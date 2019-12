Home Credit přiznal podporu pročínského webu Sinoskop. Je objektivní, vysvětluje

Firma Home Credit ze stáje finanční skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera reagovala na zjištění deníku Aktuálně.cz, že skrytě ovlivňovala tuzemskou veřejnou debatu ve prospěch Číny. Home Credit přiznal podporu webového projektu Sinoskop, jenž smířlivým tónem referuje o Číně. Odmítl však, že by budoval tajnou síť expertů ke zlepšení veřejného obrazu Číny.

"Za podporou projektu Sinoskop prostřednictvím PR agentury si Home Credit stojí," uvedl v reakci na zjištění Aktuálně.cz mluvčí firmy Milan Tománek. Sinoskop je webový projekt, jehož oficiální tváří je sinolog, poradce a tlumočník českých prezidentů Vít Vojta. Sinoskop vznikl letos v červnu jako konkurenční platforma jiného webového projektu zabývajícího se Čínou Sinopsis, za nímž stojí odborníci z pražské filozofické fakulty a o říši středu referují často kriticky.



Home Credit tak oficiálně potvrdil, na co v úterý upozornil deník Aktuálně.cz. Sinoskop není výsledkem samostatného úsilí Víta Vojty, jak o něm sinolog sám mluvil. V minulosti Aktuálně.cz tvrdil, že provoz webu financuje primárně ze svých zdrojů. Jak však nyní plyne z vyjádření Home Creditu, Sinoskop je ve své podstatě projektem Kellnerova impéria.

"Domníváme se totiž, že ukazuje objektivnější obraz Číny než konkurenční projekt Sinopsis, který se pasuje do role jediného morálního arbitra a vykladače vývoje v Číně. V ideálním světě by projekty Sinoskop a Sinopsis spolu komunikovaly a výsledkem by byla otevřená a odborně podložená diskuse," vysvětlil Tománek, proč Home Credit platí Sinoskop.

Podpora Sinoskopu je však to jediné, co Home Credit přiznal. Další skryté ovlivňování veřejné debaty o Číně popřel. "Kategoricky odmítáme tvrzení, že by Home Credit stál za vytvářením ‚tajných sítí‘ na ovlivňování veřejného mínění," sdělil Tománek. Dokument, jejž Aktuálně.cz získalo, označil za kradený. "Proto Home Credit bude nadále postupovat a komunikovat v celé věci pouze právní cestou," dodal.



Dlouhodobou spolupráci Home Creditu a C&B Reputation Management za účelem vyvažovat tuzemskou veřejnou debatu o Číně však Aktuálně.cz už v pondělí přiznal ředitel a menšinový vlastník agentury C&B Tomáš Sazima. "Smyslem je moderovat debatu o Číně, vnášet do ní relevantní prvky. Aby se vyrovnala z extrému, který tady je. Protože to, co tu vůči Číně a její reputaci je, je humus," vysvětlil.

Rozpůjčovaných 300 miliard korun v Číně

Pro Petra Kellnera je Čína klíčovým trhem, finanční produkty firmy využívají miliony Číňanů. V říši středu rozpůjčovala firma Home Credit na 300 miliard korun. Hlavní postavou se pro záměr Home Creditu stal právě Vít Vojta a jeho platforma Sinoskop.

O podpoře Sinoskopu ze strany Petra Kellnera však tlumočník Vít Vojta nikdy nemluvil. Ani na samotném webu nelze najít zmínku, že by fungoval díky finanční injekci od Home Creditu. Sinoskop je přitom jen částí aktivity, kterou pro Kellnera zajišťovala PR agentura C&B Reputation Management. Jak upozornil deník Aktuálně.cz, obě strany se letos na jaře domluvily na spolupráci. Vyplývá to z dokumentu, jejž Aktuálně.cz získalo.

C&B Reputation Management za období od dubna do srpna letošního roku vykázala Home Creditu 2 000 hodin práce. Spočívala třeba v přípravě Vojty na rozhovory v médiích. Vedle toho agentura budovala síť novinářů, ekonomů či politiků, prostřednictvím nichž se snažila komunikovat čínská témata s patřičným vyzněním vůči nejlidnatější zemi světa. Dotyční přitom vůbec nemuseli tušit, jakého plánu jsou součástí.

Dostali jsme do debaty relevantní názory

Ředitel PR agentury najaté firmou Home Credit Tomáš Sazima v úterý zaslal Aktuálně.cz oficiální vyjádření. Vymezuje se vůči tomu, že by cílem jeho práce bylo krášlit obraz Číny. "Cílem naší odborné práce bylo vyvažovat doposud značně tendenční debatu o česko-čínských vztazích. (…) Jsem přesvědčen, že se podařilo do veřejné debaty dostat naprosto relevantní názory, řada z nich ostatně prošla tvrdým sítem editorů nejrůznějších českých médií."



Sazima při popisu aktivity své agentury vyloučil spolupráci s oficiální či neoficiální čínskou autoritou. V dokumentu dokládajícím spoluprací jeho firmy s Home Credit, jejž Aktuálně.cz získalo, podle něj došlo k manipulaci s jeho obsahem. "Únik informací na jedné straně považuji za zjevnou kriminální aktivitu," uvedl.



Na Čínu coby bezpečnostní hrozbu dlouhodobě upozorňují zdejší zpravodajské služby. Česko je dějištěm řady nepřátelských operací čínských agentů, kteří působí i mezi jejími diplomaty. "BIS pokládá za zásadní bezpečnostní problém uplynulého období zejména nárůst aktivit čínských zpravodajských důstojníků, které lze jednoznačně hodnotit jako vyhledávání a kontaktování potenciálních spolupracovníků a agentů mezi českými občany," varovala kontrarozvědka ve své výroční zprávě za rok 2018.