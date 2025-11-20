Hologramy satelitů i smíšená realita. Kosmická agentura otevře dveře návštěvníkům

Cílem je představit veřejnosti činnost agentury a kosmický program EU. Novinářům to řekl výkonný ředitel agentury Rodrigo da Costa.
"Vesmír již není vzdálený ani abstraktní. Je to praktický nástroj, který je součástí našeho každodenního života," řekl Costa. Programy Galileo, EGNOS, Copernicus či sledování a monitorování vesmíru podle něj podporují například dopravu, reakce na mimořádné události, klimatická opatření, zemědělství, bezpečnost i inovace.
Návštěvníkům agentura nabídne interaktivní ukázky, pohled na Zemi ve smíšené realitě, 3D hologramy satelitů či například výstavu, která představuje činnost agentury. Navštívit mohou zájemci i přednášky odborníků z EUSPA. Na dny otevřených dveří mohou lidé vyrazit v pátek a sobotu.
Páteční program mezi 9:00 a 16:00 je vyhrazen pro školy, veřejnost může do sídla EUSPA poblíž Strossmayerova náměstí v Praze vyrazit v pátek od 16:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 18:00. Zájemcům odborníci přiblíží pomocí šifrovací her to, jakým způsobem se zašifruje a dešifruje signál. Lidé si budou moci také zkusit na satelitních snímcích rozpoznat 27 hlavních měst členských států EU.
Navigační systém Galileo podle Costy využívá více než 4,5 miliardy lidí po celém světě. Využívá se v námořnictví, letectví, silniční a železniční dopravě, využívají ho také například provozovatelé dronů nebo zemědělci. EUSPA podle Costy také pokračuje v monitorování a informování vlastníků a provozovatelů družic o potenciálních kolizích ve vesmíru.
EUSPA vznikla v roce 2004 jako Evropský úřad pro dohled nad globálními družicovými navigačními systémy (GSA). V roce 2010 byla reorganizována na Evropskou agenturu pro globální družicové navigační systémy (také GSA), z Bruselu do Prahy přesídlila 6. září 2012.
Agentura měla v následujících letech přesídlit do budovy Nová Palmovka v Praze 8. Končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS) koncem října uvedl, že vláda hledá pro agenturu jiné místo. Důvodem jsou dlouholeté komplikace Prahy při výběru firmy, která by měla Novou Palmovku dostavit. Podle primátorova náměstka Petra Hlaváčka (STAN), který má projekt na starosti, ale Praha se stavbou sídla v dané lokalitě nadále počítá, uvedl v říjnu.
Podle původního memoranda vlády, EUSPA a Prahy z roku 2023 se evropská organizace měla do nového sídla začít stěhovat na konci letošního roku. Podle Costy zodpovídá za zajištění budovy pro EUSPA česká vláda. Současné sídlo v Holešovicích je pro agenturu kapacitně nedostatečné. Agentura podle Costy sděluje své potřeby české vládě a čeká na odpověď na to, jaké budou další kroky.