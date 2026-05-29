Hřib provokoval ministryni QR kódem. Naúčtoval jí dva miliony za byt

Když už se zdálo, že několikahodinová sněmovní debata o bydlení bude jen dalším nekonečným maratonem poslaneckých projevů, vytáhl předseda Pirátů Zdeněk Hřib rekvizitu. Ministryni pro místní rozvoj Zuzaně Mrázové (ANO) předal QR kód na dva miliony korun, které podle Pirátů dluží za bydlení v obecním bytě.
Za celou scénkou je přitom kauza, která teď ministryni neustále pronásleduje. Podle zjištění Seznam Zpráv využívala jako starostka Bíliny řadu let obecní byt. Piráti tvrdí, že nájemné neodpovídalo jejím příjmům ani postavení a že město tím přicházelo o peníze. Mrázová naopak opakovaně namítá, že žádná pravidla neporušila, byt nebyl sociální a vůči městu žádný dluh nemá.
Právě tuto kauzu si Hřib přinesl i na mimořádnou schůzi o bydlení. Zatímco většinu času strávil u řečnického pultu kritikou vládní novely a představováním pirátských receptů na dostupnější bydlení, v jednu chvíli vytáhl rekvizitu.
„A my jsme vám to spočítali, paní ministryně Mrázová. Za ty roky, kdybyste platila skutečně normální nájem, tak byste měla správně doplatit dva miliony korun. A aby to pro vás bylo jednodušší, tak jsme vám udělali QR kód. Ten vede na účet obce Bílina,“ prohlásil směrem k ministryni.
Poté zamířil k vládní lavici a položil před ni list papíru. Mrázová papír s velkým kódem ihned bez váhání odhodila zpátky směrem k němu.
Ten si nenechal příležitost ujít. „Způsob, jakým se k tomu stavíte zmuchláním toho QR kódu, ukazuje, jak se vysmíváte všem lidem, kteří jsou reálně v bytové nouzi a potřebovali by pomoc od systému, který máte spravovat,“ reagoval.
Piráti následně celou scénu okamžitě přenesli i na sociální sítě. „QR kód na 2 miliony korun byl předán. Bohužel nezaplacen,“ napsal Hřib. „Přesně tolik totiž podle našich propočtů dluží ministryně Mrázová obci Bílina za zvýhodněné bydlení v obecním bytě.“
Ministryně obvinění odmítla i přímo ve sněmovně. „Už jsem se veřejně vyjádřila. Žádný dluh vůči městu nemám,“ prohlásila. Zároveň zopakovala, že nešlo o sociální byt ani o byt s regulovaným nájmem. A Pirátům vzkázala: „Pokud chcete bydlet levně, odstěhujte se do Bíliny.“
Spor se odehrál během debaty o novele zákona o podpoře bydlení. Vláda tvrdí, že přesun části agendy z obcí na úřady práce systém zjednoduší a zefektivní. Piráti, stejně jako část opozice, naopak varují, že změny pomoc lidem v bytové nouzi oslabí. Hřib během více než hodinového vystoupení mluvil o rostoucích cenách nemovitostí a představoval pirátský plán na řešení bytové krize. Ministryně kontrovala, že novela zachovává základní principy zákona a odstraňuje jeho praktické nedostatky.
Hřib takto neprovokoval poprvé. Obdobnou rekvizitu vytáhl už před několika měsíci na premiéra Andreje Babiše (ANO). Tehdy mu ve sněmovně předával QR kód na 7,5 miliardy korun, které měl podle Pirátů vrátit státu. Z QR kódů se tak postupně stává svébytný nástroj pirátské parlamentní opozice.
Izraelské údery na jihu Libanonu ohrožují významné historické památky. Bomby dopadly v těsné blízkosti starověkých ruin ve městě Súr (známém též jako Týr či Týros) a přímo zasáhly křižáckou pevnost Beaufort z 12. století. V pátek to podle agentury AFP uvedl libanonský ministr kultury Ghassán Salamé. Súr je na seznamu světového dědictví UNESCO.
V uplynulých sedmi dnech bylo v Libanonu zabito 15 dětí a 62 jich bylo zraněno, většina při vzdušných úderech. V pátek to podle agentury AFP uvedl Dětský fond OSN (UNICEF), který vycházel z údajů libanonského ministerstva zdravotnictví. V Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh pokračuje navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna.
Karolína Muchová dohrála na tenisovém Roland Garros ve 3. kole. Nasazená desítka a finalistka z roku 2023 podlehla Jil Teichmannové 1:6, 5:7. Marie Bouzková do premiérového osmifinále v Paříži neprošla. S nasazenou osmičkou Mirrou Andrejevovou prohrála 4:6, 2:6. Devatenáctiletá Ruska se střetne s Teichmannovou. Turnaj v ženské dvouhře tak bude pokračovat bez české účasti.
Krajský soud v Praze definitivně zastavil trestní stíhání někdejšího předsedy představenstva loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeňka Pelce. Potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Rakovníku. Uvedl to v pátek server iDnes.cz, podle kterého to vyplynulo z justiční databáze a sdělení mluvčí soudu.
Političtí nominanti Donalda Trumpa na americkém ministerstvu financí usilují o vydání nové 250dolarové bankovky s portrétem prezidenta. Podle deníku The Washington Post by měly nové bankovky vzniknout k příležitosti blížícího se 250. výročí vyhlášení nezávislosti USA. Celou kontroverzi umocňuje fakt, že jeden z návrhů pracuje s Trumpovou fotografií z vězení. Plán navíc naráží na právní omezení.