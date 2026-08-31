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Horváthová skončila jako ředitelka Muzea romské kultury. Nahradí ji dosavadní zástupkyně

ČTK
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Jana Horváthová k pondělí rezignovala na funkci ředitelky Muzea romské kultury, příspěvkové organizace ministerstva kultury. Jako důvod uvedla především velkou únavu v mimořádně náročné pozici a přání věnovat se více své odborné práci. Od 1. září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Spielmannová. Informovalo o tom ministerstvo kultury.

Bývalá ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová.
Ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová (na snímku) k pondělí rezignovala.Foto: Muzeum romské kultury
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Devětapadesátiletá historička, muzeoložka, etnografka a spoluzakladatelka Muzea romské kultury v Brně Horváthová v něm působila jako ředitelka od roku 2003.

„Nové ředitelce důvěřuju a je mým velkým přáním, aby se muzeum dále rozvíjelo, bylo silné a zůstalo muzeem státním, protože podle mého názoru je to jediná forma, v jaké toto menšinové muzeum může fungovat,“ konstatovala Horváthová.

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„Chtěl bych Janě Horváthové poděkovat za práci, kterou pro Muzeum romské kultury odvedla. Stála u jeho zrodu, více než dvacet let ho vedla a zásadním způsobem se podílela na jeho dnešní podobě. Její práce a zkušenosti jsou pro muzeum velmi cenné,“ uvedl ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).

„Jana Horváthová má zájem v muzeu zůstat a dál se věnovat odborné práci jako historička a kurátorka. Konkrétní pracovní zařazení bude řešit nové vedení muzea podle jeho personálních a odborných potřeb,“ dodal šéf resortu kultury.

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„Samozřejmě jsem velmi ráda, že Jana Horvátová zůstává v muzeu, takže můžeme zajistit pokračování všech rozjetých záležitostí, mezi které například patří návštěvnický servis a podpora Památníku holokaustu Romů a Sintů v Letech na Písecku,“ sdělila Spielmannová.

Pověřením dosavadní zástupkyně ředitelky Spielmannové řízením muzea je podle ministerstva zajištěna kontinuita vedení i běžného fungování instituce. Změna ve vedení nenaruší provoz muzea. Stejně tak bude bez omezení pokračovat provoz obou památníků – v Hodoníně u Kunštátu a v Letech u Písku. Pokračovat budou také odborné, vzdělávací a kulturní aktivity muzea.

„Pokud jde o budoucí vedení muzea, nechci dnes předjímat konkrétní způsob výběru ani termíny. Naším cílem je najít odborně i manažersky silnou a respektovanou osobnost, která bude schopna muzeum dlouhodobě vést a rozvíjet,“ podotkl Klempíř.

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Ministerstvo kultury nyní nepředpokládá pokračování Garanční rady Muzea romské kultury v její současné podobě. „Muzeum je státní příspěvkovou organizací a za jeho řízení musí být jasně nastavena odpovědnost vedení vůči ministerstvu kultury jako zřizovateli. Zároveň chceme zachovat prostor pro odbornou diskusi, a proto budeme zvažovat jinou platformu, která ji do budoucna umožní,“ vysvětlil Klempíř.

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Ten bude o dalším směřování muzea a nastavení odborné spolupráce v nejbližší době jednat také s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny Editou Stejskalovou.

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