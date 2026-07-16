Hodonínsko zasáhla mimořádná supercela, podobná stála naposledy u vzniku tornáda

Lidé v Prušánkách na Hodonínsku po středeční podvečerní bouřce sčítají škody, v obci nahlásili 46 událostí, kdy bouřky něco poškodily. ČTK to řekl starosta Zbyněk Němeček (Mladí pro Prušánky). Podle Českého hydrometeorologického ústavu prošla nad Hodonínskem silná supercela. Meteorologové to uvedli na facebookovém profilu.
„Lidé postupně škody mapují, nahlásili 46 událostí. Vydali jsme pokyn, ať všechno dokumentují pro pojišťovnu, otevřeli jsme sběrný dvůr a s hasiči domlouváme zapůjčení vysoušečů. Největší problém na obecním majetku představuje škola, která prochází rekonstrukcí a poškozenou střechou do ní zateklo, střecha školky je také poškozená,“ uvedl Němeček.
Jihomoravští hasiči v souvislosti se středeční podvečerní bouřkou vyjížděli ke 185 událostem, z toho 69 bylo na Břeclavsku, 64 v Brně, 48 na Hodonínsku a čtyři na Brněnsku. Nejvíce potíží bylo právě v Prušánkách, v nedaleké Moravské Nové Vsi lidé nahlásili 24 událostí. Nejčastěji hasiči čerpali vodu ze zatopených míst a odstraňovali spadlé stromy nebo jejich části. Informovali o tom na svém webu.
ČHMÚ uvedl, že takzvaná supercela, tedy silná bouře s dominantním sestupným proudem provázená mimořádně silným deštěm i větrem, vznikla na Brněnsku a postupovala přes Břeclavsko a Hodonínsko. Podobná bouře stála také u vzniku tornáda v roce 2021. „Obce na trase supercely byly zasaženy downbursty, tedy výraznými propady studeného vzduchu v sestupném proudu bouřky, které když narazí na zemský povrch, velmi rychle se paprskovitě 'rozlijí' do stran. Na zemi pak tento jev pozorujeme jako velmi intenzivní vítr. Zejména v Prušánkách byla řada škod i na střechách domů včetně zcela shozených střech. Downburst provázely na řadě míst i menší kroupy, které ale byly hnány větrem a působily tak o to více škod," uvedl ČHMÚ.
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