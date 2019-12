Horníky, kteří před rokem zahynuli v dole ČSM, připomíná ve Stonavě žulová slza

Do Mladé Boleslavi přichází fotbalový reprezentant do 21 let David Douděra z pražské Dukly. Středočeský klub uvedl, že se s ním domluvil na dlouholeté smlouvě.

"David bohužel opakovaně od léta odmítal prodloužit smlouvu s naším klubem, tak bylo jediné řešení domluvit se s klubem, pro který se rozhodl, na přestupové částce. Davidovi děkujeme za jeho služby a přejeme mu hodně sportovních úspěchů," řekl sportovní a výkonný ředitel Dukly Pavel Vandas na klubovém webu.

Jednadvacetiletý Douděra přišel do Dukly v 15 letech a v jejím dresu si připsal 39 prvoligových startů a dva góly. V této sezoně odehrál deset utkání v druhé lize.