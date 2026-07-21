Hořký konec české ostudy v Japonsku. Opuštěný pavilon z Expa čeká demolice

Český pavilon, který se po skončení světové výstavy Expo 2025 stal symbolem problémů české účasti, čeká definitivní konec. Stavba, která jako poslední ze všech zahraničních pavilonů stále stojí v areálu bývalého Expa v japonské Ósace, půjde k zemi. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka. Českou kauzu přitom dál podrobně sledují i japonská média.
Ještě před několika týdny nebylo jasné, co s někdejší českou chloubou bude. Aktuálně.cz na konci června upozornilo, že český pavilon zůstal spolu s Turkmenistánem poslední neodstraněnou národní stavbou na ostrově Jumešima. Zatímco ostatní státy své expozice dávno rozebraly a pozemky předaly organizátorům, unikátní česká spirála ze dřeva a skla dál stojí na místě a přidělává vrásky japonské straně.
Situaci tehdy potvrdil i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který celou věc označil za amatérismus. Zároveň slíbil, že ministerstvo brzy představí řešení celého problému. A to, byť poměrně radikální, je konečně na světě – bývalou českou pýchu čeká demolice.
Původně se přitom počítalo s tím, že se pavilon po skončení Expa rozebere, převeze zpět do Česka a znovu využije. O stavbu se v minulosti zajímalo několik měst, podle Macinky se snažil Černínský palác skleněnou spirálu prodat, řešení se ale prý nenašlo.
„Do poslední chvíle jsme vyjednávali s potenciálními kupci, ale realita je taková, že žádný kupec neexistuje a jediná hospodárná varianta, jak tento problém vyřešit, je demolice,“ potvrdil Macinka.
Jediné možné řešení
Ministr zároveň uvedl, že stát oslovil i Brněnské veletrhy, které byly jedním z možných budoucích vlastníků pavilonu. Ani tam ale stavba podporu nenašla.
„Odpověď, kterou jsme dostali, byla, že o tento pavilon nestojí. Proto neexistuje žádný zájemce. Mimochodem i Japonsko samo už nás k odstranění stavby vyzývá. Je to jediná reálná a efektivní varianta, jak rychle uvést ten pozemek do původního stavu,“ dodal šéf české diplomacie.
Japonci: Poslední pavilon konečně zmizí
Definitivní rozhodnutí popsala japonská média jako uzavření jedné z posledních otevřených kapitol loňského Expa.
Přední japonský deník Jomiuri Šimbun napsal, že český pavilon byl už dokonce jediným zahraničním pavilonem, u něhož dosud ani nezačaly demoliční práce. Devět měsíců po skončení světové výstavy tak jako poslední z celkem 84 národních pavilonů stále stál na místě bývalého výstaviště.
Podle listu pak Česko konečně upustilo od plánu pavilon rozebrat a znovu postavit. „Rozhodly především vysoké náklady na převoz rozsáhlé dřevěné konstrukce i skleněné fasády,“ jak píše.
Japonský deník zároveň připomíná, že Asociace Expo požadovala po zemích s vlastními pavilony, aby stavby odstranily a pozemky vrátily nejpozději do poloviny července. Český pavilon byl jediný, který tento termín nestihl. Organizátoři pak musí celý areál předat městu Ósaka do konce února 2028.
Projekt za více než 600 milionů
Podobně o případu informovaly také Asahi Šimbun nebo televizní stanice FNN a KTV, které označily český pavilon za poslední nevyřešený problém po skončení výstavy.
Ministerstvo podle Macinky urychluje výběr firmy, která pavilon odstraní, aby byla demolice dokončena v požadovaném termínu. Macinka současně zopakoval svou ostrou kritiku celé české účasti na Expo. „Je to odfláknutý státní projekt za stovky milionů korun, který se nám mění v takové peklo,“ prohlásil.
Ministr tvrdí, že projekt se prodražil z původně schválených 290 milionů korun na více než 600 milionů. Podle něj navíc původní dokumentace vůbec neřešila, co se s pavilonem po skončení výstavy stane.
„Dnes v Ósace stojí v podstatě nechtěný, osamocený pavilon. Bez připravené demontáže, bez plánu odvozu, bez kupce a hlavně bez jakékoli odpovědnosti,“ uvedl.
Ze současného stavu Macinka viní bývalého generálního komisaře české účasti na Expo Ondřeje Sošku a předešlého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS). Podle něj měl být Soška odvolán už během příprav projektu a tehdejší vedení ministerstva mělo k dispozici varování i první výsledky auditů, které hovořily v jeho neprospěch. Přesto podle současného šéfa diplomacie nijak nezasáhlo.
Lipavský už dříve v rozhovoru pro Aktuálně.cz Macinkovu kritiku odmítl. Tvrdí, že plán na odstranění pavilonu existoval a není mu jasné, proč se nakonec neuskutečnil.
„Měli by to asi zbourat, ne? To bylo součástí toho projektu. Byly tam na to peníze. Nevím, proč se to nezrealizovalo. To už ví současné vedení,“ řekl bývalý ministr. Odmítl také, že by předchozí vedení situaci zanedbalo, a Macinkova obvinění označil za příliš obecná.
Ministerstvo zároveň připravuje trestní oznámení kvůli výsledkům auditů projektu. Ty podle Macinky odhalily řadu pochybení při hospodaření i zadávání zakázek.
Z někdejší české chlouby, kterou během Expa navštívilo přes 1,5 milionu lidí a která patřila mezi architektonicky nejvýraznější stavby celé výstavy, tak nakonec nezůstane nic. Po měsících nejistoty čeká dřevěnou spirálu definitivní konec pod bagry.
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