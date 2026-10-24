Hod dlažební kostkou na Sněmovnu má policie za přestupek. Jednu osobu zadržela

Pražská policie při nočním protestu proti vládnímu záměru prosadit ve Sněmovně zrušení poplatků České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo) přes Sněmovnou zajistila člověka, který se pokusil na budovu dolní parlamentní komory hodit dlažební kostku. Důvodem bylo podezření z přestupku, řekla v sobotu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Bližší informace neměla.
Na Malostranském náměstí v Praze od pátečního podvečera protestovaly stovky lidí. Během večera se několik desítek z nich pokusilo podle dřívějších informací Kropáčové dostat do Sněmovny, policisté jim v tom zabránili, nikoho kvůli tomu ale nezadrželi.
Incident s dlažební kostkou policisté řešili zhruba půl hodiny po půlnoci. Kvůli přestupku policisté ze speciální pořádkové jednotky zajistili jednu osobu, která se pokusila hodit dlažební kostku na Sněmovnu, uvedla mluvčí.
V průběhu pátečního večera a noci byly podle policie na nezbytně dlouhou dobu průběžně uzavírány Sněmovní a Nerudova ulice. Ochranná služba podle kuloárových informací ze Sněmovny sdělila členům širšího vedení dolní komory, že z bezpečnostních důvodů je lepší uzavřít budovu veřejnosti.
Pískot z galerie přerušil jednání Sněmovny
K jednání Sněmovny, kde koaliční poslanci v pátek prosadili přednostní projednání návrhu na zrušení poplatků pro ČT a ČRo, se vyjadřovali ale i lidé na galerii pro veřejnost v jednacím sále. Pískot z galerie se ozval krátce po 21:00 při vystoupení Františka Talíře (KDU-ČSL). Předsedající Jiří Barták (Motoristé) krátce schůzi přerušil a požádal sněmovní ochrannou službu o zjednání pořádku. Policisté následně vyvedli desítku lidí, údajně měli i transparent.
„Skupina lidí narušila jednání Poslanecké sněmovny hlasitými projevy a ze strany předsedajícího jsme byli požádáni o zjednání nápravy, včetně vyvedení z galerie. Nejsme na té či oné straně, politické názory zůstávají ve službě stranou. Rozhodující je veřejný pořádek a bezpečnost,“ uvedla k tomu policie na síti X.
Návrh novely, který předpokládá zrušení poplatků pro ČT a ČRo a jejich financování ze státního rozpočtu, nakonec Sněmovna po vyhroceném jednání dnes ve 4:36 poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení. Opozice zamítnutí návrhu ani vrácení vládě k přepracování neprosadila. Avizovala však, že bude proti návrhu bojovat v dalším legislativním procesu.
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