipuluje s volbami
Maďarsko čekají o víkendu klíčové volby, které mohou po šestnácti letech ukončit vládu Viktora Orbána. Bývalý maďarský velvyslanec v Česku György Varga ve Spotlightu Terezy Engelové popisuje nejen předvolení náladu, ale i manipulační praktiky, které Viktor Orbán používá, aby volby zůstaly svobodné, ale nikoliv férové.
"Relaxační řada" v letadle. Americké aerolinky přicházejí s revoluční novinkou
United Airlines přicházejí s novinkou pro své pasažéry v ekonomické třídě. Od roku 2027 si cestovatelé budou moci místo obyčejného sedadla koupit celou řadu, která se jednoduše promění na pohovku. Inspirovali se leteckou společností na Novém Zélandě, napsal deník The Washington Post.
Co opravdu funguje na kocovinu? Těmto trikům se vyhněte a tyto naopak zkuste
Bolest hlavy, žízeň, nevolnost, únava. Tento klasický balíček po večírku zná skoro každý. Kocovina ale není jen trest za bujarou noc, je to komplexní reakce těla na alkohol. A i když univerzální lék neexistuje, vědci dnes docela dobře vědí, co vám může ulevit.
Slovenskou národní filmovou cenu za nejlepší snímek roku 2025 získalo drama Otec
Drama Otec režisérky Terezy Nvotové získalo slovenskou národní filmovou cenu Slnko v sieti (Slunce v síti) za nejlepší hraný film roku 2025. Při čtvrteční slavnostním ceremoniálu Slovenské filmové a televizní akademie (SFTA) uspěl celkově v pěti kategoriích. Oceněno bylo i několika umělců či děl, jež v březnu získali Českého lva.
Trump zvažuje stažení části vojáků z Evropy, je naštvaný na spojence
Americký prezident Donald Trump se svými poradci jednal o možnosti stáhnout část vojáků USA z Evropy, píše agentura Reuters s odkazem na vysoce postavený nejmenovaný zdroj v Bílém domě. Podle něj je americký prezident naštvaný na spojence v NATO za jejich neochotu pomoci zabezpečit Hormuzský průliv a také proto, že se mu nepodařilo získat Grónsko.