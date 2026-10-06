„Dobře se zasmějeme.“ Hřib o paktu s ANO, rýpl si i do neúčasti prezidenta u voleb

Piráti po komunálních volbách v Praze do koalice s hnutím ANO nepůjdou. Jejich předseda a bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib v rozhovoru říká, že pokud by taková nabídka přišla, „společně se tomu velice dobře zasmějí“. Mluví také o dostupném bydlení, vyšším zdanění prázdných bytů nebo o tom, jakou roli chce po volbách hrát v pražské politice.
Piráti podle Hřiba koalici s ANO v Praze vyloučili už před volbami ve své povolební strategii. Kdyby za ním pražská lídryně strany po volbách přišla s výhodnou nabídkou od ANO, Hřib má jasno.
„Myslím si, že se tomu společně potom velice dobře zasmějeme,“ řekl. Za ideální označuje naopak spolupráci STAN, Pirátů a Prahy sobě.
Důvodem odmítání ANO je podle něj především zkušenost s jeho dřívějším vládnutím v metropoli. Hřib tvrdí, že hnutí v minulosti ukázalo, že Prahu neumí řídit.
Zároveň ostře kritizuje současné koaliční partnery ze Spolu, zejména kvůli podle něj nedodrženým dohodám. Praha podle Hřiba potřebuje stabilní většinu 33 zastupitelů, která dokáže prosadit změny bez vzájemného blokování.
Jedním z hlavních témat kampaně Pirátů má být bydlení. Hřib odmítá, že by současný problém spočíval jen v pomalé soukromé výstavbě. Za chybějící část systému považuje především masivnější výstavbu městských bytů.
Vedle ní zmiňuje regulaci krátkodobých pronájmů nebo dohody s developery, podle nichž by část nových bytů měla mít dlouhodobě nižší nájemné.
Piráti jsou přitom podle Hřiba připraveni podpořit také vyšší daň u bytů, které zůstávají prázdné jako investice. „Pokud je to byt, který není využíván k bydlení, ale je ponechán volný jako spekulace, tak za nás ano, tam se má platit například vyšší daň,“ řekl. Konkrétní nastavení by podle něj mělo zůstat do značné míry na městech a obcích a zvýhodnilo by byty, ve kterých vlastník bydlí nebo je dlouhodobě pronajímá.
V rozhovoru Hřib komentoval také rozhodnutí prezidenta nezúčastnit se voleb kvůli dovolené. Označil ho za „nešťastný signál“ a připomněl, že on sám kvůli volbám změnil své soukromé plány.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:03:31–00:11:05) – Je Tereza Nislerová dostatečně známá a samostatná kandidátka na primátorku? Jak moc jí bude Zdeněk Hřib po volbách zasahovat do řízení Prahy?
(00:11:05–00:17:59) – S kým chtějí Piráti po volbách v Praze vládnout a proč Hřib kategoricky odmítá koalici s ANO? Co podle něj musí příští vedení města změnit a rozhýbat?
(00:17:59–00:35:10) – Proč je bydlení v Praze stále nedostupné a co podle Pirátů skutečně pomůže? Kde může Praha masivně stavět a jakou roli mají městské byty, developeři, brownfieldy a regulace Airbnb?
(00:35:10–00:40:17) – Mají majitelé prázdných či investičních bytů platit vyšší daň? Jak chce Hřib rozlišit byt určený k bydlení od spekulace či krátkodobého pronájmu přes Airbnb?
(00:40:17–00:50:40) – V jaké kondici jsou Piráti a proč se jejich preference výrazně neposunuly? Co nabízí jejich nová hospodářská strategie a s jakými ambicemi jdou do komunálních a senátních voleb?