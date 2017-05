Hrad bude hospodařit s téměř půlmiliardovým rozpočtem. Proti letošku si polepší o 38 milionů

před 1 hodinou

Sněmovní rozpočtový výbor schválil rozpočet Hradu na příští rok s výdaji ve výši 475,4 milionu korun. Ministerstvo financí s návrhem rozpočtu prezidentské kanceláře souhlasilo. Poslanci se ptali hlavně na bezpečnostní opatření Hradu.

Praha - Kancelář prezidenta republiky by měla mít v rozpočtu na příští rok na své výdaje 475,4 milionu korun. To je zhruba o 38 milionů korun víc, než jí přidělil letošní schválený rozpočet. Návrh rozpočtu na příští rok schválil sněmovní rozpočtový výbor. Rozpočet Hradu je jednou ze šesti kapitol, jejichž návrhy schvaluje výbor, vláda je pak musí zapracovat do návrhu celého rozpočtu.

Ministerstvo financí s návrhem rozpočtu prezidentské kanceláře souhlasilo. Poslanci se ptali hlavně na bezpečnostní opatření. Například Kristýna Zelinková (TOP 09 a Starostové) poznamenala, že bezpečnostní rámy jen tvoří nekonečné fronty turistů a obtěžují občany. Ptala se na to, jestli Hrad uvažuje o zmírnění bezpečnostních opatření a kolik by se na tom dalo ušetřit peněz.

Podle zástupců prezidentské kanceláře je letos na investice do bezpečnostních opatření vyčleněno 28,9 milionu korun. Částka sto milionů korun, které Hrad dostal již dříve od ministerstva obrany, bude podle představitelů prezidentské kanceláře vyčerpána do konce roku 2019.

Výbor také schválil návrh rozpočtu Nejvyššího kontrolního úřadu. Úřad má mít k dispozici 646 milionů korun. Proti letošku je to nárůst o 127 milionů korun. Důvodem zvýšení je především 121 milionů Kč určených na stavbu nového sídla úřadu. Pokud nenastanou průtahy, úřad očekává dokončení stavby do konce roku 2020.

Schválené návrhy rozpočtů, o nichž rozhodl sněmovní rozpočtový výbor: