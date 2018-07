Žít Brno chce prosadit přijetí pár desítek migrantů. Nejsou loajální k Česku, kritizuje je Ovčáček

Hnutí Žít Brno pošle dopis se žádostí Andreji Babišovi i italskému premiérovi Guiseppemu Contemu.

Brno - Koaliční hnutí Žít Brno navrhuje, aby Brno přijalo několik desítek migrantů z Itálie, pokud se na tom dohodne česká a italská vláda. Novinářům to řekl primátorův náměstek Matěj Hollan (Žít Brno). Koaliční partneři ale takový postoj nesdílejí. Považují to za teatrální gesto a předvolební téma, podle nich by měl situaci řešit stát.

Žít Brno pošle dopis premiérům Itálie Guiseppemu Contemu i ČR Andreji Babišovi (ANO). Babiš přijetí migrantů odmítá. Conte mu poslal dopis, ve kterém ho zve na návštěvu Itálie. Babiš s ním bude jednat.

V Brně tvoří koalici ANO, Žít Brno, KDU-ČSL, TOP 09 a Strana zelených. "Od Žít Brno je to nerozvážné teatrální gesto, které skutečnou pomoc potřebným jedině zkomplikuje. Pomáhat lidem ohroženým například válkou je potřeba a vláda má v rámci České republiky dostatek kapacit na to, aby účinnou pomoc nabídla. Integraci a pomoc je potřeba poctivě a realisticky připravovat a projednat. To se v případě plánu Žít Brno neděje," řekl primátorův náměstek Martin Ander (SZ).

Podle primátora Petra Vokřála (ANO) se k situaci musí postavit česká vláda. "Honit na tom politické body dva měsíce před volbami mi přijde nevhodné. Pokud chtějí psát italskému premiérovi, ať mu napíšou, ale my se teď nechceme plést do vyjednávání premiérů," řekl Vokřál.

Podobně mluví i lidovci. "Otázka azylového řízení a migrace je věcí zákona a vlády, ne měst. Když mluvím s lidmi, trápí je průjezdnost města, parkování, drahé bydlení nebo sucho. To jsou problémy, které mají řešit komunální politici," dodal primátorův náměstek Petr Hladík. Náměstek Jaroslav Kacer (TOP 09) uvedl, že je to věcí mezinárodní úrovně. "Je to předčasné a přijde mi to jako snaha se zavděčit, jako volební téma," řekl.

Hollan uvedl, že už dnes v Brně žije přes 2000 lidí z islámských zemí a 1000 arabsky hovořících. "Přijmout další desítky migrantů nikomu neublíží. Můžeme tím prokázat solidaritu s ostatními zeměmi. Nevyzýváme k přijímání desetitisíců migrantů, to už by bylo těžké," uvedl Hollan.

Podle něj nehrozí, že by se přijetím pár lidí strhla přijímací vlna. "Česká republika má dobrou azylovou politiku. Ti lidé musejí projít řízením, takže nehrozí, že sem budou proudit desítky tisíc," řekl Hollan.

V Brně působí i úředníci a pracovníci neziskového sektoru, kteří jsou podle Žít Brno schopní migrantům pomoct. Zastupitel zodpovědný za sociální začleňování Martin Freund (Žít Brno) uvedl, že Brno chystá i strategii pro integraci cizinců, která má řešit jejich život, bydlení, práci a podobné věci. "Brno bylo vždy mnohonárodnostní město. Je jím i nyní. Žijí v něm cizinci včetně muslimů, s nimiž není žádný problém," dodal Freund.

Podle předsedkyně hnutí Barbory Antonové strká Babiš hlavu do písku. "Odmítá se o migraci bavit. Vytváří z nás zemi, která není solidární vůbec s nikým. Česká republika je součástí Evropské unie a otáčet se k partnerům zády je nedůstojné," řekla Antonová.

To kritizoval i například Karel Schwarzenberg. "Postoj vlády k prosbě italského premiéra je za prvé hloupý, za druhé nelidský a za třetí příčící se našim zásadám, které staví na našem židovsko-křesťanském duchovním dědictví," napsal na Twitteru.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček kritizoval návrh Žít Brno se slovy, že jde o vlastizradu a ohrožování národní bezpečnosti. "Jde o jednoznačný pokus o prolomení české vládní politiky, která v zájmu národní bezpečnosti odmítá přijímání ilegálních migrantů. Jde také o pokus o narušení jednoty zemí V4. Žít Brno není loajální k České republice," napsal Ovčáček Aktuálně.cz.

ČR dlouhodobě odmítá přerozdělování migrantů mířících do Evropy z islámských zemí. Babiš o víkendu odmítl italskou žádost o pomoc se 450 migranty. Conte ho pozval do Itálie, aby o migraci jednali. Babiš je ochotný s ním mluvit, chce ho přesvědčit o českém stanovisku k migraci. Premiéři hledají společný termín schůzky.