Hrad mění klíčovou tvář. Pavel sází na ostříleného muže, který ví, jak na Macinkův úřad

Na Pražském hradě se nenápadně přesouvají figurky. Po výměně šéfa zahraničního odboru přichází další tah, tentokrát v jedné z nejviditelnějších funkcí. Prezident Petr Pavel si vybral nového tiskového mluvčího. V době ostrého střetu s vládou přitom sází na člověka, který důvěrně zná i ministerstvo, kde úřaduje Petr Macinka (Motoristé).
Právě na něm teď bude stát velká část veřejné komunikace Pražského hradu. Jménem hlavy státu navíc bude mluvit ve chvíli, kdy ve vztahu mezi Pražským hradem a vládou Andreje Babiše (ANO) dochází k „extrémní kohabitaci“, jak ostatně vzkázal ministr zahraničí prezidentovi v textových zprávách.
Politická krize provázená vzájemnými slovními přestřelkami se navíc pravidelně odehrává i před zraky veřejnosti nebo prostřednictvím médií.
Podle informací Aktuálně.cz už je o klíčovém postu rozhodnuto. Novým tiskovým mluvčím prezidenta se stane Daniel Drake, jak ve středu potvrdila i Kancelář prezidenta republiky (KPR) na svých webových stránkách.
Bývalý mluvčí české diplomacie přišel na Pražský hrad letos na jaře jako posila komunikačního odboru a během několika měsíců postupně převzal část agendy, kterou teď bude vykonávat i oficiálně.
Na ministerstvu zahraničí působil od roku 2023. Nejprve byl tři roky mluvčím ministra Jana Lipavského (za ODS, dříve Piráti), po změně vlády pak měsíc a půl zastupoval i jeho nástupce Petra Macinku (Motoristé).
U Lipavského i Macinky
Jde přitom o zajímavý paradox – ještě před několika měsíci reprezentoval Černínský palác během zveřejnění Macinkových esemesek, teď přechází na pomyslnou druhou stranu barikády.
Po zveřejnění ministrových zpráv adresovaných prezidentovu poradci Petru Kolářovi, které Hrad označil za vydírání, vedl Drake tiskovou konferenci, na níž Macinka čelil otázkám novinářů. Krátce nato mu na ministerstvu skončila smlouva a odešel tři dny po tiskovce. Nahradil ho současný mluvčí Adam Čörgő.
Na Pražský hrad Drake zamířil letos 1. května. Do týmu si ho přivedl ředitel odboru komunikace Vít Kolář, který dříve působil jako novinář i manažer v České televizi. Drake měl podle prohlášení kanceláře posílit především přípravu mediálních výstupů, podkladů a prezidentových cest.
Příchod Drakea zároveň neznamená žádné velké personální zemětřesení. Jako první na tomto postu působila už během Pavlovy kampaně Markéta Řeháková, kritizovaná zejména za výstup při Pavlově volební výhře, kde na sebe příliš strhávala pozornost a podle kritiků se nechala ovládnout emocemi a nepůsobila profesionálně.
Ve funkci tiskové mluvčí a šéfky komunikace byla od března do října 2023, skončila po neshodách a reorganizaci hradního týmu.
Řehákovou vystřídala dvojice novinářů
Pavel poté tým posílil a ve funkci jeho tiskového mluvčího se objevili dva muži. Vojtěch Šeliga na Hrad nastoupil na začátku roku 2024 po zkušenostech z televize CNN Prima News a serveru Echo24. Druhým mluvčím se loni na podzim stal Filip Platoš, který dříve pracoval v komunikačním oddělení České televize a následně jako zástupce mluvčí cestovní kanceláře Čedok.
Oba na Hradčanech podle informací Aktuálně.cz zůstanou – Šeliga coby druhý tiskový mluvčí a Platoš jako šéf interní komunikace Pražského hradu.
Křest ohněm při summitu NATO
První velkou zkoušku absolvoval Drake už letos v létě – napjatý summit NATO v Ankaře.
Přestože ještě nebyl oficiálně jmenován prezidentovým mluvčím, po rozhodnutí Ústavního soudu, který předběžným opatřením umožnil prezidentu Pavlovi účast na summitu, už vystupoval na cestě jako hlavní tvář hradní komunikace. Na místě koordinoval práci s novináři, organizoval tiskové příležitosti i prezidentův mediální program.
Tuto zkoušku očividně absolvoval úspěšně. Osvědčil se nejen u prezidenta, ale také u kancléře Milana Vašiny i Víta Koláře, kteří nyní stojí za jeho posunem do čela prezidentské komunikace.
Pavlovi také přináší zkušenost s krizovou komunikací. Na ministerstvu zahraničí byl Drake například u dramatických hodin po vyhazovu Pirátů z vlády Petra Fialy (ODS) v září 2024, kdy byl Lipavský zrovna na Valném shromáždění OSN a pod silným mediálním tlakem řešil, zda v kabinetu zůstane jako nestraník, nebo odejde společně se svou tehdejší stranou.
Hrad sází na krizovou komunikaci
Jmenování nového mluvčího zároveň navazuje na další, ačkoliv dlouho očekávanou, personální změnu, kterou prezidentova kancelář oznámila na začátku srpna.
Po odchodu dlouholetého šéfa zahraničního odboru Jaroslava Zajíčka na post českého velvyslance v Portugalsku převzal jeho agendu dosavadní zástupce Daniel Štech.
Drake zároveň přichází do týmu, který v posledních měsících sklízí uznání za svou práci. Komunikační odbor KPR letos uspěl v soutěži Lemur – Česká cena za PR. Vedle prvního místa za výroční publikaci Na Hradě získal také bronz za krizovou komunikaci po zveřejnění Macinkových esemesek.
Nově poskládaný tým navíc nejspíš nebude mít před sebou jen několik příštích měsíců. Pokud Petr Pavel vstoupí do boje o druhý prezidentský mandát, právě tito lidé budou s velkou pravděpodobností stát za komunikací jeho kampaně i případného dalšího působení na Hradě.
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