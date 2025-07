Honzejk: Teď už soud nemá jinou možnost. Babiš je podvodník a bude odsouzen

Horká fáze kampaně přijde v září, léto bude spíše zahřívací, tvrdí o blížících se volbách komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Pokud jde o Andreje Babiše, v politice mu neublíží vůbec nic, tvrdí. Rozhodnutí o zrušení osvobozujícího rozsudku v kauze Čapí hnízdo vnímají voliči hnutí ANO jako politický proces.

"Tam je mimochodem zajímavé, že když to náhodou dopadne dobře, bude to pro ně důkaz nezávislosti české justice. A když to dopadne špatně, tak je to politický proces a zneužití demokracie," komentuje.

Rozhodnutí vrchního soudu je zatím nepravomocné, městský soud v Praze už teď ale vlastně nemá jinou možnost, než šéfa hnutí ANO odsoudit. Honzejk má ale za nepravděpodobné, že se pravomocného rozsudku dočkáme do voleb.

Pokud by se tak ale přece jen stalo, měl by prezident Petr Pavel legitimní důvod říct, že Andrej Babiš, coby kriminálník, premiérem České republiky nebude, uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:12 Co Honzejk očekává od politického léta? Dočkáme se ještě někdy kampaně, kde soupeří ideje, obsah a podstatná témata? Můžou se ještě na poslední chvíli obrátit karty?

05:12-11:49 Jak moc si vedoucí hnutí ANO do voleb vystačí s okopáváním vlády? Co bude pro hnutí ANO v následujících týdnech zásadní? Jak moc si Andrej Babiš přeje nebo nepřeje utvořit koalici s SPD?

11:49-17:14 Jak Babišovi znepříjemňuje cestu jeho osobní politický příběh - zrušení osvobozujícího rozsudku v kauze Čapí hnízdo? Jak se koalice dokázala vypořádat s kauzou darovaných bitcoinů?

17:14-21:53 Byla bitcoinová aféra kauzou jednoho muže, nebo vypovídá o nějakém hlubším systémovém selhání? Jak působí odlehčené politické rozhovory Petra Fialy s herečkou Ivou Pazderkovou?

21:53-29:24 Ulpěla na hnutí STAN pachuť z kauzy Dozimetr? Jak moc do politické kampaně patří finanční sbírky na potřebné? Co drží nad vodou Tomia Okamuru a jeho SPD? Vyplatí se Pirátům spolupráce se Zelenými?

29:24-35:10 Míří SOCDEM do záhuby? Napadlo by Honzejka před pár lety, že se dnes budeme bavit o jejím spojování s komunisty?