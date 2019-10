Home Credit si nás nekoupil, jejich peníze ale potřebujeme, tvrdí Karlova univerzita

Rektor Karlovy univerzity podepsal partnerskou smlouvu s firmou Home Credit miliardáře Petra Kellnera. Univerzita si díky ní může přijít na miliony korun. Kritici partnerství s obchodníkem s úvěry považují za nešťastné a nelíbí se jim ani ujednání o tom, že univerzita nesmí poškodit dobré jméno Home Creditu. Výhrady mají hlavně experti, kteří popisují Kellnerovo podnikání v Číně.

Podpis smlouvy, kterou se ze společnosti Home Credit stává na příští tři roky "hlavní partner Univerzity Karlovy", vzbudil v akademických kruzích rozruch. A to nejen proto, v jaké tichosti k němu došlo. Smlouvu kritizují například členové projektu Sinopsis pod Ústavem Dálného východu Filozofické fakulty.

Právě oni mají ve své práci ke Kellnerovým firmám velmi blízko, protože zkoumají jejich rozporuplné přijetí v Číně. Kvůli tomu je ostatně představitelé společnosti nejbohatšího Čecha veřejně kritizují. Po posledním z článků Sinopsis, který se zabýval působením čínské odnože Home Creditu, skupina PPF na Twitteru přirovnala tým sinologů k tvůrcům fake news.

V rámci akademických diskusních svobod je možné tolerovat ledacos, ale žurnalistika má vycházet z přesných a prokazatelných faktů. Způsob, jakým zdrojuje své informace @sinopsiscz, odpovídá práci fake news serverů. https://t.co/HVy4okdcc4 — PPF Group (@PPFGroup) September 3, 2019

I proto bylo podepsání spolupráce mezi Home Creditem a Univerzitou Karlovou, o kterém jako první informoval web A2larm, pro řadu výzkumníků překvapením. "Home Credit a její mateřská společnost PPF nejsou jen tak ledajaký podnik. Nesou s sebou jisté kontroverze, ať už jde o jejich byznysový model doma či v cizině, nebo třeba najímání lobbistů z řad bývalých politiků, kteří pak končí jako poradci v prezidentské kanceláři a představitelé čínských firem jako CEFC nebo CITIC. Velmi zvláštní volba partnera pro Univerzitu Karlovu," hodnotí Martin Hála ze Sinopsis. Jako morální selhání vedení univerzity pak smlouvu označil také Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

Financování @UniKarlova firmou @homecreditcz, která vědomě vede desítky tisíc nezákonných exekucí je naprosté morální selhání vedení univerzity. https://t.co/u3lya3qZyQ — daniel hule (@DanielHule) October 6, 2019

Ukazuje se, že i vedení univerzity tušilo, že podpisem partnerské smlouvy s Home Creditem vzbudí pozornost. Aktuálně.cz to potvrdil kancléř univerzity Milan Prášil. "Tuhle záležitost nepodceňujeme a zvažovali jsme možné dopady podepsání smlouvy," řekl. Odkázal se však na červnovou analýzu kontroverzních úvěrových praktik, kterou vypracoval Člověk v tísni.

Podle ní je Home Credit čtvrtým nejlepším poskytovatelem malých půjček ze všech 43 společností, které takové úvěry v Česku nabízejí. "Home Credit tedy patří ke společnostem, které takové problémy už dávno nemají. Nakonec jsme proto celou situaci vyhodnotili tak, že převažují benefity, kterým je podle nás například možnost nechat si zaplatit působení špičkových zahraničních vědců na naší univerzitě," řekl Prášil.

Chce Home Credit umlčet kritiky?

Situaci však neuklidnilo ani zveřejnění plného znění smlouvy, jelikož obsahuje ujednání, které některé akademiky ještě více znejistilo. Konkrétně se ve smlouvě píše, že "se obě strany zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci".

Hála takovou klauzuli považuje za nestandardní, ač jinak může být v komerčním sektoru běžná. Univerzita podle něj není korporátní subjekt na stejné úrovni jako Home Credit a nemůže se mu dopředu zavazovat, že nebude svého partnera kritizovat. "To jde proti základním principům akademických svobod a kritického myšlení," uvedl.

Home Credit i vedení Karlovy univerzity však svorně odmítají, že by ujednání bylo jakousi předzvěstí toho, že firma bude zasahovat do chodu univerzity. "V normální diskusi se nevytrhávají účelově, až paranoidně, univerzální věty z darovací smlouvy," uvedl k tomu Milan Tománek, ředitel komunikace Home Creditu.

Stejně to vidí i kancléř. Kategoricky odmítl, že by smlouva mohla mít vliv na práci zaměstnanců univerzity, tím spíše na jejich akademické svobody. "Ostatně naprosto nepochybuji, že by si nejen Ústav Dálného východu, ale i jakékoliv jiné univerzitní pracoviště nechalo něco takového líbit," řekl kancléř. Dodal, že pokud by si snad Home Credit působení Sinopsis vykládal jako porušení daného ustanovení, pro univerzitu by to bylo nepřijatelné.

Home Credit zaplatí i profesora z Oxfordu

Základní dokument nijak neupravuje, kolik finančních prostředků univerzita od Home Creditu v příštích třech letech dostane. Obsahuje jen dlouhý seznam, čeho by se mohla spolupráce týkat. Peníze by mohly jít na výzkum, vzdělávání, granty, vývoj i třeba finanční podporu vybraných studentů. Jednotlivé projekty budou upravovat zvláštní smlouvy.

První takovou už univerzita podepsala. Během tří let dostane postupně 1,5 milionu korun například na podporu vzdělávání pro pracovníky rektorátu či na výroční univerzitní ples. Další smlouvy s jednotlivými fakultami by však měly následovat. Podle kancléře se připravuje třeba pobyt zahraničního vědce z Oxfordu, který v Praze povede kurz na téma finanční krize.

"Můj odhad je, že když se vše sečte, mělo by za tři roky jít o částku minimálně v řádu více jednotek milionů korun. Chci ale věřit tomu, že pokud se podaří přilákat a zaplatit další špičkové zahraniční vědce, mohli bychom se bavit i o větších částkách," říká Prášil.

Univerzita podle něj další zdroje financování jednoduše potřebuje, přestože má rozpočet přes jedenáct miliard korun. "Každý vidí jedenáct miliard a říká, panebože, to je ohromné číslo. Jasně, to je. Hodně přes devadesát procent těchto prostředků jsou ale peníze z veřejných rozpočtů, jejichž využití je vázáno na konkrétní projekty nebo svázáno jinými pravidly," říká kancléř.

Pokud však univerzita chce například podporovat studentské spolky nebo přilákat zahraniční experty, musí hledat peníze jinde. Nejčastějším zdrojem vnějších příjmů pro ni bývá pronájem vlastních nemovitostí a právě sponzorské smlouvy. "Znovu však musím říci, že stejně jako mnoho jiných partnerů nikdy nezasahovalo do akademických svobod, jinak tomu nebude ani při spolupráci se společností Home Credit," dodal Prášil.

Nemělo se to stát. Stalo se bez mého vědomí. Smlouva doufám nebude prodloužena. Věřím, že příští vedení to ani nenapadne. Univerzity má financovat stát. — Jan Sládek (@jansladek) October 6, 2019

O podpisu smlouvy předem nevěděli ani vedoucí některých fakult, například proděkan Filozofické fakulty UK Jan Sládek. Informace neměl ani akademický senát univerzity. "Informace o uvedené smlouvě mně osobně doposud nebyla známa. Stejně tak nepřišla ani žádná oficiální zpráva na akademický senát. Nicméně senát nemá projednávání a schvalování podobných dokumentů v kompetenci," říká předseda senátu František Zahálka.