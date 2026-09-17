Houby rostou, zní optimistická zpráva. Mapa prozrazuje, kde nejvíc

Na většině území Čech je vysoká šance na růst hub, vyplývá z map meteorologů i zájmových portálů. Největší pravděpodobnost je v horách na severu Čech, naopak menší šance mají houbaři na jihu Moravy a na Vysočině. V uplynulém týdnu podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nadprůměrně pršelo.
Mykolog Jan Borovička z České mykologické společnosti dříve ČTK řekl, že situace během prázdnin byla nejhorší za poslední roky. Podle mapy ČHMÚ se ovšem díky vyšším srážkám v září zlepšily podmínky pro výskyt hub.
Pravděpodobnost růstu mykorhizních hub, tedy těch žijících v symbióze se stromy, mohou lidé sledovat na webu meteorologů. Na severu a západě Česka je podle mapy vysoká šance najít houby, v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách i velmi vysoká. Ve většině Jihomoravského kraje a části Vysočiny je pravděpodobnost nízká. V jižních Čechách a na většině Moravy je podle ČHMÚ pravděpodobnost růstu střední.
Podobnou předpověď hlásí také projekt Mykoindex, pro Moravu o něco optimističtější je server Kderostouhouby.cz. Mapy meteorologů i zájmových webů vycházejí zejména z úhrnů srážek a průměrných teplot.
Uplynulý týden byl podle meteorologů srážkově nadprůměrný, na Moravě napršel dvojnásobek normálu. V závěru tohoto týdne podle ČHMÚ bude ale srážek pomálu, teploty mají stoupat nad 20 stupňů Celsia. Od neděle přijde déšť, na začátku příštího týdne se ochladí.
Borovička také vysvětlil, že na srážky rychleji reagují takzvané saprotrofní houby, které nežijí v symbióze se stromy a vyživují se z organické hmoty v půdě, takže často rostou i mimo les. Patří mezi ně například žampiony, bedly, špičky nebo pýchavky. Až po nich obvykle po větších srážkách rostou hřibovité houby. V tomto období ovšem tyto houby obvykle rostou nejvíce.
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