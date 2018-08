Hradu za pálení rudých trenýrek hrozí pokuta, inspekce s ním zahájila přestupkové řízení

Velké červené trenýrky vložili hasiči do ohně na příkaz prezidenta Miloše Zemana začátkem června.

Praha - Pálení obřích rudých trenýrek na Hradě možná skončí pokutou. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) totiž kvůli akci, kterou nařídil prezident Miloš Zeman, zahájila přestupkové řízení.

"V pátek 10. srpna jsme zahájili řízení o přestupku spojené s usnesením o lhůtě, dokdy může obviněný z přestupku navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí," sdělila Aktuálně.cz mluvčí inspekce Radka Nastoupilová s tím, že obviněný má na vyjádření 15 dnů.

ČIŽP sice nechtěla upřesnit, kdo je v případě obviněný, hradní mluvčí Jiří Ovčáček ale redakci Aktuálně.cz potvrdil, že dopis obdržela Kancelář prezidenta republiky. "Mohu potvrdit, že jsme oznámení obdrželi," sdělil bez dalších podrobností mluvčí.

Trenýrky vložili do ohně dva hasiči z hradního útvaru, když jim to nařídil prezident. Velitel hradních hasičů Radek Stránský se k případu odmítl vyjadřovat a odkázal na prezidentskou kancelář.

Jak už dříve informoval deník Aktuálně.cz, inspekce se pálením trenýrek na Hradě začala zabývat poté, co obdržela nepodepsané oznámení. "Přišel anonymní podnět, abychom prošetřili tu situaci, že tam je pravděpodobně porušení zákona o ovzduší," popsala v červnu mluvčí Nastoupilová.

Tento zákon mimo jiné uvádí, že "fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud v otevřeném ohništi spálí jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami".

Pokuta podle zákona může činit až padesát tisíc korun.

Zeman v červnu svolal novináře do Lumbeho zahrady Pražského hradu na tiskový brífink, do poslední chvíle ale tajil jeho obsah. "Čas spodního prádla v politice skončil," oznámil pak Zeman novinářům a nařídil hradním hasičům, aby velké rudé trenýrky přiložili do připraveného ohně. "Červené trenýrky mají opravdu výživnou hodnotu, skvěle hoří," poznamenal k tomu prezident. Pak se svým doprovodem odešel.

Video: Petr Honzejk o pálení rudých trenýrek na Hradě