"Horší než za covidu." Léky v Česku stále chybí, na vině je vysoký počet nemocných

Stále chybí antibiotika, ale například i léky na kašel či nachlazení, upozorňují lékárníci. Situace je podle nich horší i než za covidu. Například e-shop Lékárna.cz tak zavedl nákupní limity na některé produkty. Podle ministerstva zdravotnictví však nehrozí, že by pacient nedostal potřebnou léčbu.

Před Vánoci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uklidňoval veřejnost, že situace na lékovém trhu je pod kontrolou, Nurofen je opět v lékárnách a doplněn je i penicilin. Ministerstvo v prosinci vyjednalo mimořádnou objednávku 300 tisíc balení Nurofenu, jenž u dětí snižuje horečku. Jenže podle lékárníků problém s nedostatkem léků trvá.

"Především nás trápí nedostatek některých antibiotik, chybí nám například penicilin. Dále chybí i některé léky, které nejsou na předpis, například některé na kašel nebo antiseptické oční kapky," potvrzuje mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová.

Co se týče sirupu pro děti s obsahem ibuprofenu, situace se podle ní zlepšila, není to už tak, že by ho nikde nešlo sehnat. "Ale hodně dětí bylo nemocných a jejich rodiče tento lék potřebovali. Některé lékárny proto ibuprofenové sirupy již vydaly a momentálně je nemají, některé ale stále ano. Nové si teď ovšem nemohou objednat, čeká se na novou dodávku," upozorňuje Bažantová. Česká lékárnická komora také radí, že děti, které mají nad dvacet kilogramů, mohou užívat ibuprofen v tabletách.

Problém s nedostatkem léků není jen v Česku, týká se většiny evropských států. Situaci značně komplikuje epidemie chřipky, která podle Státního zdravotního ústavu v současné době nabírá na síle.

Nedostupnost antibiotik je podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka způsobena hlavně nadměrnou spotřebou, kterou výrobci neočekávali. Firmy podle něj plánovaly výrobu podle roku 2019, kdy ještě nebyla pandemie covidu. Kvůli opatřením s ní spojeným Evropané nebyli infekcím téměř vystaveni, a tak jsou k nim teď vnímavější. "Je veliký skok ve spotřebě. A výroba pro celý svět není schopna pružně reagovat na celkovou poptávku," sdělil ČTK Dvořáček.

Podle mluvčí Bažantové nejdříve nastal výpadek jednoho ze základních antibiotik, což spustilo dominový efekt, kdy postupně docházejí i léky, které lékaři začali předepisovat místo něj. Lidé mohou podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) situaci pomoci tím, že si nebudou vytvářet zásoby léků a budou pořizovat jen ty, které skutečně potřebují.

Pro levné léky do Polska

Například internetový obchod Lékárna.cz zavedl u některých léků nákupní limity. Například Nurofenu pro děti nelze objednat víc než dva kusy. "Aktuálně nabízíme zboží, které jsme naskladnili v prosinci. Při takto vysoké poptávce však odhadujeme, že zásoby vydrží nejvýše sedm dní," upozorňuje výkonný ředitel Lékárna.cz Karel Klodner.

Celostátní výpadek léčivých přípravků na chřipku, nachlazení a kašel je podle mluvčí Lékárna.cz Romany Žatecké tak extrémní, že předčil i výpadky léků z období druhé vlny covidu. Lidé podle ní proto často vyráží na jejich nákup do Polska, a to i kvůli tamním nižším cenám.

Situace může podle náměstka ministerstva zdravotnictví Jakuba Dvořáčka trvat i několik měsíců nebo rok. Ministr Vlastimil Válek kvůli tomu vytvořil pracovní skupinu, jež se má zabývat právě nedostatkem léčiv. Ta poprvé jednala v tomto týdnu.

"V oblasti antibiotik v tuto chvíli nehrozí, že by pacient nedostal léčbu, kterou potřebuje," shrnul Válek závěry jednání na Twitteru. Také situace ohledně dětských léků na snížení horečky se podle něj výrazně zlepšila. "V minulých týdnech byly dodány statisíce balení a do konce ledna by měly dorazit další desítky tisíc," napsal Válek.

Jeho náměstek Dvořáček posléze vysvětlil, že lékaři mají možnost mít alespoň jedno antibiotikum z každé skupiny. Jinými slovy, není to tak, že by lidé nedostali žádné. V případě nedostatku však může lékař předepsat jiný typ, než by předepsal za běžných okolností.

Ministerstvo podle ČTK očekává mimořádnou dodávku penicilinu začátkem příštího týdne, dodávky na leden a únor jsou zajištěné.

Válek před pár dny na Twitteru uvedl, že pokud výrobce nebude schopen navýšit dodávky, chce ministerstvo zajistit alternativy ze zahraničí a stanovit jejich mimořádnou úhradu ze zdravotního pojištění, jako tomu bylo v případě antivirotik proti covidu. "To umožňuje novela zákona o léčivech, schválená na konci roku 2022," doplňuje Dvořáček. Aktuálně se jedná o dovozu antibiotik z USA či Kanady.

