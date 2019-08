Homosexualita se šíří geneticky, teorií o jejím vzniku je mnoho, tvrdí bioložka

V živočišné říši je soužití jedinců stejného pohlaví poměrně běžné. Například stejnopohlavní pár tučňáků se často ujímá opuštěných vajíček. „Na začátku dvacátého století to vzbudilo velký rozruch, jelikož byli tučňáci dáváni jako vzor heterosexuálního partnerství v říši zvířat,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz evoluční bioložka Lenka Příplatová. V biologii podle ní neexistují pevně stanovené hranice. Rozdělení živočichů na samce a samičky je důležité především pro vědce.

Je, nebo není soužití zvířecích párů stejného pohlaví evoluční omyl?

Nejde jen o zvířata, ale i o lidi. Evoluční biologové se snaží najít možné vysvětlení pro vznik všech možných sexualit napříč živočišným spektrem. Na první pohled je to těžko vysvětlitelné. Důvodem, proč by mělo být homosexuální soužití evolučním omylem, je to, že se stejnopohlavní páry dále nerozmnožují. Jenomže to není tak jednoduché. Naše geny se šíří nejen přes přímé potomky. I sourozenci mají určitou část našich genů. Často záleží jen na tom, aby se namnožil jeden gen. Takže se nedá říct, že by to byl evoluční omyl.

Existuje nějaké vědecké vysvětlení pro vznik homosexuality?

Máme důkazy, že se homosexualita šíří geneticky. Teorií je několik. Jedna z nich zdůrazňuje výchovu jedince. Ta tvrdí, že pokud má dítě nějakou predispozici, je možné, že se její podporou projeví v dospělosti jako homosexuál. Toto tvrzení nahrává lidem, kteří tvrdí, že homosexualita je vychovaná, ale ta predispozice tam musí být. Nefunguje to tak, že když se někdo podívá na homosexuála, tak se jím také stane. Musí k tomu mít již určité předpoklady.

Zároveň je homosexualita adaptivní, což znamená, že třeba homosexuální muž může pomáhat vychovávat potomky svým sourozencům.

Vraťme se zpět do zvířecí říše. Je běžné soužití zvířat v homosexuálním páru?

To záleží na druhu. Existují zvířata, která žijí v homosexuálním vztahu po nějakou dobu života. Například u některých vodních savců žijí homosexuálně mladí samci, protože je to pro ně bezpečnější. Nemají totiž ještě sílu na to, aby bojovali s ostatními vyspělejšími samci. Homosexualita je běžná u většiny živočišných druhů.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

U těch vodních savců jsou to například lvouni. Pro tučňáky je zase typická výchova mláďat homosexuálním párem. Dva samci si přivlastní opuštěné vajíčko a starají se o něj. Toto bylo pozorovatelné již někdy na začátku dvacátého století a vzbudilo to tehdy velký rozruch, jelikož byli tučňáci dáváni jako vzor heterosexuálního partnerství v říši zvířat. Šimpanzi bonobové používají sex jako komunikační prostředek, takže u nich je homosexuální chování napříč celou tlupou běžné.

Jak to, že zvířata žijící v homosexuálním páru, vědí, že se mají rozmnožit s jedincem opačného pohlaví?

Řada zvířat žijících v homosexuálním svazku se nemnoží, protože v něm zůstanou. U těch, u kterých se sexuální chování mění během života, se setkáváme s tím, že reagují na různé podněty, například na feromony, které vypouští samička. Dá se říci, že určitá zvířata to prostě zjistí.

Když se budeme bavit o lidech, je pravdivé tvrzení, že je dnes "více" homosexuálů než dříve? Je nějak vědecky podložené, že vždy bylo stejné procento LGBT+ lidí, akorát je dnešní doba uvolněnější, a proto se členové této komunity nebojí o své sexualitě mluvit?

To, jaké procento kdy bylo, se nedá přesně určit, protože informace z období Starého Řecka už nikde nenajdeme. Průzkumy, které vědci vypracovali v minulém století, zase nejsou vždy úplně odpovídající realitě. Dá se očekávat, že zastoupení různých sexualit je stále stejné, to, co se mění, je chování. Dnes se ve velké části zemí můžou LGBT+ lidé projevovat svobodně, jak chtějí. Tím pádem jsou počty viditelných homosexuálů vyšší. Závisí tedy na sociálních podmínkách. V zemích, kde má LGBT+ komunita špatné podmínky, tak v podstatě neexistuje, protože nejde vidět.

Jak je to s výchovou dítěte v homosexuálním páru? Máte nějaké výzkumy o případném ovlivnění jedince tímto faktem?

V zemích, kde adopce dětí homosexuálním párem funguje, nebyly pozorovány žádné negativní vlivy na výchovu dítěte. Pokud srovnáváme vývin dětí, tak v této oblasti nebyly vypozorovány žádné negativní vlivy. Prakticky je to plnohodnotná výchova dítěte. Bohužel v Česku, když mají dvě ženy dítě, tak nebiologické matce házíme takzvaně klacky pod nohy tím, že ji nechceme uznat jako stejně právoplatného rodiče daného dítěte.

Má věda nějaké vysvětlení i pro takzvané transgender či nebinární lidi, kteří byli jedním z témat uplynulého festivalu Prague Pride?

V biologii neexistují ostré hranice. Je velice příhodné mít nějaké označení pro pohlaví nejen ve vědě, ale i v životě. Dáváme tedy živočichům nálepky 'male' a 'female'. Ale existuje velké spektrum lidí, kteří jsou takříkajíc mezi. Nejde jen o to, že se tak cítí. Mají třeba chromozomální poruchy.

Například jsou muži, kteří mají naprosto jasně dané mužské chromozomy, ale nereagují na testosteron a jejich tělo se vyvíjí jako tělo ženy. Všechno v našem těle je velice variabilní a to stejné se týká psychiky. Přijde mi zvláštní, když v přírodě není nic ohraničené, proč lidé mají tu tendenci to všechno škatulkovat a když se někdo narodí jako žena tak prostě musí být žena? Binární kategorie pohlaví je sociální konstrukt, z hlediska přírody žádná taková omezení nemáme, a pohlaví může být vícero. Jestliže žena produkuje více testosteronu, tak se bude více chovat jako muž, to je naprosto logické.

Jakým směrem se podle vás bude dále vyvíjet problematika genderu a sexuality?

To se dá hrozně těžko odhadnout. Momentálně se kromě teorie genderu diskutuje i o queer lidech, kteří odmítají tradiční označení identity. Tuto problematiku bych přirovnala například k modelu inteligence. Práce s čísly, se slovy, fluidní inteligence atd. Podle toho s jakou teorií pracujeme, takový použijeme IQ test. I nyní je popsána nějaká škála v rámci genderu a sexuality. Ve skutečnosti může být jiná. Možná za pár let přijdou lidé zase s něčím novým. Ve vědě si můžeme říct, že je zbytečné vše škatulkovat, ale lidé se chtějí nějakým způsobem identifikovat.