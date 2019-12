Kellnerův Home Credit platil kampaň na podporu rudé Číny. Využil experty i novináře

PR agentura placená Home Creditem nejbohatšího Čecha Petra Kellnera podle dokumentů, které Aktuálně.cz získalo, ovlivňovala českou společnost ve prospěch Číny. Vytvořila síť odborníků, novinářů a politiků, z nichž někteří ani nemuseli vědět, čeho jsou součástí. Založila tlumočníkovi prezidentů Vítu Vojtovi institut věnující se Číně nebo si účtovala napadání a monitoring kritiků čínského režimu.

Mohla to být smlouva, jakých soukromé firmy v Česku ročně uzavírají tisíce. Úvěrová firma Home Credit, kterou z 91,12 procenta vlastní Petr Kellner, si najala PR agenturu jménem C&B Reputation Management. Tady ale rutina končí. Místo toho, aby agentura pomáhala vylepšovat mediální obraz samotné společnosti, jak je běžné, začala pracovat na tom, aby v Česku zlepšila obraz čínského komunistického režimu.

Zatímco tak kontrarozvědka BIS považuje šíření vlivu Číny v Česku za jednu z největších bezpečnostních hrozeb, Home Credit, patřící Petru Kellnerovi, proplatil téměř dva tisíce hodin práce PR agentuře, aby pomáhala těm, kteří se v českých médiích čínského režimu zastávají. A naopak útočila na kritiky nedemokratického státu. Vyplývá to z dokumentů, které Aktuálně.cz získalo od zdroje a jejich pravost řadou metod ověřilo.

Skrytě tak vznikla síť, kterou najatá PR agentura koordinovala. Ať už to byli politici, ekonomové, či nezávisle vystupující experti na Čínu. Řada z nich přitom nemusela vědět, jakou roli v plánu Home Creditu mají.

Skoro 2000 hodin PR práce na podporu Číny

Pro Kellnerův byznys jsou dobré vztahy s Čínou klíčové. Jeho společnost Home Credit získala v roce 2014 za podpory vrcholných českých politiků celostátní licenci, která jí umožňuje v obří komunistické zemi poskytovat lidem nebankovní půjčky. Dnes tam má rozpůjčováno kolem 300 miliard korun. Její podnikání je přitom bezvýhradně závislé na libovůli nedemokratické vlády.

Informace o Kellnerově kampani přicházejí těsně potom, co jeho obří skupina PPF za desítky miliard korun pořídila balík televizí v čele s nejsledovanější stanicí v Česku, Novou. A opakovaně zdůraznila, že není v jejím úmyslu ovlivňovat zpravodajství ve prospěch Číny.

"Tvrzení, že nákup CME míří na ovlivňování politiky, je mylné," psala firma hned po oznámení transakce na Twitteru. A dodala, že pouze chce investici zhodnotit.

Aktuálně.cz nyní rozkrývá případ, kdy se agentura C&B placená dceřinou firmou PPF jménem Home Credit International, a. s., systematicky a tajně pokoušela ovlivňovat nejen média. Celkem dle dokumentů v období od dubna do srpna 2019 lidé z C&B vykázali na 2000 hodin práce. Novější informace nemá Aktuálně.cz k dispozici. Home Credit International, a. s., je stejná společnost, která se pokusila uzavřít i partnerskou smlouvu s Univerzitou Karlovou a ustoupila od toho po protestech akademické obce.

Redakce Aktuálně.cz se s žádostí o vyjádření obrátila na ředitele komunikace skupiny Home Credit International Milana Tománka. Ten však na řadu dotazů, proč smlouvu podepisovali a zda jednotlivé vykazované skutečnosti nepovažují za problematické, nedokázal odpovědět.

"Úplně nerozumím tomu, nač se mě to ptáte, resp. odkud se berou tvrzení, která mi adresujete. Pošlete mi to, na čem svá tvrzení zakládáte, já se seznámím s podklady a pak budu moct zaujmout stanovisko. Obecně řečeno, mám-li se k něčemu vyjádřit, potřebuji vědět k čemu," uvedl Tománek. Aktuálně.cz mu přitom předtím zaslalo detailní popis toho, co Home Creditu PR agentura vykázala podle dokumentů, které má redakce k dispozici.

Pod výkazy práce, které na desítkách stran detailně rozepisují činnost, kterou pro Home Credit prováděla agentura C&B, je podepsán její ředitel a menšinový vlastník Tomáš Sazima, který v minulosti dělal PR například straně LEV21 Jiřího Paroubka nebo ČSSD. Většinovým vlastníkem je Tomáš Jirsa, někdejší byznysový partner mluvčího PPF Radima Ochvata a jednatel firmy stojící za zpravodajským webem Info.cz.

Kolik jejich firmě Home Credit zaplatil, není jasné. Materiály obsahují počet odpracovaných hodin, ale ne hodinovou sazbu. Tyto služby se ovšem běžně účtují v tisících korun na hodinu.

Aktuálně.cz Sazimu s dokumenty osobně konfrontovalo. A ten celou kampaň na místě přiznal. Cílem ale podle něj nebylo manipulovat veřejné mínění. "Smyslem je moderovat debatu o Číně, vnášet do ní relevantní prvky. Aby se vyrovnala z extrému, který tady je. Protože to, co tu vůči Číně a její reputaci je, je humus," řekl redakci Sazima.

"Nezávislý" institut studující Čínu založený Home Creditem

Dění v Číně dlouhodobě kriticky reflektuje český projekt Sinopsis, který je z velké části složený z expertů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Popisuje i tamní aktivity PPF a vyvolává její značnou nevoli. Firma dokonce na sinology podala předžalobní výzvu za text, který poukazuje na údajné praktiky Home Creditu při půjčování peněz Číňanům.

A jak předminulý týden informoval Deník N, Univerzitu Karlovu PPF přiměla k tomu, aby se od projektu distancovala. Filozofická fakulta se pak za své sinology rázně postavila, a dokonce vznikla petice, kterou už podepsaly stovky osobností veřejného života.

Předseda představenstva společnosti Home Credit a její menšinový vlastník Jiří Šmejc některým z nich napsal osobní dopis. "Společnost Home Credit si nepřeje vstupovat do žádných odborných, filozofických ani politologických diskusí. To jediné, o co nám jako podnikatelskému subjektu jde, je ochrana našeho dobrého jména a zamezení situacím, kdy jsou nepravdivé informace o naší společnosti, které jsme ponechali bez reakce, znovu a znovu přebírány dalšími médii," apeloval na ně Šmejc.

Nyní se z výkazů práce PR agentury C&B ukazuje, že to byla právě PPF, kdo skrze Home Credit tajně zorganizoval vznik a činnost konkurenčního institutu nazvaného Sinoskop - Institut pro současnou Čínu. Podle obchodního rejstříku ho oficiálně letos v červnu založil sinolog Vít Vojta, jinak také tlumočník českých politiků a prezidentů v Číně, a to včetně Miloše Zemana, kterého na jednáních v Číně doprovázel i vlastník PPF Kellner.

Dnes Vojta díky tomu vystupuje pravidelně jako nezávislý expert na Čínu v médiích, rozdává rozhovory a píše komentáře. A tvrdí, že se snaží prosazovat konstruktivní pohled na asijský stát - na rozdíl od Sinopsisu, jak říká.

"Černobílý svět, kde je jednoznačné dobro a zlo, je výhodný. Lámat si hlavu s konstruktivním přístupem a hledat nesnadná řešení, to vše pak odpadá. Jednodušší je bořit a bít se v prsa jako ochránce jediné pravdy," tepe Vojta konkurenty v nedávném textu publikovaném na webu Sinoskop.cz.

Sinolog Vojta v minulosti deníku Aktuálně.cz tvrdil, že provoz webu si hradí z příjmů své poradenské a investiční firmy.

Dle dokumentů, které má Aktuálně.cz k dispozici, ovšem veškerý servis Vojtovi zajišťovala už dva měsíce předtím, než spolek v červnu zaregistroval, úvěrová firma Home Credit. Ta dle dokumentů zřídila za pomoci agentury C&B i samotný web. Sazima tuto část kampaně Aktuálně.cz přiznal. "On to možná ani neví. Neřešili jsme to. Ale určitě má povědomí, že se bavíme s Home Creditem," řekl o Vojtovi.

Z nashromážděných informací plyne, že Home Credit proplatil například i vytvoření loga stránek, vizuální návrh webu, nákup písma použitého na webu nebo nábor spolupracovníků nové instituce. Uhradil i zřízení profilů na sociálních sítích - Vojtovi i Sinoskopu - nebo návrh vizitek, kterými Sinoskop své pracovníky vybavil. A po spuštění portálu úvěrová firma utratila i desítky tisíc korun za reklamu na Facebooku a Twitteru, aby Vojtův web zpropagovala.

Vojta přiznává pouze spolupráci se Sazimou, který je za C&B pod výkazy podepsaný. Že by věděl o tom, že celý jeho projekt, o němž tvrdí, že je nezávislý, platí úvěrová firma se zásadním zájmem být zadobře s komunistickou vládou v Číně, nepřipouští. Nedovede ovšem odpovědět na dotazy, kdo tedy služby píáristy Sazimy, který mu domlouval například rozhovory s novináři, hradil. "Home Credit pro mě neplatí nic. A co platí panu Sazimovi nebo agentuře, to se zeptejte jich. Já vám potvrzuji, že se s Tomášem vídám, že se přátelíme a spolupracujeme," řekl Aktuálně.cz Vojta.

Vít Vojta a Aktuálně.cz Mezi téměř stovkou mediálních výstupů C&B naúčtovala Home Creditu rovněž založení blogu Víta Vojty na Aktuálně.cz. Postupovala skrytě. Na "kontaktáž redakce, medailonek, setup" vykázala tři hodiny práce. Úvodní e-mail, v němž se Vojta představuje jako "právní a ekonomický poradce pro čínský trh" a tlumočník vrcholných státních představitelů České republiky, poslal Vojta do redakce z osobního e-mailu s tím, že hledá prostor pro "občasné umístění svého názorového komentáře". Texty, které na blogu vyšly, následně C&B vykazovala Home Creditu jako "výsledek činnosti dodavatele", tedy své. Aktuálně.cz rovněž vydalo v květnu rozhovor s Vítem Vojtou s titulkem "Čínu nelze vybojkotovat, musíme jí porozumět, říká sinolog." I ten si C&B vykázala. "Vít Vojta byl pro nás sinolog, jehož názor je v rámci české debaty o Číně sice méně kritický, ale stále relevantní. Rozhovor Jana Horáka vznikl na vyžádání redakce, byl relevantně zpracovaný, neshledáváme na něm nic závadného. Skutečnost, že jej někdo poté zanesl do svých výkazů a pobíral za to peníze, byla mimo náš dosah i představivost. Nikdo z nás zároveň netušil, jaké PR operace jsou Vít Vojta i lidé kolem něj součástí. Poté, co jsme se tuto skutečnost dozvěděli, ukončili jsme s panem Vojtou spolupráci a uzavřeli jeho blog na Aktuálně.cz," uvedl šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka.

Interní projekt Home Creditu

Interně vedla úvěrová firma jako svůj vlastní projekt celý institut. V dokumentech jsou zaznamenané pravidelné reporty posunů ze strany C&B Kellnerově firmě. "Vznik a tvorba každého výstupu jsou koordinovány dodavatelem, který je rovněž zodpovědný za jazykovou korekturu a samotnou publikaci článků," píší pracovníci C&B v interních materiálech určených vedení Home Creditu.

Pracovníci C&B detailně rozepisují, že editovali a upravovali i příspěvky dalších autorů, kteří na webu Sinoskop publikují. Je nezbytné zdůraznit, že u žádného z nich není jisté, zda o tom, že Sinoskop vytváří PR agentura placená Kellnerem, věděli.

Je mezi nimi například Josef Žádník, absolvent čínské Če-ťiangské univerzity a dnes jeden z vysokých manažerů firmy Deloitte. Žádník je zároveň zakladatel China Czech Organization, která si dle svého webu "klade za cíl zvýšit vzájemné porozumění mezi čínskými a evropskými studenty a organizacemi". Mimo jiné tak, že pořádá poznávací zájezdy do Číny.

"Článek jsem (pro Sinoskop) napsal. Pokud vím, tak web patří Vítu Vojtovi. Poprosil mě, ať mu nějaký článek napíšu, tak jsem mu ho napsal. Známe se osobně, protože jsme spolu byli asi třikrát na misi v Číně s prezidentem," vysvětlil pro Aktuálně.cz Žádník. Na přímou otázku, zda zná agenturu C&B nebo Tomáše Jirsu či Tomáše Sazimu, řekl, že ne.

Podobně si C&B u Home Creditu vykázala i článek Lukáše Kovandy, který působí jako hlavní ekonom Czech Fundu, spadající pod skupinu DRFG zetě ministryně financí Aleny Schillerové a někdejšího velkého sponzora ANO Davida Rusňáka, a Čínu zhusta komentuje v řadě médií.

"S Tomášem Jirsou se znám asi 20 let, nejsme v intenzivním kontaktu. Že by mi explicitně řekli (Jirsa se Sazimou), že budou vykazovat můj článek jako svou práci, to si nejsem vědom," reagoval Kovanda. "Já posílám řadu komentářů k tomu, co se aktuálně děje. Je pak na médiích, zda si to převezmou, či nikoliv," dodal ekonom na dotaz, zda Jirsa či Sazima jeho článek nějak ovlivňovali.

Home Credit dle dokumentů zaplatil i čas na "dohodu o spolupráci s Tomášem Munzim plus konzultace jeho článku na téma obchodní války USA-Čína". Munzi je ekonom a vyučující na VŠE. Jeho text s titulkem "Rozdvojené myšlení Západu" pak skutečně vyšel v Lidových novinách i na webu Sinoskop.

C&B ale jako výsledek své činnosti podle dokumentů účtovala i texty velvyslance v Číně Vladimíra Tomšíka, který post získal díky výrazné podpoře prezidenta Miloše Zemana, či generálního konzula pro Hongkong Jana Juchelky.

Schůzka s Balabánem

Na konci srpna si C&B ve výkazech práce naúčtovala i schůzku s Milošem Balabánem, tehdejším šéfem Česko-čínského centra Karlovy univerzity. Ten rezignoval, když Aktuálně.cz upozornilo, že konference centra zaštítěné rektorem Tomášem Zimou skrytě financovala čínská ambasáda. I Balabánův článek nazvaný "Čínská ekologická naděje", který vyšel i v deníku Právo, agentura Home Creditu vykázala.

Rubriku s monitoringem toho, co se o Číně píše v zahraničních médiích, měla dokonce C&B na starosti celou. Navzdory tomu, že navenek se Sinoskop prezentuje jako nezávislý a neziskový, a na svou podporu dokonce uspořádal veřejnou crowdfundingovou sbírku na internetu.

"Naším záměrem je vyvážit polarizovanou debatu o Číně v naší zemi. Zploštění obrazu této země na bezvýchodnou komunistickou diktaturu nebo naopak nejlepšího obchodního partnera je zavádějící. Podpořte, prosím, naši aktivitu a nezávislost," prosil v září o peníze lidí Vojta.

Paradoxně i tuto sbírku organizovala C&B za peníze Home Creditu. A byl to úspěch. Portál nakonec plánovaného půl milionu korun vybral. Jména dárců jsou ale utajená. Není tak jasné, kdo věnoval 240 tisíc výměnou za osobního průvodce na cestě do Číny na 12 dnů nebo 50 tisíc za workshop, jak jednat s čínskými partnery. To byly nabízené odměny pro dárce.

Dle výkazů, které má Aktuálně.cz k dispozici, tím ale činnost C&B teprve začala. Agentura vytvořila image nejen institutu, ale i samotnému Vojtovi. Intenzivně pracovala i na tom, aby Vojta vystupoval v médiích a na sociálních sítích. Fakturovala Home Creditu například "průběžné zaškolování Víta Vojty s prací na sociálních sítích a konzultaci reakcí" nebo "přípravu Víta Vojty na rozhovory pro média". Za peníze Home Creditu dle výkazů vznikly i propagační fotky a videa Vojty, na nichž s mečem v přírodě předvádí čínské bojové umění taj-či.

C&B navíc Home Creditu reportovala, že za Vojtu pravidelně tajně vystupovali její píáristi. Sepisovali e-maily, za pomoci nichž pak sinolog kontaktoval redaktory či vedení jednotlivých médií. Úvěrová firma zaplatila "správu sociálních sítí Víta Vojty po dobu jeho pobytu v Číně". Když někdo proti Sinoskopu pod jeho příspěvky vystupoval kriticky, C&B dle dokumentů připravila a na sociální síti zveřejnila odpověď. Mnohdy navíc další příspěvky na sociální sítě se zajímavostmi připravovala sama. A v několika případech Home Credit platil i přípravu e-mailů pro novináře, které jim pak Vojta rozesílal.

"Jsou to profesní doporučení, protože v televizi nikdy nemluvil, tak aby mu bylo rozumět. Ale není to tak, že by tady někdo někomu diktoval, co má psát," tvrdí ovšem Sazima.

C&B od dubna jako výsledek své práce Home Creditu vykázala desítky výstupů spojených se sinologem Vojtou. Například květnový rozhovor v časopise Týden spadajícím do mediálního domu Jaromíra Soukupa provázela dle C&B "korekce textu, komunikace s VV a redaktorem" a následně i "schůzka s redaktorem (poděkování za rozhovor a získání náhledu článku před publikací)".

Když v květnu vyšel v MF Dnes komentář Vojty, vykázala agentura jeho přípravu na míru - "Návrh článku VV 'Hra s nulovým součtem', konzultace s VV, návrh komunikace s novináři pro VV". Podrobně Vojtu také píáristi placení Home Creditem připravovali na jeho vystoupení v ČT a ta pro něj následně i vyhodnocovali.

Vykázané otázky pro rozhovor s Xaverem Veselým

V některých případech přitom PR agentura v dokumentech tvrdí, že novinářům poskytla výrazně nadstandardní servis. Vedla například úzkou spolupráci s moderátorem internetové televize XTV a Českého rozhlasu Lubošem Xaverem Veselým, který si pozval jako hosta Víta Vojtu.

"Vypracování okruhu otázek pro rozhovor VV v XTV, vypracování podkladu pro rozhovor, konzultace s VV, konzultace s LXV," naúčtovala C&B Kellnerově úvěrové firmě. Vojta v rozhovoru například tepal ty, kteří kritizovali cestu Jaromíra Jágra do Číny.

Veselý ovšem takovou spolupráci popírá. "Pana Sazimu znám ještě z dob, kdy dělal kampaň Jiřímu Paroubkovi. Znám i pana Jirsu, ale tak pět let jsem ho neviděl. Žádná PR agentura rozhodně otázky pro mé rozhovory nevypracovává. To je nepřijatelné," uvedl Veselý s tím, že si ani květnový rozhovor s Vojtou nevybavuje. Stává se ale podle něj, že jeho hosti zasílají témata, o kterých jsou připravení mluvit.

Sazima to upřesnil. "Luboš se v tom tématu neorientuje. Proto jsme mu připravili typy dotazů, které by mohly být pro pořad atraktivní," uvedl píárista placený Home Creditem.

Prominentní prostor také Vojta v posledních měsících dostává na webu Info.cz, který spadá do impéria miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. V minulých měsících se ovšem portál personálně propojil s lidmi, kteří mají blízko jak k PPF, tak i PR agentuře C&B (viz box). Aktuálně.cz rovněž dohledalo řadu článků, které se PPF výrazně zastávají.

Útočí například na Sinopsis či někdejšího kandidáta na prezidenta a dnes předsedu senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera, který pravidelně na hrozby spojené s čínským komunistickým režimem upozorňuje. Objevuje se přitom stejná argumentace, jakou vysvětluje své působení Sinoskop.

Na jedné straně je podle majitele PR agentury C&B a vydavatele Info.cz v jedné osobě Tomáše Jirsy vtíravá diplomacie Miloše Zemana. "Na druhé straně stojí vlivná aktivistická skupina, kterou politicky zosobňuje bývalý Zemanův neúspěšný protikandidát a dnešní senátor Pavel Fischer. Ta fakticky vede svatou válku proti všem, kdo Čínu rovnou neodsoudí jako nepřijatelnou komunistickou diktaturu. Ideově ji zaštiťuje think-tank Sinopsis a najdeme v ní celou plejádu nejzarytějších Zemanových odpůrců," píše například ve svém komentáři Jirsa s tím, že pravdu je nutné hledat někde uprostřed.

V reakci na zjištění deníku Aktuálně.cz Jirsa uvedl, že v PR agentuře C&B působí už výhradně jako majitel a nemá její aktivity možnost komentovat, protože se jim nevěnuje. "Naopak jako jednatel Info.cz jsem nefavorizoval žádný zmíněný subjekt, jsem autorsky zodpovědný za své komentáře, případně podcasty Insider. Pokud se podíváte na zpravodajské texty k Číně na Info.cz, tak jsou z velké části extrémně kritické, byť se snažíme dávat prostor všem," řekl Jirsa.

Deník Aktuálně.cz brzy vydá pokračování textu, který popisuje, jak se PR agentura C&B vměšovala do politiky.