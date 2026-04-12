„Hraničí to s obsesí.“ Poslanec ANO čelí žalobě, měl lhát kolem dronů Nemesis

Poslanec ANO Pavel Růžička čelí žalobě. Tu podává bezpečnostní analytik Milan Mikulecký, a to kvůli podle něj lživým výrokům na svou osobu v souvislosti s kauzou Drony Nemesis. „Hraničí to s obsesí či stalkingem,“ vysvětloval Mikulecký důvod žaloby. Původně byl na stole návrh na smír, Růžička se ale nedostavil k soudu. „S podmínkami jsem nesouhlasil, vedly by k omezení mé svobody projevu,“ řekl.
Poslanec ANO ve svých příspěvcích opakovaně ostřeluje tváře Skupiny D, tedy spolku, kterému se podařilo vybrat rekordní částku na nákup dronů pro ukrajinské obránce. Především hovoří o „nejasnostech kolem jejich vývozu“ a vyslovuje podezření, že peníze ze sbírky byly zneužity pro jiné účely. Případ již od loňského prosince prověřuje Vojenská policie, doposud nebyl nikdo obviněn.
Redakce Aktuálně.cz minulý měsíc upozornila na to, že jedno z Růžičkových tvrzení se nezakládalo na ověřených skutečnostech, což poslanec posléze i přiznal po telefonu. Podle něj šlo o „nadsázku, která se nabízela“.
Bezpečnostnímu analytikovi Mikuleckému proto vadí, jakým způsobem Růžička píše na sociálních sítích o kauze. Mimo jiné nesouhlasil s tvrzením, že „Skupina D nedodala na Ukrajinu jediný dron“.
„Soustavně a dlouhodobě do veřejného prostoru vypouští řadu lživých výroků, které mě přímo poškozují. Nemám sebemenší problém s kritikou svých názorů nebo činů. Nevadí mi ani, pokud má taková kritika například v prostředí sociálních sítí zkratkovitou či expresivní podobu,“ řekl redakci.
„Poslanec Růžička o mně ale veřejně šíří lži, které mají cíleně vyvolat dojem, že se dopouštím nečestného jednání. Činí tak dlouhodobě a již delší dobu s intenzitou, která podle mého názoru hraničí s obsesí či stalkingem,“ pokračoval Mikulecký s vysvětlením, proč na zákonodárce vládního hnutí podává žalobu.
Smír byl na stole, Růžička nepřišel
Eskalaci sporu předcházela ještě snaha o smír. Jelikož Růžička nereagoval na návrhy, aby se zdržel lživých výroků, Mikulecký položil na stůl možnost smíru soudní cestou. Politik se ale na jednání nedostavil, jen poslal za sebe advokátku, která uvedla, že poslanec nesouhlasí s podmínkami smíru. Soudu tak nezbylo nic jiného než konstatovat, že Růžička nemá zájem o smírné řešení, a jednání ukončil dřív, než se mohlo přejít na zkoumání důkazů či výslech svědků.
Trestní oznámení, nebo žaloba?
Největší rozdíl spočívá v tom, co se řeší a kam se podává: žaloba slouží k uplatnění práva u soudu v civilní věci, zatímco trestní oznámení je podnět policii nebo státnímu zastupitelství k prověření, zda došlo k trestnému činu.
„Pan Růžička za sebe k soudu poslal pouze svou právní zástupkyni. O důvodech jeho neschopnosti omluvit se za lži, které soustavně vypouští do veřejného prostoru – včetně těch, ke kterým se dodatečně přiznal –, bych mohl pouze spekulovat. A to nedělám. Nebudu tak činit ani v jeho případě,“ poznamenal Mikulecký k žalobě na poslance ANO.
Není to poprvé, co Růžička čelil soudnímu sporu. Herec a jedna z tváří sbírky Ondřej Vetchý dříve podal trestní oznámení pro podezření z pomluvy. Policie případ odložila s tím, že poslancova slova byla sice nepravdivá, ale ne dostatečně intenzivní, aby se přešlo ke stíhání.
Místo toho doporučila prostředky civilního práva. Zároveň ale vyšetřovatelé potvrdili, že výroky Růžičky „byly učiněny s vědomím jejich nepravdivosti“. V současnosti prochází verdikt dalším přezkumem, o finálním výsledku ještě není definitivně rozhodnuto.
„Snažil jsem se vyvolat diskusi“
Poslanec ANO se na dotaz redakce Aktuálně.cz hájil slovy, že výrok ohledně „nedodání dronů na Ukrajinu“ už opakovaně vysvětlil, „v jakém kontextu byl pronesen“. Podle něj v dané době chyběla licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem.
„Další požadavky na omluvu se týkaly některých tweetů, u nichž podle mého názoru nedošlo ke způsobilému zásahu do osobnostních práv pana Mikuleckého. Jednalo se spíše o snahu vyvolat veřejnou diskusi k tehdy aktuálním tématům,“ uvedl Růžička v SMS.
Dále si stojí za názorem, že formulace navrhovaného smíru byla značně nepřiměřená. „Požadavky byly neurčité a vedly by k nepřípustnému preventivnímu omezení mé svobody projevu. Pan Mikulecký si toho musel být vědom, a mám proto za to, že si tím spíše připravoval půdu pro následný spor,“ podotkl. Jelikož nesouhlasil s podmínkami smíru, nedostavil se k jednání soudu.
Vše doložím, vzkázal poslanec
Růžička se hodlá každopádně bránit – k většině svých příspěvků na sociální síti X je podle svých slov schopen doložit podklady, ze kterých vycházel. Případně bude prý odkazovat i na informace z trestních spisů, které si soud může vyžádat.
„Jsem zvědav, zda i nadále budou novináři o celé kauze informovat nestranně a zohledňovat obě strany, nebo zda bude pokračovat zjednodušené rozlišování na dobro a zlo, kdy jedna strana zůstává bez kritiky a druhá je vykreslována jako problematická jen proto, že upozorňuje na sporné skutečnosti,“ postěžoval si na závěr Růžička poté, co mu redakce Aktuálně.cz nabídla prostor pro vyjádření.
Pro Mikuleckého rovněž nejde o první soudní spor, dříve proti němu stál písničkář Tomáš Klus. „Na základě této osobní zkušenosti ze soudního sporu mám obecně vůči kritice své osoby výrazně snížený práh citlivosti. Nicméně ze strany pana Růžičky už nejde o kritiku, ale o soustavnou dehonestující kampaň. Právě i s ohledem na zkušenost jsem nechtěl zatěžovat justiční soustavu a před podáním žaloby jsem upřednostnil snahu dosáhnout smíru,“ uzavřel bezpečnostní analytik.
„Výživné místo dronů? Byla to nadsázka“
Jednou z rozbušek sporu se stal především Růžičkův březnový příspěvek, v něm komentoval pochybnosti kolem Dronů Nemesis. Vypsal také body, na základě kterých mělo vzniknout podezření na vyvádění peněz z veřejné sbírky na drony. Za „ověřitelná fakta“ prezentoval například údajnou provázanost mezi spolkem Skupina D a dodavatelem FPV Space, netransparentnost v odměnách či vysoké marže.
„Z účtů FPV Space odešly za 17 měsíců nestandardní platby (jednotlivě 9,2 mil., 5,7 mil., 2,3 mil. či 1 mil. Kč atd.). Z darů se hradilo i výživné bývalým partnerkám (celkem 499 tis. Kč),“ napsal také Růžička.
Proti poznámce, že příspěvky šly na alimenty, se rázně ohradil spoluzakladatel Skupiny D a podplukovník v záloze Jan Veverka. Třebaže se v usnesení Městského soudu v Praze rovněž mluví o měsíčních platbách z účtu dodavatele FPV Space ve výši 41 tisíc korun na konto Veverkovy bývalé partnerky, o výživném tam skutečně není ani zmínka. „Je to dechberoucí lež. Absolutní bizár,“ uvedl Veverka pro Aktuálně.cz.
„Tuto věc jsem komentoval s nadsázkou. V podkladech bylo uvedeno, že jde o matku jeho dvou dětí. To se jako interpretace přímo nabízelo. Ale nevím, jestli to tak ve skutečnosti je, nebo není. Jestliže je tam napsáno, že jde o partnerku a matku jeho dvou dětí, tak se logicky nabízí otázka, co jiného by to mohlo být,“ přiznal nakonec Růžička v telefonátu.
Podle zjištění Aktuálně.cz byly „podezřelé platby“ ve skutečnosti úhrady za nájem, ty ovšem bývalé partnerce Veverky vyplácela společnost FPV Space jakožto dodavatel, nikoliv Skupina D. Smlouvu o pronájmu, kterou má redakce k dispozici, si podle zdrojů seznámených s průběhem vyšetřování navíc vyžádala Vojenská policie až dodatečně.
