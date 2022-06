Hrad by mohl mít v rozpočtu o 19 milionů víc, sněmovna může o 78 milionů přijít

Ministerstvo financí v předběžném pracovním návrhu státního rozpočtu na příští rok, který zatím naplánovalo se schodkem 295 miliard korun, zvýšilo nebo nechalo na stejné úrovni ve srovnání s letošním schváleným rozpočtem výdaje více než polovině kapitol. Více by mělo dostat ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo obrany. Hrad by mohl mít o 19 milionů víc, sněmovna o 78 milionů méně.

Větší výdaje by měly být i na obsluhu státního dluhu. Dokument k přípravě státního rozpočtu na rok 2023 minulý týden projednala vláda. Pro letošní rok je schválený schodek rozpočtu 280 miliard korun, Ministerstvo financí (MF) ale plánuje v červenci vládě předložit jeho novelu.

Zároveň MF předběžně v materiálu stanovilo na základě střednědobého výhledu schodek rozpočtu v roce 2024 na zhruba 297 miliard korun a v roce 2025 na 298 miliard korun. "Vzhledem k aktuálně probíhajícímu válečnému konfliktu na Ukrajině, významnému růstu inflace a vysokému růstu cen energií se požadavky na státní rozpočet velmi rychle mění. Z uvedených důvodů ministerstvo financí oproti minulým rokům předkládá materiál pouze v základních, zákonem definovaných, parametrech," upozornilo MF v materiálu. Pro výdajové rámce na následující tři roky přitom podle úřadu byla klíčová prognóza makroekonomického vývoje, kterou v dubnu posoudil Výbor pro rozpočtové prognózy jako realistickou.

Nejvyšší výdaje má mít tradičně ministerstvo práce a sociálních věcí, a to 847,5 miliardy korun. Jde přitom o meziroční nárůst o 89,5 miliardy korun. Valná většina z této sumy má putovat do penzí. Suma na dávky pro rodiny či postižené by se ale nejspíš navyšovat moc neměla.

Ministerstvo obrany by mělo dostat o téměř 21 miliard korun více, a to 110 miliard korun. Ministerstvo školství by mělo na výdaje dostat proti letos schválenému rozpočtu o 1,7 miliardy korun více, tedy 251,2 miliardy korun. Naopak o zhruba 25 miliard korun na 82,3 miliardy Kč by se měl snížit rozpočet ministerstva dopravy. Náklady na státní dluh by měly stoupnout o 15 miliard na 65 miliard korun. Částky jsou včetně peněz z fondů EU a dalších finančních mechanismů.

Jednotlivé resorty nyní musejí do konce července předložit návrhy svých rozpočtových kapitol ministerstvu financí, které je s nimi projedná a do konce srpna vypracuje návrh státního rozpočtu. V září by ho měla projednat vláda, která klíčový zákon do 30. září předloží Poslanecké sněmovně.

Celkové výdaje státního rozpočtu MF navrhuje příští rok na 1,983 bilionu korun. Letos jsou výdaje prozatím schválené a naplánované na 1,893 bilionu korun.

"V rámci předkládaného materiálu jsou, mimo technické změny, zahrnuty zejména zvýšené mandatorní a quasimandatorní výdaje. Jedná se o prostředky na postupné navýšení výdajů ministerstva obrany, výdaje na zvýšení platby státu za tzv. státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění, zvýšené výdaje na obsluhu státního dluhu a sociální výdaje (důchody, sociální dávky)," uvedlo dále MF v materiálu.

Hrad by mohl mít v rozpočtu o 19 milionů víc, sněmovna může o 78 milionů přijít

Předběžný návrh státního rozpočtu na rok 2023 dále ukazuje, že Kancelář prezidenta republiky by mohla mít v příštím roce ve svém rozpočtu proti letošku asi o 19 milionů korun navíc. Její výdaje by tak měly vzrůst na 417,8 milionu korun. Naproti tomu sněmovna by mohla přijít proti letošnímu schválenému rozpočtu o 78 milionů korun a hospodařit by měla s výdaji 1390,8 milionu korun. V případě prezidentské kanceláře to stojí také v podkladech pro středeční jednání sněmovního rozpočtového výboru. Výbor má ve středu schvalovat základní parametry rozpočtu obou institucí.

Příprava státního rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025 (v mld. Kč):

Ukazatel SR 2022 SR 2022 bez EU a FM Návrh 2023 Návrh 2023 bez EU a FM 2024 SDV 2025 SDV Příjmy 1613,2 1420,1 1687,5 1545,9 1612,6 1672 Výdaje 1893,2 1700,1 1982,5 1840,9 1909,4 1969,9 Saldo -280 -280 -295 -295 -296,8 -297,9

Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol na rok 2023 (včetně prostředků z EU a FM)"

Kapitola skutečnost 2021 2022 2023 Index 2023/2022 Kancelář prezidenta republiky 620,112.993 398,387.465 417,673.358 104,8 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1.460,386.757 1.462,806.752 1.390,842.257 95,1 Senát Parlamentu 662,823.428 636,240.531 622,241.309 97,8 Úřad vlády České republiky 1.086,783.100 1.532,645.653 1.029,336.630 67,2 Bezpečnostní informační služba 2.260,153.774 2.120,190.270 2.007,190.270 94,7 Ministerstvo zahraničních věcí 8.175,835.593 8.431,068.101 8.511,718.149 101,0 Ministerstvo obrany 84.944,465.952 89¨.144,944.795 110.014,315.065 123,4 Národní bezpečnostní úřad 328,305.872 291,496.642 311,844.802 107,0 Kancelář veřejného ochránce práv 162,139.075 158,318.334 156,959.366 99,1 Ministerstvo financí 23.955,093.550 21.947,672.706 22.555,002.905 102,8 Ministerstvo práce a sociálních věcí 763.571,917.647 757.986,679.357 847.527,922.630 111,8 Ministerstvo vnitra 90.880,157.073 92.396,321.158 89.240,747.246 96,6 Ministerstvo životního prostředí 17.912,724.698 22.702,917.960 23.522,375.876 103,6 Ministerstvo pro místní rozvoj 32.165,252.611 28.576,464.059 16.940,305.669 59,3 Grantová agentura České republiky 4.530,292.879 4.669,819.125 4.669,819.125 100,0 Ministerstvo průmyslu a obchodu 81,569.415.101 56.734,498.292 57.409,252.739 101,2 Ministerstvo dopravy 107.538,745.117 107.226,660.340 82.302,240.068 76,8 Český telekomunikační úřad 697,117.241 730,764.017 2.189,135.517 299,6 Ministerstvo zemědělství 68.310,009.861 58.649,515.450 51.807,867.528 88,3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 241.650,925.374 249.476,945.264 251.171,945.112 100,7 Ministerstvo kultury 16.597,005.672 15.237,780.850 14.319,959.717 94,0 Ministerstvo zdravotnictví 31.685,094.900 17.979,836.706 10.154,055.346 56,5 Ministerstvo spravedlnosti 32.661,937.655 31.981,727.701 33.196,828.825 103,8 Úřad pro ochranu osobních údajů 168,667.766 160,431.506 175,486.306 109,4 Úřad průmyslového vlastnictví 202,541.748 203,310.666 219,298.826 107,9 Český statistický úřad 2.280,419.401 1.248,881.377 1.303,994.158 104,4 Český úřad zeměměřický a katastrální 3.668,161.354 3.616,053.492 3.631,008.263 100,4 Český báňský úřad 175,527.711 168,367.979 174,456.812 103,6 Energetický regulační úřad 285,861.687 287,169.827 287,169.827 100,0 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 266,779.727 245,063.537 244,411.697 99,7 Ústav pro studium totalitních režimů 198,079.793 185,660.709 179,660.709 96,8 Ústavní soud 232,310.318 230,827.184 229,755.095 99,5 Úřad Národní rozpočtové rady 23,738.754 23,775.531 24,956.231 105,0 Akademie věd České republiky 6.948,293.895 7.081,401.581 6.997,901.581 98,8 Národní sportovní agentura 6.148,459.611 4.04,366.271 5.904,366.271 128,2 Nejvyšší stavební úřad 0 0 0 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 25,312.868 31,525.193 31,525.193 100,0 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 108,304.233 66,475.410 66,475.410 100,0 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 21,886.893 22,048.101 22,048.101 100,0 Správa státních hmotných rezerv 3.248,975.615 2.537,924.271 3.232,924.271 127,4 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 431,833.138 458,870.085 456,970.085 99,6 Generální inspekce bezpečnostních sborů 447,841.269 473,466.158 483,913.963 102,2 Technologická agentura České republiky 5.699,212.576 5.664,987.717 6.131,671.546 108,2 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 567,589.375 529,141.429 517,978.196 97,9 Nejvyšší kontrolní úřad 935,360.576 787,908.272 607,823.031 77,1 Státní dluh 42.233,847.726 49.966,880.286 64.966,880.286 130,0 Operace státních finančních aktiv 5,987.896 19.155,000.000 380,000.000 Všeobecná pokladní správa 219.173,465.158 225.017,873.807 254.805,003.313 113,2 Celkem 1,906.925,155.011 1,893.241,111.917 1,982.545,258.680 104,7

Zdroj: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2023 a střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025