19. 2. Patrik
Hotelový fantom vykrádá pokoje, ukazují záběry. Policii uniká, už ale ví, o koho jde

Kriminalisté pátrají po muži podezřelém z devíti vloupání do hotelových pokojů napříč Českou republikou. Poznáte ho?

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran

Vešel do hotelu, vyhledával neuzamčené dveře, v pokoji rychle odcizil, co mohl, a pak jednoduše zmizel. Kriminalisté pátrají po muži podezřelém z devíti vloupání do hotelových pokojů napříč Českou republikou, při nichž kradl mimo jiné peníze či platební karty. Podle policie se nyní zdržuje na Slovensku a do Česka dojíždí právě kvůli páchání trestné činnosti. Soud na něj vydal souhlas se zadržením.

O pátrání po „hotelovém fantomovi“ informovala pražská policie ve čtvrtek na svém webu, společně s upozorněním zveřejnila také videa z bezpečnostních kamer. Na nich je vidět holohlavý muž s brýlemi, jak vchází do hotelu, jde po schodech nebo pokukuje po dveřích pokojů.

Jedny zkusí úspěšně otevřít a o malou chvíli později vychází s odcizenou červenou kabelkou. V hotelech, kde kradl, nebyl ubytován.

Podle databáze jde o Zdenka Svobodu, slovenského občana. Je ročník 1959, má 170 až 174 cm a jeho věk se odhaduje na 60 až 65 let. Pátrání bylo vyhlášeno už minulý rok v listopadu, jak se ale zdá, policii se stále nedaří ho dopadnout.

Ukradl hotovost, elektroniku i batohy

Vyšetřovatelé uvedli, že muž vnikal do hotelových pokojů buď násilím, nebo využíval špatně zavřených či neuzamčených dveří. Pokoje rychle prohledal a odcizil peněženky, hotovost, platební karty, elektroniku, kabelky či batohy.

Podezřelého muže opakovaně zachytily bezpečnostní kamery několika hotelů v Česku, přestože v nich nebyl ubytován. Policie po něm pátrá.
Podezřelého muže opakovaně zachytily bezpečnostní kamery několika hotelů v Česku, přestože v nich nebyl ubytován. Policie po něm pátrá.Foto: Policie ČR

Následně hotely ihned opustil. Odcizené platební karty podle policie bezprostředně po činu používal k výběrům peněz z bankomatů nebo k úhradám nákupů.

Předběžná škoda činí téměř 150 tisíc korun, podle kriminalistů ale nemusí být konečná. Stejně tak nemusí být konečný ani počet hotelů, které muž od poloviny února do začátku loňského září navštívil, uvedli policisté.

„Muž je podezřelý ze spáchání trestných činů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, poškození cizí věci, porušení domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Policie proto vyzývá veřejnost i provozovatele hotelů, aby v případě, že ho uvidí, kontaktovali linku 158.

