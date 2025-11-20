Domácí

Hologramy satelitů i smíšená realita. Kosmická agentura otevře dveře návštěvníkům

ČTK ČTK
před 18 hodinami
Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) v Praze bude v pátek a sobotu otevřená veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout 3D hologramy satelitů provozovaných EU, zažít budou moci Zemi ve smíšené realitě.
Sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program v pražských Holešovicích.
Sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program v pražských Holešovicích. | Foto: Ministerstvo dopravy ČR

Cílem je představit veřejnosti činnost agentury a kosmický program EU. Novinářům to řekl výkonný ředitel agentury Rodrigo da Costa.

"Vesmír již není vzdálený ani abstraktní. Je to praktický nástroj, který je součástí našeho každodenního života," řekl Costa. Programy Galileo, EGNOS, Copernicus či sledování a monitorování vesmíru podle něj podporují například dopravu, reakce na mimořádné události, klimatická opatření, zemědělství, bezpečnost i inovace.

Návštěvníkům agentura nabídne interaktivní ukázky, pohled na Zemi ve smíšené realitě, 3D hologramy satelitů či například výstavu, která představuje činnost agentury. Navštívit mohou zájemci i přednášky odborníků z EUSPA. Na dny otevřených dveří mohou lidé vyrazit v pátek a sobotu.

Páteční program mezi 9:00 a 16:00 je vyhrazen pro školy, veřejnost může do sídla EUSPA poblíž Strossmayerova náměstí v Praze vyrazit v pátek od 16:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 18:00. Zájemcům odborníci přiblíží pomocí šifrovací her to, jakým způsobem se zašifruje a dešifruje signál. Lidé si budou moci také zkusit na satelitních snímcích rozpoznat 27 hlavních měst členských států EU.

Navigační systém Galileo podle Costy využívá více než 4,5 miliardy lidí po celém světě. Využívá se v námořnictví, letectví, silniční a železniční dopravě, využívají ho také například provozovatelé dronů nebo zemědělci. EUSPA podle Costy také pokračuje v monitorování a informování vlastníků a provozovatelů družic o potenciálních kolizích ve vesmíru.

