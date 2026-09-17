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Domácí

Houby rostou, zní optimistická zpráva. Mapa prozrazuje, kde nejvíc

ČTK
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Na většině území Čech je vysoká šance na růst hub, vyplývá z map meteorologů i zájmových portálů. Největší pravděpodobnost je v horách na severu Čech, naopak menší šance mají houbaři na jihu Moravy a na Vysočině. V uplynulém týdnu podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nadprůměrně pršelo.

Houby
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock – Tatevosian Yana
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Mykolog Jan Borovička z České mykologické společnosti dříve ČTK řekl, že situace během prázdnin byla nejhorší za poslední roky. Podle mapy ČHMÚ se ovšem díky vyšším srážkám v září zlepšily podmínky pro výskyt hub.

Pravděpodobnost růstu mykorhizních hub, tedy těch žijících v symbióze se stromy, mohou lidé sledovat na webu meteorologů. Na severu a západě Česka je podle mapy vysoká šance najít houby, v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách i velmi vysoká. Ve většině Jihomoravského kraje a části Vysočiny je pravděpodobnost nízká. V jižních Čechách a na většině Moravy je podle ČHMÚ pravděpodobnost růstu střední.

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Podobnou předpověď hlásí také projekt Mykoindex, pro Moravu o něco optimističtější je server Kderostouhouby.cz. Mapy meteorologů i zájmových webů vycházejí zejména z úhrnů srážek a průměrných teplot.

Uplynulý týden byl podle meteorologů srážkově nadprůměrný, na Moravě napršel dvojnásobek normálu. V závěru tohoto týdne podle ČHMÚ bude ale srážek pomálu, teploty mají stoupat nad 20 stupňů Celsia. Od neděle přijde déšť, na začátku příštího týdne se ochladí.

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Borovička také vysvětlil, že na srážky rychleji reagují takzvané saprotrofní houby, které nežijí v symbióze se stromy a vyživují se z organické hmoty v půdě, takže často rostou i mimo les. Patří mezi ně například žampiony, bedly, špičky nebo pýchavky. Až po nich obvykle po větších srážkách rostou hřibovité houby. V tomto období ovšem tyto houby obvykle rostou nejvíce.

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