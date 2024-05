Když je hokej, lidi peníze mají, chválí si prodejce. Byl to životní sen, říká fanynka

"Hokej miluju odmala, takže jsem věděla, že jednoho dne přijdu na mistrovství," prohlašuje Veronika. Aktuálně.cz ji zastihlo, když mířila do pražské O2 areny sledovat poprvé v životě přímo z hlediště utkání české reprezentace. Atmosféru i dobré výdělky si pochvalují také obchodníci v okolí haly, zájem je o občerstvení i suvenýry. "Rodina tu běžně nechá i deset tisíc," popisuje prodejce dresů Adam.

Už druhý týden to kolem areny žije hokejem. Lidé nechodí jen do hlediště nebo zóny pro fanoušky v těsné blízkosti haly, ale také do několik stovek metrů vzdáleného obchodního centra. Je zde velkoplošná obrazovka a stovky míst k sezení, prodejci suvenýrů i stánky malých pražských pivovarů.

"Je to tady paráda, pečlivě jsme se na mistrovství světa připravovali a jsme šťastní, že fanoušci chodí nejen do hlediště, ale také sem na terasu," říká Martina Tlustá, manažerka obchodního centra Galerie Harfa. Sama vyrůstala v hokejové rodině, její bratr hrál několik sezon v NHL i reprezentoval Česko.

"Od dětství jsme se pohybovali po zimních stadionech, chodili jsme mu fandit a já mu jezdila fandit také do USA. Pro mě je hokej srdcová záležitost," přiznává. Během rozhovoru se zdraví s bývalým špičkovým hokejistou Martinem Procházkou, čtyřnásobným mistrem světa a olympijským vítězem z Nagana.

Procházka komentuje šampionát v Českém rozhlase, který má terase obchodního centra i speciální hokejové studio. "Jsme hokejový národ, fanoušci si to tady užívají od začátku šampionátu, aniž by věděli, jak se bude vyvíjet pro naše. Zatím se vyvíjí velice dobře, a fanoušci si to o to víc užívají," říká Aktuálně.cz.

Nadšení pro hokej odpovídá také zájem fanoušků. V čase okolo hokejových zápasů jsou lidmi obsypána všechna místa na občerstvení v obchodním centru i na terase, mnoho z nich si kupuje dresy a další suvenýry v přízemí ve stáncích nebo ochutnávají piva z malých pražských pivovarů. Přizvala je sem radnice Prahy 9, které patří prostor před obchodem.

"Přijede hokej a zjistíme, že lidi peníze mají. Je úplně běžné, že přijede rodinka, každému koupí dres a šálu, nechá tady deset tisíc a jsou spokojení," říká prodejce Adam, podle kterého mají fanoušci zájem také o puky, trubky, vlajky, kartičky nebo samolepky na tvář. "Velký zájem je o dres Pastrňáka. Frčí Gudas, Červenka a Kubalík. Máme i nějaké Paláty, a také se prodávají dobře," podotýká.

České hokejisty čeká ve čtvrtek od 20:20 čtvrtfinálový zápas s USA. Aktuálně.cz ho bude sledovat v online přenosu.