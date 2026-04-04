Hnutí Duha kvůli Macinkovu výroku o terorismu zváží právní kroky

Hnutí Duha zváží právní kroky na ochranu dobrého jména kvůli výroku ministra zahraničí Petra Macinky, ve kterém předseda Motoristů v souvislosti s touto ekologickou organizací použil slovo terorismus.
Hnutí tiskovou zprávou reagovalo na výroky vládního zmocněnce Filipa Turka (Motoristé) o zastavení dotací organizaci a následnou podporu, které se Turkovi dostalo od Macinky. Ten napsal, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán.
„Petr Macinka si jako ministr zahraničí nepochybně uvědomuje význam pojmu terorismus, který je jasně definován v trestním zákoníku. O to závažnější je, že jej ve své veřejné komunikaci používá pro nálepkování svých názorových oponentů, čímž jej rozmělňuje a přispívá k šíření strachu,“ uvedla ředitelka hnutí Zuzana Lenhartová.
„Od člena vlády a představitele státu očekáváme odpovědnost, diplomatický přístup a věcnou, kultivovanou diskusi. Využívání podobné rétoriky považujeme v demokratickém právním státě za nepřijatelné. Vzhledem k nastalé situaci zvážíme právní kroky na ochranu našeho dobrého jména,“ dodala.
„Potrefená husa nejvíc kejhá,“ okomentoval reakci Duhy Macinka.
Sympatizanty hnutí pozvala Lenhartová na demonstraci Přírodu škrtnout nenecháme 19. dubna. „Zveme všechny, kterým podobné chování politiků vadí, aby se k nám připojili. Pokus očerňovat nás, ekologickou nevládní organizaci, označováním za teroristy, zásadně odmítáme,“ uvedla.
Duha i další organizace v tiskové zprávě uvádějí, že statut vládního zmocněnce pro Green Deal i místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí Turkovi nedává pravomoc nad dotačními procesy. Turek se podle Lenhartové snaží zastrašovat před demonstrací. To Turek v pátečním vyjádření popřel.
„Na příští období mají aktivisté z Duhy a jim podobní smůlu a toto doporučení jsem učinil ještě před tím, než jsem tušil o nějaké jejich bezvýznamné demonstraci,“ napsal.
Podle mluvčího sdružení Arnika Luboše Pavloviče Česko potřebuje kvalifikovanou diskusi o ochraně přírody, zdraví obyvatel a budoucnosti krajiny. Tu nelze vést v atmosféře zastrašování a nálepkování.
„Ať už se se zástupci občanské společnosti politici shodnou nebo ne, profesionální a slušná debata je základním předpokladem dobrých rozhodnutí. Stále očekáváme, že představitelé státu budou s nevládními organizacemi komunikovat věcně a v souladu s pravidly, která pro grantová řízení platí,“ uvedl.
