Hra o zavření důležité ambasády. Macinka ji „posuzuje“, může ale dost tvrdě narazit

Ministerstvo zahraničí posuzuje fungování některých zastupitelských úřadů. Touto nenápadnou větou zakončil resort Petra Macinky (Motoristé) tiskovou zprávu, v níž oznamoval otevření konzulátu v Miami a naopak uzavření toho v Hongkongu. Posuzovanou ambasádou je i ta v Singapuru. V případě, že by se Černínský palác rozhodl ji uzavřít, narazil by. A to rovnou u premiéra Andreje Babiše (ANO).
Černínský palác zkraje srpna oznámil, že zastupitelské úřady, které se posuzují, jsou v Singapuru, v Lucembursku a v Myanmaru, dále jde o konzulát v německém Düsseldorfu. „Cílem je přesouvat kapacity tam, kde mohou nejlépe sloužit českým zájmům,“ uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo zahraničí.
Server Aktuálně.cz se obrátil s dotazy na Macinkův resort, na základě čeho byly vybrány právě tyto úřady. Jaká jsou posuzovaná kritéria, zda se uvažuje o uzavření těchto úřadů nebo snížení počtu zaměstnanců a jestli jde jen o tuto čtveřici, nebo se posuzují i další zastupitelské úřady.
„K uvedeným otázkám v tuto chvíli nemáme nad rámec tiskové zprávy další informace. Ministerstvo zahraničních věcí průběžně vyhodnocuje svou zahraniční síť a o případných dalších změnách bude veřejnost včas informovat,“ odpověděl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Samotný Macinka pak nechal dotaz na možné uzavírání ambasád bez odpovědi.
„Je to drahý úřad“
Zpráva o přehodnocování fungování ambasád pak přišla asi dva týdny před tím, než ministr Macinka mluvil o prodeji nemovitého majetku resortu zahraničí za necelých 300 milionů korun. Prodej je podle něj součástí přenastavení priorit o otevírání a uzavírání některých zastupitelských úřadů.
„Máme úřady v některých zemích, zejména v Africe, kde ten úřad je jenom kvůli tomu, že tam máme nemovitost. Ale kvůli tomu přece nemá mít země ambasádu, aby hlídala nemovitost,“ řekl Macinka po jednání s ministryní financí.
Právě ekonomické důvody by mohly být podle zdrojů Aktuálně.cz z diplomatického prostředí důvodem, proč se posuzuje i Singapur. „Je to poměrně drahý úřad,“ uvedl pod podmínkou anonymity jeden z nich.
Co se týče úvah, jak naložit s ambasádou v Lucembursku, jde prý už o jistý „diplomatický evergreen“. Na druhou stranu však platí úzus, že by Česko mělo mít ambasádu ve všech státech Evropské unie.
Babiš velí nechat
Jenže zrovna velvyslanectví v Singapuru se otevíralo na popud premiéra Andreje Babiše. Ten jeho znovuotevření – ambasáda byla uzavřena v roce 2008 za ministra zahraničí Karla Schwarzenberga – prosadil v roce 2019, kdy se z asijského státečku vrátil.
„Rozhodně,“ řekl Babiš na dotaz Aktuálně.cz, zda by mělo velvyslanectví v Singapuru dále působit. „Je to byznysová křižovatka a důležité místo v jihovýchodní Asii,“ argumentuje premiér. Podle něj by pak Česko mělo mít zastoupení i v Lucembursku. S Macinkou prý ale tuto záležitost neprobírali.
„Určitě pan Macinka dělá nějaké ekonomické úvahy, jsem viděl, že chce něco prodávat a že jde k tomu rozpočtu vstříc. Ale neznám detaily,“ dodal Babiš.
Otevírání i uzavírání velvyslanectví a konzulátů není neobvyklou situací. Letos se resort zahraničí rozhodl uzavřít třeba konzulát v Hongkongu a naopak otevřít jiný v Miami. Vedle toho plánuje Černínský palác otevřít také ambasádu v Ománu.
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