Horská střediska plná turistů. Po kolapsu dopravy policie uzavřela příjezdové cesty

Horská střediska v Česku v sobotu zaplnili turisté, pod jejichž náporem na některých místech zkolabovala doprava. Policie uzavřela silnici třetí třídy do horského střediska Pustevny v Beskydech. Potíže s dopravou policisté zaznamenali také v Jeseníkách.

"Na Pustevnách je přeplněné parkoviště, dopravu řídí naše hlídky. Podle předpokladů lidé opět vyrazili do hor," uvedl dopoledne policejní mluvčí Petr Jaroš. Podobná situace podle něj nastala i v souvislosti s vládními opatřeními také o minulém víkendu. Uzavírka téměř deset kilometrů dlouhé silnice pro osobní automobily by měla trvat až do nedělního podvečera.

Dopravně přetížené jsou Pustevny dlouhodobě. Oblíbené horské středisko je nejčastějším výchozím místem pro výstupy na vrcholek Radhoště. V zimě nabízí také trasy pro běžecké lyžování. Kromě pěších túr se na Pustevny dá dostat právě po silnici z Horní Bečvy nebo lanovkou z Trojanovic na Novojičínsku.

Policie v sobotu na několik hodin uzavřela všechny příjezdové silnice do Bedřichova na Jablonecku po náporu běžkařů. Kvůli jejich autům byly komunikace nepropustné. Na místě řídili provoz dopravní policisté, doporučovali řidičům do obce nejezdit. Silnice policie opět otevřela okolo 16:00 s apelem na řidiče, aby respektovali dopravní značení a omezení. Na webových stránkách policie o tom informoval její regionální mluvčí Vojtěch Robovský.

"Upozorňujeme občany mířící do horských oblastí Libereckého kraje na povinnost respektování dopravních značení a omezení. Zároveň návštěvníky žádáme o ukázněnost a dodržování vládních opatření," uvedl Robovský. Dodal, že policie bude na bezpečnost a plynulost provozu v horských oblastech dohlížet i v následujících dnech.

Policisté regulovali dopravu rovněž na parkovištích oblíbených areálů v Krkonoších a Orlických horách. Turisté zaplnili parkovací kapacity ve Špindlerově Mlýně a Janských Lázních a postupně se plnila parkovací místa i v dalších střediscích. Podle Ziny Plchové ze SkiResortu Černá hora - Pec se ale situace s parkováním nevymyká obvyklému stavu za běžné sezony, kdy lidé přijíždějící na sjezdovky zaplní parkoviště už před 10:00.

Zvýšenou návštěvnost horských lokalit a s tím související dopravní komplikace museli policisté řešit také na Šumpersku a Jesenicku. "Nápory milovníků zimních sportů mnohdy ochromí provoz na vytížených komunikacích, proto apelujeme na řidiče, aby svým nevhodným parkováním neohrožovali bezpečnost a plynulost silničního provozu, neparkovali v místech a lesních úsecích, kde je to zakázáno, a umožnili plynulý průjezd vozidlům zimní údržby," uvedla policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

