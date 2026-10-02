Hnutí Duha potvrdilo, že od Filipa Turka dostalo omluvu za sporný facebookový výrok

Poslanec Filip Turek (za Motoristy) zaslal prostřednictvím datové schránky ekologické organizaci Hnutí Duha omluvu za svůj výrok, v němž ji spojil s úmrtími při povodních, a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. Oznámil, že se tato vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí Duha o tom informovalo v pátek .
Omluvu, o které rozhodl v září pražský městský soud, zveřejnilo na webu. Turek ČTK sdělil, že vyjádření k omluvě zveřejní na svém facebooku v následujících dnech.
Poslanec a čestný prezident vládních Motoristů v dubnu uvedl na facebooku, že „při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady“. O lidech působících ve spolku se vyjádřil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat.
Omluvu měl Turek podle verdiktu soudu jednak zaslat přímo hnutí, jednak ji ponechat na svém facebookovém profilu po dobu nejméně sedmi dnů. Na facebooku zatím omluvu nezveřejnil. Na dotaz ČTK, zda a kdy tak učiní, neodpověděl. Pouze uvedl, že bude sdílet vyjádření k omluvě.
„Omlouvám se Hnutí Duha za výrok zveřejněný dne 24. 4. 2026 na mém facebookovém profilu o tom, že při povodních zemřelo několik lidí, protože tento spolek zamezil stavbě potřebné přehrady, přičemž jsem se o lidech, kteří v rámci tohoto spolku působí, vyjádřil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat. Tento výrok se nezakládal na pravdě a je neoprávněným zásahem do pověsti tohoto spolku,“ napsal Turek Hnutí Duha.
Organizace uvedla, že Turkovu omluvu bere na vědomí a vítá, že spor skončil pravomocným rozhodnutím soudu. „Omluva pana Turka je pro Hnutí Duha satisfakcí. Doufáme, že povede k větší zdrženlivosti v jeho dalších veřejných vyjádřeních na naši adresu,“ uvedla ředitelka hnutí Zuzana Lenhartová.
„Pokud by však v podobných výrocích pokračoval, jsme připraveni se proti nim znovu právně bránit. Záleží nám na ochraně životního prostředí i na lidech, kteří v něm žijí. Stejně tak nám záleží na otevřené občanské společnosti, kde spolu můžeme nesouhlasit, ale měli bychom spolu mluvit věcně a s respektem,“ dodala.
Turek se k žalobě podané hnutím nevyjádřil ve stanovené lhůtě 30 dnů, proto pražský městský soud vydal takzvaný rozsudek pro uznání.
Hnutí podalo v červnu žaloby jak na Turka, tak na ministra zahraničí a předsedu Motoristů Petra Macinku. Turek tehdy reagoval tak, že hnutí vadí možný zásah do dotací a že pro něj má soucitné pochopení. Macinka, který Duhu označil za teroristickou organizaci, sdělil, že hnutí už neví, jak na sebe upozornit.
Jako by nás hrálo o pět méně, nechápe Modrič, co se dělo. Poprvé za 20 let se styděl
Veterán Luka Modrič těžce nesl sobotní debakl chorvatských fotbalistů v Lize národů s Anglií 0:7. Jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče z roku 2018 po utkání v Rijece uvedl, že se poprvé za 20 let po zápase národního týmu styděl.
Začíná Nobelovský týden. Největší pozornost poutá cena za mír kvůli Trumpovi
V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala.
„Slabina, kterou Rusko využije,“ varoval. Volby v Lotyšsku ovládl čerstvý proukrajinský vítr
Premiér Andris Kulbergs ovládl parlamentní volby v Lotyšsku a s velkou pravděpodobností povede vládu dál. Jeho vítězství posiluje prozápadní kurz země a podporu Ukrajiny. Zároveň ale před staronovým lídrem stojí série domácích výzev od rozpočtu až po problémy s dopravou a velkými infrastrukturními projekty. To vše v atmosféře hrozby ze strany nepředvídatelného východního souseda.
ŽIVĚ "Na naši pomoc se můžete spolehnout." Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva
Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.
Írán otevře Hormuz poté, co USA splní jeho podmínky, zní z Teheránu
Írán znovu otevře strategický Hormuzský průliv až poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle íránských médií to uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán zároveň podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího odmítá řešení konfliktu s USA vojenskou cestou, varuje ale před silnější reakcí v případě dalšího amerického útoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.