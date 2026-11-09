Hromadná nehoda kvůli náledí. Srazilo se 23 aut, včetně hasičů a vězeňské služby

V Orlové na Karvinsku se v pondělí ráno asi kvůli náledí srazilo 23 aut, několik lidí utrpělo zranění, která zřejmě nejsou život ohrožující. Mezi nabouranými vozidly jsou také auta hasičů a vězeňské služby, informovala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Nehoda se stala po 05:30 v Těšínské ulici. „Na místě nehody jsou složky integrovaného záchranného systému. Policisté ve spolupráci se strážníky městské policie koordinují dopravu.
Místo je v současné době neprůjezdné. Okolnosti a příčiny nehodového děje jsou předmětem šetření,“ uvedla Michalíková.
Původní informace hovořila o tom, že havarovalo i auto záchranářů, po ověření situace na místě ale policie upřesnila, že nehodu měla jen auta hasičů a vězeňské služby.
„Při příjezdu k místu události havarovalo na namrzlé komunikaci rovněž jedno ze zásahových vozidel hasičů. I přes tuto komplikaci hasiči bezprostředně zahájili vyprošťovací práce a pokračovali v poskytování pomoci účastníkům nehody,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Andráško.
Na místo byl podle něj povolán také autobus, do nějž se účastníci nehody mohli uchýlit, aby byli v teple.
Policejní mluvčí Jan Segsulka řekl, že kvůli klimatickým podmínkám se v pondělí v Moravskoslezském kraji stalo mnoho nehod.
Lidé se podle informací Ředitelství silnic a dálnic zranili v Orlové i při srážce dvou osobních aut ve Slezské ulici.
Dvě auta bourala na Karvinsku také na silnici mezi Stonavou a Karvinou (bez zranění) nebo v Těrlicku, kde účastníci havárie rovněž utrpěli zranění.
„Hasiči upozorňují řidiče na zvýšené riziko vzniku námrazy, zejména v ranních hodinách. Řidiči by měli přizpůsobit rychlost jízdy aktuálnímu stavu vozovky, dodržovat bezpečnou vzdálenost a počítat s možným výskytem náledí i na komunikacích, které se na první pohled jeví jako sjízdné,“ uvedl Andráško.
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