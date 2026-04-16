„Hoši!“ Sněmovna jednala, Babišův muž se omluvil z pracovních důvodů a šel fandit

Pardubice se od středečního večera topí v hokejové euforii. Potřetí v řadě dokázal jejich tým postoupit do finále extraligy. Jedním z nadšených fanoušků, kteří se na sociálních sítích pochlubili vlastními obrázky z východočeské haly, byl i poslanec Martin Kolovratník. Jenže v tu chvíli ještě probíhalo jednání sněmovny, z něhož se Babišův zákonodárce omluvil s odkazem na pracovní důvody.
Ve středu krátce po půl deváté večer umístil Martin Kolovratník (ANO) na svůj profil na síti X krátké video zachycující první okamžiky oslav pardubických hokejistů. Bylo to jen pár okamžiků poté, co „perníkáři“ porazili pražskou Spartu a postoupili do finále extraligy.
„Hošiiiii!!!“ radoval se Kolovratník. A aby bylo jasné, jak velkým fanouškem týmu podnikatele Petra Dědka je, své zvolání dokreslil i čtyřmi emotikony s několika srdíčky.
V tu chvíli ovšem ještě v Praze probíhalo jednání sněmovny, z něhož se Kolovratník omluvil s odkazem na „pracovní důvody“. To zákonodárci později na síti X připomněl třeba Vojtěch Svoboda, asistent poslankyně Adriany Chochelové (STAN).
„Schůze běžela do 21:38. Takže proč by se měl kdokoli omlouvat? Nebyl jste na schůzi, citoval pracovní důvody a toto jako práce skutečně nevypadá,“ rýpl si Svoboda do poslance hnutí Andreje Babiše.
Jak je zřejmé ze záznamu jednání, skutečně finišovalo až po půl desáté. „Přeji vám pěkný zbytek večera a připravte si síly na zítřejší den,“ oznámil Jiří Barták (Motoristé), místopředseda sněmovny, když v čase 21:40 zakončoval schůzi.
Reportér deníku Aktuálně.cz se s Kolovratníkem pokoušel spojit ve čtvrtek ráno. Na telefon ani zaslanou textovou zprávu nejdřív nereagoval. „Pan poslanec je nyní na konferenci,“ sdělil pouze jeho sněmovní asistent Lukáš Luzar. „Co vím, tak na tom hokeji měl pracovní jednání,“ řekl ještě s tím, že poslance na novinářský dotaz upozorní.
„Přijde mi to skvělé“
Později se ozval sám Kolovratník. „To je od vás milé. Potěšilo mě, že se jako novinář zajímáte o mé aktivity,“ napsal poslanec v textovce. A vysvětlil, že ze sněmovny byl ve středu omluven od 17 hodin, poté prý měl v šest a sedm večer na pardubické radnici a „sportovišti v městském obvodu“ dvě pracovní schůzky.
„Na hokej jsem přiběhl v půlce poslední třetiny, neb do Prahy bych se vrátit nestihl. Zajít večer mezi lidi a podpořit svůj tým v závěru klíčového zápasu mi přijde skvělé,“ svěřil se ještě Kolovratník novináři.
„Měl včera v Pardubicích dvě pracovní jednání, o kterých předem informoval a kterých se podle mých informací zúčastnil,“ přibližuje Taťána Malá, předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO.
Jak Kolovratníkův odjezd do Pardubic vnímá sám premiér Babiš, není zřejmé. Na novinářské dotazy do vydání článku neodpověděl.
Chcete být hvězdou ve vlastním filmu? Nová česká VR hra vás vezme přímo na plac
Jaké je to stát před kamerou, zvládnout roli a obstát před režisérem? Český projekt Actors převádí hereckou práci do virtuální reality a nabízí zážitek, který nemá být o skóre, ale o výkonu. Ve video pořadu Krotitelé bossů o něm mluví jeho autor Jindřich Skeldal.
Z vraždy muže v Krči viní obžaloba invalidního důchodce, přišel si půjčit peníze
Za loňskou brutální vraždu seniora v pražské Krči čelí obžalobě invalidní důchodce, který si ke svému známému přišel do jeho bytu půjčit další peníze. Pohádali se kvůli tomu a mladší muž napadl svého hostitele údery do obličeje i dalších částí těla takzvaným boxerem. Poté mu prořezal krk v době, kdy jeho oběť ještě žila. Tvrdí to obžaloba, kterou začne koncem dubna projednávat pražský soud.
Ital se ztrapňoval scénami, Kopřiva mu ještě přidal. Pak dokázal něco exkluzivního
Vít Kopřiva znovu ukázal, jak nebezpečným hráčem umí být, zejména na antuce. Český tenista se na prestižní "pětistovce" v Mnichově po dvou vydařených bitvách dostal mezi osm nejlepších hráčů a je jasné, že si výrazně polepší ve světovém žebříčku. Ve středu přitom Kopřivovi výrazně pomohl psychický kolaps italského favorita.
Evropská komise začne jednat o odblokování peněz z fondů pro Maďarsko
Evropská komise vyšle tento pátek své úředníky do Budapešti, aby zahájili jednání s nastupujícím maďarským premiérem Péterem Magyarem. Delegace by měla řešit zejména odblokování zmrazených unijních fondů pro Budapešť, napsal bruselský server Politico.
Pirátsky nejstahovanější seriál. Před 15 lety se vysílal první díl Hry o trůny
Americký seriál televize HBO Hra o trůny si získal velkou přízeň diváků i kritiků. Jeho tvůrci David Benioff a D. B. Weiss využili jako předlohu populární ságu Píseň ledu a ohně spisovatele George R. R. Martina, který se na seriálu rovněž podílel. Úvodní díl dostal název podle první knihy v sérii Zima se blíží a HBO ho odvysílala 17. dubna 2011.