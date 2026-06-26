Přesně třicet let poté, co se jako kadet na akademii ve Vyškově stal vojákem z povolání, musí brigádní generál Roman Hyťha svou profesionální kariéru ukončit. Už ví i přesné datum. Ještě před rokem se přitom plánovalo, že jej čeká štace na spojeneckých velitelstvích v zahraničí a časem i vyšší hodnost. Jenže přišel o bezpečnostní prověrku a navíc musel k soudu poté, co jej pořezali v baru.
„K bezpilotnímu prostředku vyšší váhové kategorie se vracet budeme. Ale ty větší prostředky by měly víc komunikovat s letectvem, které dostane F-35 a bude k tomu asi potřebovat něco většího,“ plánoval Roman Hyťha na podzim 2023, když se jej Hospodářské noviny ptaly, jak to bude s nákupem velkých dronů.
Teď je definitivně jasné, že u tohoto obchodu už Hyťha nebude. Přitom až do loňského podzimu měl jako ředitel zpravodajského zabezpečení Armády ČR na starosti zavádění veškerých bezpilotních prostředků do její výzbroje.
„Služební poměr končí panu generálovi k 31. červenci 2026,“ oznámila nyní deníku Aktuálně.cz mluvčí centrálního velitelství Zdeňka Sobarňa Košvancová. Aniž by ozřejmila důvody, je zřejmé, že za Hyťhův konec může především ztráta jeho bezpečnostní prověrky, bez níž je pro ozbrojené síly nepoužitelný.
Ostatně proto byl na konci loňského roku převelen z generálního štábu na ministerstvo obrany. Tam začal pracovat v odboru pečujícím o válečné veterány a hroby.
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Sám Roman Hyťha značně obecně o svém propuštění z ozbrojených sil mluvil v úterý 16. června před Městským soudem v Brně. Tam se projednával incident z baru Alterna/A2. Při útoku mladšího vojáka v noci na 26. září 2025 generál utrpěl řezná zranění na levé ruce.
Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil i Radka Ondruše, Hyťhova právního zástupce. Ten ale dlouhodobě s novinářem nekomunikuje. Prý proto, že o incidentu z loňského září, z něhož generál vyvázl s pořezanou levačkou, neinformuje redakce objektivně. Otázky tak zůstaly bez odpovědi i nyní.
„Národní bezpečnostní úřad mi nesvěřil tu důvěru, abych nadále mohl mít prověrky na přísně tajné, a my budeme nadále zjišťovat, proč přesně,“ prohlásil sám Hyťha minulý týden po skončení soudu.
Konec po třiceti letech kariéry
Během několika týdnů tak po třiceti letech skončí kariéra vojáka, který coby příslušník 601. skupiny speciálních sil šestkrát vyrazil na misi do Afghánistánu a patřil mezi nejbližší kolegy Karla Řehky. A navíc se výhledově stejně jako u jiných generálů počítalo, že vyjede sbírat zkušenosti do spojeneckých struktur v zahraničí, aby se pak zpátky vrátil jako seniorní velitel.
Hyťhův červencový konec v armádě je paradoxní o to víc, že minulý týden z Brna odjížděl jako „vítěz“. Martin Schejbal, mladý příslušník 92. skupiny kybernetického boje, který dle soudu na generála loni v září zaútočil, totiž kompletně uznal svou vinu.
Soudkyně Hana Bartoňová vyměřila Martinu Schejbalovi za těžké ublížení na zdraví, výtržnictví a ohrožení pod vlivem návykové látky tříletou podmínku s odkladem na tři roky. Hyťhovi navíc musí zaplatit půl milionu jako odškodné a bolestné, 36 měsíců nemůže sednout za volant.
Soudkyně vysvětlila, proč dala „jen“ podmínku
Schejbalovi nicméně původně hrozilo až deset roků za mřížemi. Když tak novinář Bartoňovou oslovil, proč se rozhodla právě pro takové potrestání vojáka, mluvčí soudu Zdeněk Jiří Skupin tlumočil její vysvětlení:
„Namístě je zdůraznit, že obžalovanému prospívala řada polehčujících okolností, zejména jeho prohlášení viny, skutečně a vážně projevená lítost, jakož jeho snaha o nápravu v podobě náhrady škody a imateriální újmy. Obžalovaný po celou dobu trestního řízení spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení a je osobou doposud netrestanou.“
Skupin dále zdůraznil, že Bartoňová při svém rozhodování přihlížela k rodinným poměrům pachatele či dosavadnímu způsobu jeho života. A v potaz brala prý také Schejbalovu snahu napravit škodu a „obnovit mezilidské vztahy narušené trestným činem“.
Je ohrožena vážnost ozbrojených sil?
„Ze zjištěných skutečností pak vyplynulo, že již samotné projednání věci a odsouzení má citelný dopad do života obžalovaného. Nebylo možné pominout ani okolnosti, za nichž byl skutek spáchán,“ doplnil mluvčí a na mysli měl zřejmě to, že podle odhadů měl během útoku Schejbal v krvi až tři promile alkoholu.
Sám Martin Schejbal před Městským soudem v Brně prohlásil, že kvůli incidentu přijde i on o bezpečnostní prověrku a bude na generálním štábu, jak v jeho případě rozhodne. Zákon o vojácích z povolání totiž uvádí, že služební poměr končí při nepodmíněném trestu.
„Služební orgány doposud nedisponují písemným vyhotovením pravomocného rozsudku. Po seznámení se s rozsudkem budou ze strany služebních orgánů zahájeny navazující úkony,“ popisuje aktuální stav Zdeňka Sobarňa Košvancová, mluvčí generálního štábu.
A přidává ještě výklad legislativy: „Voják musí být propuštěn jak pro úmyslný trestný čin, za který je odsouzen nepodmíněně, ale i pro úmyslný či nedbalostní trestný čin, za který byl pravomocně odsouzen podmíněně nebo nepodmíněně či který je řešen jednou z uvedených forem odklonu trestního řízení, pokud je kumulativně splněna podmínka ohrožení vážnosti ozbrojených sil, což je na posouzení služebních orgánů.“
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