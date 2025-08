Hřib a Bartoš protestovali přímo pod okny Decroix. ODS kryje ministra Stanjuru, tvrdí

Předáci Pirátské strany pokračují v kampani, která je mimo jiné zaměřená proti jejich bývalému koaličnímu partnerovi - ODS. Piráti opakovaně zpochybňují boj občanských demokratů proti korupci. Tentokrát se zaměřili na bitcoinovou kauzu, když v úterý ráno uspořádali happening přímo před ministerstvem spravedlnosti, které vede Eva Decroix z ODS. Podle Pirátů doprovází tuto kauzu nejasnosti a mlžení.

Ještě než začali pirátští lídři před ministerstvem spravedlnosti se svými proslovy, spustili jejich spolupracovníci umělou mlhu, ve které se politici na chvíli úplně ztratili. Podle předsedy Zdeňka Hřiba šlo o záměr. "Začali jsme symbolicky tuto akci rozfoukáním mlhy, protože ODS v kauze bitcoinů jenom mlží a snaží se krýt svého ministra Zbyňka Stanjuru. My chceme jasné odpovědi a žádné mlžení," tvrdil Hřib, který dorazil s poslanci Ivanem Bartošem, Jakubem Michálkem a Olgou Richterovou.

Zároveň Piráti oznámili vznik petice, v níž požadují odchod ministra Stanjury z vlády. "On je odpovědný za problematiku praní špinavých peněz. On má praní špinavých peněz předcházet. ODS navíc slibovala nezávislou zprávu, která nikdy nevznikla, a ministerstvo nám stále dluží odpovědi na 33 z 36 otázek. Stát utrácí přes čtyři miliony za právní stanoviska a audity, jež jen potvrzují, že deset miliard za bitcoiny pochází z černého trhu. Místo nestranických odborníků a auditu od NKÚ (Nezávislého kontrolního úřadu) jsme svědky politického krytí a mlžení," uvedla Richterová.

Akce Pirátů byla součástí předvolební kampaně, ve které se snaží udržet v Poslanecké sněmovně i po říjnových volbách. Když předseda ODS a premiér Petr Fiala odvolal loni v září z vlády tehdejšího ministra pro místní rozvoj a předsedu Pirátů Bartoše, ocitli se Piráti v kritické situaci. Odešli z vlády, zvolili si za předsedu Zdeňka Hřiba a jejich preference klesly až na hranici zvolení do sněmovny.

V posledních měsících se však tento trend otáčí, Piráti vedou intenzivní předvolební kampaň, ve které se mimo jiné ostře opírají do ODS. Výsledkem jsou stoupající preference strany.

Piráti napochodovali v úterním ránu před ministerstvo spravedlnosti proto, že šéfka tohoto resortu Eva Decroix (ODS) má na starosti bitcoinovou kauzu, kvůli které skončil její předchůdce a spolustraník Pavel Blažek. Decroix slíbila, že udělá všechno pro to, aby se veřejnost transparentně a pravdivě dozvěděla veškeré informace k tomuto případu. A zatímco Decroix tvrdí, že pro to dělá maximum, opoziční strany, včetně Pirátů, to zpochybňují.

Decroix argumentuje tím, že poskytuje ke kauze co nejvíce informací. "Vše co se na ministerstvu děje, umím vysvětlit a stojím si za tím. Nebojím se a neuhnu. Mým krokům nikdo nezatleská, protože jsou objektivní a faktické," svěřila se na sociálních sítích. Podle ní opozice vytváří ničím nepodložené příběhy a chce od ní odpovědi, které prý může přinést jen trestní řízení.

"Navíc je štve, že se nebojíme říct nahlas, že přijetí daru byl průšvih. Za nic se neschováváme. Politicky jsme odpovědnost dovodili, ani jejich křik jsme nepotřebovali. Všechny kroky děláme, jak jsme slíbili. Ministerstvo komunikuje a vysvětluje nadstandardně otevřeně," brání se Decroix.

Ta kromě jiného slíbila externí audit ohledně bitcoinů, který skutečně proběhl. Auditorská firma Grant Thornton oznámila, že ministerstvo spravedlnosti nemělo miliardový bitcoinový dar přijímat. Vědělo totiž o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle auditora měl úřad před přijetím daru podniknout kroky, jež by toto riziko vyloučily. Resort podle něj k transakci nepřistupoval s náležitou obezřetností v souladu s principem řádné správy.

Bitcoinový dar přijal pro ministerstvo předchozí ministr Blažek od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami. Exministr Blažek přitom tvrdí, že první část auditu prý neuvádí porušení žádné právní povinnosti či právního předpisu, opakuje spekulace a nepřináší nová zjištění.