Horáček slíbil zrušení rámů na Hradě i omluvu Peroutkovi. Nikdo není zvědavý na obecné kecy, tvrdí

před 8 minutami

Svůj plat věnuje seniorům, otevře Hrad veřejnosti, omluví se Ferdinandu Peroutkovi a uspořádá večer slam poetry. Michal Horáček představil svůj plán na prvních sto dní ve funkci, pokud bude zvolen prezidentem. "Lidi po mně chtějí konkrétní program, tak i všechny moje sliby jsou konkrétní," vysvětlil Horáček. Na webu 100dní.cz mohou lidé pro jeho sliby hlasovat a navrhovat další.

Praha - Prezidentský kandidát Michal Horáček představil svůj plán na prvních sto dní ve funkci prezidenta. Sliby týkající se jeho prvních kroků na Hradě zveřejnil na webu 100dní.cz. Web je interaktivní a zatím je na něm zveřejněno přibližně třicet bodů. "Chci, aby se lidé mohli hlasováním vyjádřit k tomu, co ode mě jako prezidenta chtějí. Zároveň mohou přidávat vlastní návrhy," řekl Horáček.

"Nikdo není zvědavý na obecné kecy. Lidi po mně chtějí konkrétní program, tak i všechny moje sliby jsou konkrétní," uvedl dále Horáček a dodal, že co je konkrétní, je i ověřitelné. Stejně jako on sám bude kontrolovat politiky, chce, aby lidé kontrolovali jeho.

Kromě otevření Pražského hradu veřejnosti nebo obklopení se lidmi výhradně s bezpečnostní prověrkou chce Horáček ve "zkušební době" v případě zvolení prezidentem stihnout také okamžitou omluvu Ferdinandu Peroutkovi a uhrazení soudem vyměřené pokuty. "Je to i symbolická věc. Jestli soud vyslovil verdikt, je potřeba se podle toho chovat. A kdo jiný by měl jít příkladem než prezident republiky," vysvětlil Horáček.

Jako prezident by se chtěl Michal Horáček podle svých slov věnovat jak seniorům, pro které hodlá zřídit speciální fond, na který bude posílat celý svůj prezidentský plat, tak mladým lidem. Ty by chtěl na Hrad nalákat například uspořádáním večera slam poetry v Míčovně. "Vždycky mě potěšilo, když jsem to viděl, a rád bych to měl i na Hradě," popsal Horáček svou zálibu ve specifickém stylu přednesu poezie, který se v posledních letech stává stále populárnějším.

Další sliby se týkají především domácí a zahraniční politiky. Horáček slibuje, že jmenuje tři navržené profesory, které prezident Zeman odmítl jmenovat před dvěma lety. Svou první zahraniční cestu by chtěl směřovat na Slovensko a bezprostředně po ní slíbil uspořádat summit visegrádské čtyřky.

Tiskový mluvčí? Alibismus

S odpovědí na otázku, koho by jako prezident jmenoval svým mluvčím, zatím váhá. "Celý život jsem zvyklý si za své věci ručit sám. Nedělá mi problém předstoupit a odpovídat na otázky. Pozice tiskového mluvčího se mi zdá alibistická," vysvětlil Horáček s tím, že ještě není rozhodnuto, jestli mluvčího vůbec mít bude.

Účast v lednové volbě prezidenta už má Horáček jistou. Dosáhnutí počtu padesáti tisíc podpisů potřebných pro kandidaturu oznámil letos v červnu. Před týdnem jej dohnal úřadující prezident Miloš Zeman, je tedy jisté, že se tito dva kandidáti ve volbách potkají. Jiří Drahoš očekává překročení padesátitisícové hranice na začátku září.