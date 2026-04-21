Hnutí Duha považuje Macinkův výrok o terorismu za nepřijatelný, žádá omluvu

Hnutí Duha zaslalo ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé) předžalobní výzvu kvůli výroku, ve kterém předseda Motoristů označil ekologickou organizaci za teroristickou. Hnutí žádá veřejnou omluvu. V případě, že se Macinka neomluví, je organizace připravena podat žalobu, informovala v úterý v tiskové zprávě ředitelka hnutí Zuzana Lenhartová.
Macinka agentuře ČTK na začátku dubna napsal, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán. Podpořil tak vládního zmocněnce Filipa Turka (Motoristé), který z pozice místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí vzkázal, že má poměrně zásadní vliv na dotace a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích Turek sdružení hrozil, že dotace, o něž žádalo, nedostane.
„Nálepkování názorových oponentů jako teroristů či extremistů jako první krok k následným represím můžeme již dlouho sledovat v Rusku a dalších autoritářských režimech. Využívání podobné rétoriky ze strany člena vlády považujeme v demokratickém státě za zcela nepřijatelné,“ uvedla Lenhartová. Proto se podle ní hnutí rozhodlo právně bránit. „Vnímáme, že pokud bychom takové jednání bez povšimnutí akceptovali, může se stát standardem i vůči ostatním, menším subjektům, které se proti němu nedokážou účinně bránit,“ doplnila.
„Potrefená husa nejvíc kejhá,“ komentoval už dřív pro ČTK Macinka.
Předžalobní výzva podle Lenhartové poskytuje Macinkovi prostor omluvit se, a to ve formě vlastnoručně podepsaného dopisu zaslaného organizaci a dále prostřednictvím zprávy zaslané České tiskové kanceláři. „Tímto krokem může předejít podání žaloby a následnému soudnímu sporu,“ doplnila.
Zhruba 2000 lidí se v neděli sešlo v centru Prahy, kde demonstrovali proti zástupcům Motoristů ve vedení ministerstva životního prostředí. Akci svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Hnutím Duha, podle kterých se na ministerstvu pod vedením vládního zmocněnce Turka a šéfa resortu Igora Červeného dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie.
Červený výtky demonstrantů odmítl. Vláda a jeho strana podle něj ochranu přírody neoslabují. Respektuje prý právo každého občana na vyjádření vlastního názoru. Zdůraznil důležitost veřejné debaty k ochraně životního prostředí.
