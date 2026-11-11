Ani k Babišovi kritický Hřib nedorazí na Národní. „Já nejsem premiér,“ říká

Premiér Andrej Babiš (ANO) se 17. listopadu nezúčastní tradičního pietního aktu na Národní třídě, protože bude na návštěvě Izraele. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib ho za to ostře zkritizoval a vyčetl mu strach z občanské společnosti. Jenže nepřiznal, že ani on letos na Národní třídu nedorazí. Ve stejný den bude totiž s několika dalšími poslanci na Tchaj-wanu.
Babišova absence na Národní třídě jitří emoce. Jeden z neostřejších vzkazů mu vyslal předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který se do premiéra pustil kvůli tomu, že místo připomínky sametové revoluce se vymlouvá pracovní cestou.
„Andrej Babiš se bojí občanské společnosti. Bojí se toho, že ho lidé na Národní třídě po právu vypískají. Argument, že neúčast premiéra na oslavách svátku demokracie přispěje k uklidnění situace, je k smíchu,“ napsal Hřib na síti X.
„Měli bychom mít premiéra, který bude schopen zúčastnit se pietní akce a důstojně si připomenout události roku 89. Ne takového, co bude narychlo odjíždět a ještě se vymlouvat,“ pokračoval šéf opozičních Pirátů.
Jenže jak upozornil místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO), ani předseda Pirátů nebude mít na Národní třídě možnost svůj postoj předvést osobně.
„Zdeněk Hřib, který kritizuje nepřítomnost premiéra na 17. 11., bude sám nepřítomen, neb poletí na Tchaj-wan,“ poznamenal Nacher na sociální síti.
Na Tchaj-wan míří devět poslanců
Hřib se má zúčastnit šestidenní cesty opoziční parlamentní delegace na Tchaj-wan. Jak informoval server iDNES.cz, skupinu povede předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Vedle Hřiba se jí mají zúčastnit další poslanci ODS, STAN, Pirátů a TOP 09.
Program návštěvy zahrnuje politická jednání, setkání s tchajwanským prezidentem Laj Čching-tem i představiteli tamního parlamentu a ministerstev. Na úterý 17. listopadu připadá pak mj. pracovní oběd s předsedou parlamentu Han Kuo-yuem a jednání se zástupci ministerstva obrany.
Cesta má i méně politickou část. Poslance čeká mimo jiné výlet lodí k Želvímu ostrovu a pozorování velryb, návštěva mrakodrapu Tchaj-pej 101 či degustace místních čajů. Zpět do Prahy se mají vrátit 20. listopadu.
Podle předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) nejde o oficiální parlamentní cestu, protože žádnou žádost o zahraniční cestu neobdržel a dolní komora ji tedy neschválila ani nehradí.
„Já premiérem nejsem“
Hřibova situace má samozřejmě od Babiše jednu podstatnou odlišnost. Není předsedou vlády, není členem kabinetu a nereprezentuje Českou republiku na nejvyšší vládní úrovni.
Hřib proto svou nepřítomnost odmítá srovnávat s tou Babišovou. „Ve své kritice jsem mluvil o tom, co by si Česká republika zasloužila od svého premiéra. Já premiérem nejsem a moje role i odpovědnost jsou odlišné,“ reagoval pro Aktuálně.cz.
Dodal, že pokud je v Česku, pravidelně a rád se účastní nejen pietního aktu na Národní třídě, ale také vzpomínkové akce u Hlávkovy koleje.
„To považuji za obzvlášť důležité právě v dnešní době, kdy sledujeme vzestup pravicového extremismu,“ uvedl. Letos si podle svých slov připomene hodnoty svobody a demokracie i odkaz 17. listopadu na Tchaj-wanu, a to u lavičky Václava Havla. Piráty na akcích v Česku podle něj zastoupí jeho kolegové.
Svou cestu na Tchaj-wan označil za předem připravenou pracovní návštěvu, na kterou dostal pozvání od tamního ministerstva zahraničí. Jejím cílem má být posílení politických a hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi.
„Tchaj-wan je v Česku významným investorem a jeho firmy u nás vytvořily tisíce pracovních míst. Věřím, že díky dlouhodobým vztahům, které jsem si s tchajwanskými představiteli vybudoval, mohu přispět k dalšímu rozvoji spolupráce a otevřít nové příležitosti pro české firmy i naši ekonomiku,“ řekl Hřib Aktuálně.cz.
Babiš doufá v uklidnění situace
Babišova neúčast na Národní třídě souvisí s plánovanou návštěvou Izraele. Do země odletí 16. listopadu a vrátí se 18. listopadu. S premiérem Benjaminem Netanjahuem chce podle svých slov jednat mj. o obranné spolupráci a možném nákupu izraelského systému protiraketové obrany Iron Dome.
Premiér uvedl, že ho mrzí, že letos nebude moci na Národní třídu dorazit. Zároveň ale prý doufá, že jeho nepřítomnost přispěje ke zklidnění atmosféry. V minulosti tam totiž opakovaně čelil pískotu a hlasitým protestům. „Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ uvedl.
Do Izraele ho doprovodí také ministři Jaromír Zůna (za SPD), Petr Macinka (Motoristé), Boris Šťastný (Motoristé) a Adam Vojtěch (ANO). Ani oni tak letošní připomínku událostí 17. listopadu na Národní třídě nestihnou.
Premiérova cesta navíc přichází v době vyostřeného sporu o veřejnoprávní média, kdy část veřejnosti protestuje v ulicích. Na neděli 15. listopadu je plánovaná spolkem Milion chvilek pro demokracii velká demonstrace na Letné.
I to podle některých kritiků přispělo k tomu, že Andrej Babiš nechtěl na Národní třídu letos dorazit, a cesta do Izraele je dle nich záminkou pro neúčast. Letošní oslavy výročí sametové revoluce se navíc konají bez finanční podpory ministerstva kultury – na jejich uspořádání se proto složila veřejnost.
Mohlo by vás zajímat: Studenti demonstrují proti rozhodnutí vlády o změnách placení poplatků ČT a ČRo
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
ŽIVĚ Rusko a Ukrajina se dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců
V některých otázkách se podařilo dosáhnout vzájemného porozumění, uvedl ve středu podle agentury Reuters vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij po skončení trojstranných jednání mezi zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států v Abú Dhabí. Rusko a Ukrajina se podle něj dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců.
S papežem se v Argentině při poslední mši rozloučily dva miliony lidí. Zamíří do Peru
Na poslední mši papeže Lva XIV. na argentinském území ve středu dorazily dva miliony lidí. Podle tiskových agentur to uvedly místní úřady. Papež Argentincům poděkoval za vřelé přivítání a vyzval je k usmíření. Lev XIV. ve středu odcestuje do Peru, kde mnoho let působil jako duchovní a biskup.
Stávkující trvají na poplatcích, ale ředitel ČT se už smiřuje s novou realitou
Generální ředitel ČT Hynek Chudárek na středečním jednání Rady ČT potvrdil, že premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na zrušení koncesionářských poplatků. Podle Chudárka se teď vedení ČT musí soustředit na příští dva týdny, během kterých se budou předkládat pozměňovací návrhy k zákonu, který vláda už protlačila prvním čtením.
Větší prostor a odpovědnost pro jídelny. Vyhlášky o školním stravování budou jen doporučením
Výživové standardy dané vyhláškou o školním stravování budou nadále nezávazným doporučením. Novinářům to ve středu řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO) a v tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Vyhláška o školním stravování, kterou vydává ministerstvo školství v dohodě s ministerstvem zdravotnictví, se podle Plagy neruší.
Nevídaný moment. Mladé Češky zpívaly ze zoufalství „Skákal pes“, pak zlomily finále
Za velký úspěch a motivaci označily české tenisové juniorky víkendový triumf v Poháru Billie Jean Kingové do 16 let a věřily, že časem uspějí i mezi dospělými.