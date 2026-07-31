Horko v Česku udržuje tepelná kupole, oproti minulosti se ale liší

Horký vzduch ve vlnách veder nad Českem udržuje a stlačuje takzvaná tepelná kupole. Nejde o výjimečný jev, ale standardní meteorologický úkaz, který je ovšem v současnosti unikátní vysokou teplotou vzduchu. V pátek to řekl Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe). Za vyšší teplotou ve srovnání s minulostí stojí podle něj klimatická změna.
Tepelná kupole se objevovala i dříve, vlny veder ale neprohlubovala tolik jako v současnosti, protože vzduch proudící z teplejších oblastí nad území Česka byl chladnější než nyní.
V posledních dnech teploty v Praze i celé zemi stoupají nad 35 stupňů, meteorologové upozorňují na velmi silnou zátěž teplem. V Doksanech na Litoměřicku naměřili ve čtvrtek meteorologové 40,1 stupně Celsia, rekordy padly na 114 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let. Na konci června byl v Doksanech zaznamenán také teplotní rekord pro Česko 41,9 stupně Celsia.
Za vznikem tepelné kupole stojí podle Zahradníčka silná tlaková výše a velmi teplý vzduch, který do Česka proudí z jihu. Kupole stlačuje teplý vzduch k zemi, brání tvorbě oblaků a pouští k zemi maximum slunečního svitu.
Proudění jižních směrů teplého vzduchu nad Česko se stává v posledních letech častějším jevem, a podle Zahradníčka tato skutečnost pravděpodobně také souvisí s klimatickou změnou.
„Tepelná kupole většinou trvá déle, ale aktuální vedra budou narušena studenější frontou, která přes naše území přejde přes víkend a způsobí mírné ochlazení. V příštím týdnu se ale situace zopakuje znovu,“ sdělil Zahradníček.
Teplota, která v současných vedrech působí na lidský organismus, může podle vědce přesáhnout i 40 stupňů Celsia. „Způsobí to kombinace teploty, vlhkosti vzduchu a rychlosti slunečního svitu,“ doplnil Zahradníček.
Lidé by se podle meteorologů proto měli vyhýbat pobytu na slunci a v rozpálené zástavbě, vyšší fyzické zátěži a dodržovat pitný režim. Nedoporučují také nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaných automobilech.
Páteční odpolední teploty podle meteorologů vystoupí na 35 až 39 stupňů, přičemž je možné, že by se podobně jako ve čtvrtek mohly v některých částech Česka dostat i ke 40 stupňům, jako tomu bylo už na konci června.
O víkendu by teploty měly podle předpovědi mírně klesnout, přesto budou na mnoha místech stále tropické. Ve východní polovině Moravy a Slezska bude nadále 31 až 36 stupňů.
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