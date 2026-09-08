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Domácí

Houby na talíři, na hlavě i na plátně. Na festival dorazil „lysohlávkolog“ i pravý Hřib

Organizátor Czech Fungi Festu Jan Hodač vedle největšího košíku na houby na světě, který je zapsaný v České knize rekordů.
Součástí festivalu byla také výstava různých druhů hub doplněných jmenovkami.
Účastníci houbového průvodu při oficiálním zahájení druhého ročníku Czech Fungi Festu.
Mykoložka Irena Kliestová během přednášky o určování a rozlišování hub. Návštěvníkům představila i svou oblíbenou šťavnatku pomrazku.
Výtvarná díla inspirovaná světem hub byla součástí festivalové výstavy v Kampusu Hybernská.
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Organizátor Czech Fungi Festu Jan Hodač vedle největšího košíku na houby na světě, který je zapsaný v České knize rekordů. |
Foto: Aktuálně.cz – Matěj Myler
Matěj Myler
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Kdo si pod houbařským festivalem představí výstavu hřibů a debatu o tom, kam letos vyrazit s košíkem, bude na Czech Fungi Festu rychle vyveden z omylu. V pražském Kampusu Hybernská se o víkendu potkaly skutečné houby s uměním, hudbou, vědou i lidmi v kloboucích připomínajících muchomůrky. Nechyběl ani předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který festivalu udělil záštitu.

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Je sobota krátce po jedné odpoledne a nádvořím Kampusu Hybernská prochází průvod lidí s čepicemi připomínajícími klobouky muchomůrek. V čele vlají prapory Czech Fungi Festu, opodál se nese obří proutěný koš. Kdo přišel jen na sobotní pivo, může chvíli přemýšlet, jestli si nespletl podnik.

Průvod dorazil a druhý ročník festivalu se pomalu rozbíhá. Zpočátku je v areálu jen několik desítek návštěvníků. Někteří míří rovnou na program, jiní se zastavují u stánků na nádvoří. Mezi nimi posedávají i běžní návštěvníci Kampusu, kteří si přišli užít slunečné odpoledne.

Účastníci houbového průvodu přicházejí do areálu Kampusu Hybernská, kde se konal druhý ročník Czech Fungi Festu.
Účastníci houbového průvodu přicházejí do areálu Kampusu Hybernská, kde se konal druhý ročník Czech Fungi Festu.Foto: Aktuálně.cz – Matěj Myler

Stačí ale vejít do budov Kampusu Hybernská a festival ukáže úplně jinou tvář. Na černých talířcích leží skutečné houby opatřené jmenovkami, zatímco na stěnách visí obrazy, které se stejného tématu drží o poznání volněji a místy nabírají až surreální podobu. Mezi nimi stojí také vycpaná liška, která se díky své houbové jmenovkyni stala jedním z maskotů festivalu.

Největší houbařský festival v Česku

Za propojením různých podob houbaření stojí organizátor Jan Hodač. „Jde o nový formát, který v Česku dosud chyběl. Na jednom místě a ve stejný čas se tak setkávají houbaři, mykologové, umělci i další lidé, kteří se houbám věnují,“ vysvětluje.

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Nápad podle něj vyrostl i z jeho vlastní cesty. Po zkušenostech s pořádáním kulturních akcí se během covidu vrátil k amatérské mykologii a postupně začal oba světy propojovat. „Češi jsou prostě houbařský národ,“ říká Hodač. Právě proto mu dávalo smysl, aby podobný festival vznikl právě v Praze.

Součástí Czech Fungi Festu byla také výstava, která propojovala skutečné houby s uměním inspirovaným mykologií.
Součástí Czech Fungi Festu byla také výstava, která propojovala skutečné houby s uměním inspirovaným mykologií.Foto: Aktuálně.cz – Matěj Myler

Mykologie se tak během víkendu potkává s výtvarným uměním, hudbou, gastronomií i méně tradičními tématy. Program ale začíná poměrně klasicky. V jedné z přednáškových místností mluví mykoložka původem z ukrajinského Charkova, která poslední čtyři roky žije v Česku. Před posluchače pokládá jednotlivé houby a ukazuje rozdíly mezi nimi. Řeč přijde na hřiby, lišky nebo muchomůrku růžovku.

Později se program posune i k tématu, které už v běžném houbařském atlasu tak samozřejmé není. K lysohlávkám.

Mýty o (bez)rizikových lysohlávkách

O těch na festivalu mluví muž, který si říká Maks Houbit a místo mykologa se nazývá „lysohlávkologem“. Není to jen slovní hříčka. První houby, které začal sbírat, byly právě lysohlávky a v ostatních druzích se dle svých slov skoro vůbec nevyzná.

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Původně přitom studoval programování, dnes se ale v sezoně podílí na výzkumu v Laboratoři forenzní analýzy biologicky aktivních látek na pražské VŠCHT (BAFA). Když o lysohlávkách začne při rozhovoru mluvit, je rychle znát, že je má nastudované do detailu.

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Své znalosti a zkušenosti postupně shrnul do Houbooku, ve kterém se snaží oddělit fakta od mýtů, jež se kolem lysohlávek za dekády nahromadily. Věnuje se jejich určování, historii, toxicitě i rizikům spojeným s jejich užíváním.

Právě dostupnost věcných informací považuje za důležitou i pro takzvaný harm reduction, tedy snižování rizik. Některé rozšířené představy vyvrací, jiné mají podle něj naopak reálný základ.

„Jsem lysohlávkolog a člověk, který je České republice velmi vděčný. Houbook vnímám jako způsob, jak jí tento respekt vrátit. Lysohlávky jsou krásné organismy, které tu mnoho let zcela neprávem trpěly odsudkem. Je načase vrátit jim důstojnost – při plném respektu k zákonu i ke zdraví lidí. Neusiluji o to, aby se pravidla porušovala, ale o to, aby se o lysohlávkách mluvilo pravdivě. Je to můj dar České republice za to, co mi dala,“ říká.

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Patron Hřib

Kolem třetí odpoledne už návštěvníků přibývá a festival znatelně ožívá. V půl čtvrté přichází na řadu oficiální zahájení, při kterém na malé pódium vystupuje také patron festivalu a předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Bez hub to prostě nejde,“ říká a houbaření označuje za neodmyslitelný český fenomén. Záštitu nad akcí podle svých slov přijal rád a bez váhání.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz pak Hřib přiznává, že na houby v poslední době kvůli pracovnímu vytížení příliš času nemá a v rodině je větší houbařkou jeho žena. Když ale přijde řeč na to, jaký druh houby by podle sebe byl, má jasno. „Hřib pravý. Už z logiky věci. Hřib pravý, který dodržuje sliby. To je v politice velice důležité,“ říká.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib během zahájení Czech Fungi Festu. Vlevo stojí organizátor festivalu Jan Hodač.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib během zahájení Czech Fungi Festu. Vlevo stojí organizátor festivalu Jan Hodač.Foto: Aktuálně.cz – Matěj Myler

Houbami žil Kampus Hybernská také v neděli. Program doplnila výroba svíček, autorské čtení nebo UV Magic Room, kde se houbové motivy objevovaly pod ultrafialovým světlem. Došlo také na vyhlášení nejsympatičtější houbařky roku 2026, kterou se stala Dominika Bivalcová z Ústí nad Labem. Cenu získal i nejkrásnější hříbek roku, hřib satan. Korunku mu nepředával nikdo jiný než Zdeněk Hřib.

Na festival až z Beskyd přijela i Helena Horáková. Jako nadšenou houbařku ji lákaly především přednášky a propojení hub s uměním, pochvalovala si ale i uvolněnou atmosféru Kampusu, kde odborný program doplňovala hudba a další různorodé aktivity. Právě to, že festival není jen klasickou houbařskou výstavou, ji zaujalo nejvíce. Letos na Czech Fungi Fest dorazila poprvé, příští ročník si podle svých slov určitě ujít nenechá.

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