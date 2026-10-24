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Domácí

Hod dlažební kostkou na Sněmovnu má policie za přestupek. Jednu osobu zadržela

ČTK
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Pražská policie při nočním protestu proti vládnímu záměru prosadit ve Sněmovně zrušení poplatků České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo) přes Sněmovnou zajistila člověka, který se pokusil na budovu dolní parlamentní komory hodit dlažební kostku. Důvodem bylo podezření z přestupku, řekla v sobotu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Bližší informace neměla.

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Lidé protestovali proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně přednostně vládní návrh, který převádí financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, 23. října 2026, Praha.Foto: CTK – Kamaryt Michal
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Na Malostranském náměstí v Praze od pátečního podvečera protestovaly stovky lidí. Během večera se několik desítek z nich pokusilo podle dřívějších informací Kropáčové dostat do Sněmovny, policisté jim v tom zabránili, nikoho kvůli tomu ale nezadrželi.

Incident s dlažební kostkou policisté řešili zhruba půl hodiny po půlnoci. Kvůli přestupku policisté ze speciální pořádkové jednotky zajistili jednu osobu, která se pokusila hodit dlažební kostku na Sněmovnu, uvedla mluvčí.

Demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas
Demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků
Demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků
Demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků České televize a Českého rozhlasu
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6 fotografií

V průběhu pátečního večera a noci byly podle policie na nezbytně dlouhou dobu průběžně uzavírány Sněmovní a Nerudova ulice. Ochranná služba podle kuloárových informací ze Sněmovny sdělila členům širšího vedení dolní komory, že z bezpečnostních důvodů je lepší uzavřít budovu veřejnosti.

Pískot z galerie přerušil jednání Sněmovny

K jednání Sněmovny, kde koaliční poslanci v pátek prosadili přednostní projednání návrhu na zrušení poplatků pro ČT a ČRo, se vyjadřovali ale i lidé na galerii pro veřejnost v jednacím sále. Pískot z galerie se ozval krátce po 21:00 při vystoupení Františka Talíře (KDU-ČSL). Předsedající Jiří Barták (Motoristé) krátce schůzi přerušil a požádal sněmovní ochrannou službu o zjednání pořádku. Policisté následně vyvedli desítku lidí, údajně měli i transparent.

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„Skupina lidí narušila jednání Poslanecké sněmovny hlasitými projevy a ze strany předsedajícího jsme byli požádáni o zjednání nápravy, včetně vyvedení z galerie. Nejsme na té či oné straně, politické názory zůstávají ve službě stranou. Rozhodující je veřejný pořádek a bezpečnost,“ uvedla k tomu policie na síti X.

Návrh novely, který předpokládá zrušení poplatků pro ČT a ČRo a jejich financování ze státního rozpočtu, nakonec Sněmovna po vyhroceném jednání dnes ve 4:36 poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení. Opozice zamítnutí návrhu ani vrácení vládě k přepracování neprosadila. Avizovala však, že bude proti návrhu bojovat v dalším legislativním procesu.

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Tečka Radka Bartoníčka z 23. října 2026 | Video: Radek Bartoníček
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