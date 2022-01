Hnutí ANO hlasováním zaskočilo vládní poslance. A rozčílilo předsedu klubu ODS Bendu

Přestože se vládní a opoziční poslanci ujišťovali, jak povedou konstruktivní jednání, hned v pátek se do sebe pustili. Při projednávání novely stavebního zákona totiž poslanci ANO využili toho, že ve sněmovně bylo málo vládních poslanců a prosadili přerušení projednávání tohoto zákona. Vládní poslanci teď zvažují, jestli vůbec podpoří na místopředsedu sněmovny zástupce ANO Karla Havlíčka.

Poslanec Marek Benda (ODS) je všeobecně považovaný za nejzkušenějšího člena Poslanecké sněmovny, protože v ní strávil nejvíce času ze všech současných poslanců. Zatímco někteří z nich počítají svůj pobyt ve sněmovně zatím spíše na hodiny, Benda s výjimkou dvou let sedí ve sněmovně od roku 1990.

Přesto ho v pátek po poledni dění ve sněmovně zaskočilo. A to navíc v situaci, kdy Benda vystupuje jako předseda poslaneckého klubu ODS, a tedy fakticky jako lídr vládních poslanců. Došlo k tomu při projednávání změny stavebního zákona. Vládní strany chtějí tento zákon, které v uplynulém volebním období prosadilo hnutí ANO, změnit. Tvrdí, že není dobrý, zatímco ANO jeho podobu usilovně brání. Však zákon hnutí Andreje Babiše protlačilo až po dlouhotrvajících debatách.

Když si poslanci ANO v pátek po poledni všimli, že v jednacím sále sněmovny chybí vládní poslanci, navrhli hlasování o tom, že chtějí přerušit projednávání příslušného bodu do 1. března. V této chvíli řídila schůzi poslankyně ANO a také místopředsedkyně sněmovny Jana Mračková Vildumetzová, která dala pokyn k hlasování. Poslanci ANO za pomoci SPD záhy v hlasování uspěli a svou radost dali vzápětí najevo potleskem. Přítomných bylo 131 poslanců, pro halosvalo 81, proti 50.

Následně sice hlasování zpochybnil poslanec STAN Jan Farský, který uvedl, že na hlasování dobíhal na poslední chvíli a v záznamu hlasování je, že hlasoval pro. "Já jsem chtěl hlasovat ne, ale prostě se objevilo ano," tvrdil. Ovšem i opakované hlasování o přerušení jednání o stavebním zákonu dopadlo tak, že ANO návrh prosadilo. Z přihlášených 162 poslanců bylo pro 83, proti 79.

"To, co se tady odehrálo, pokládám za velký faul. Bude to pro mě velká pochybnost o tom, jestli mají opoziční představitelé sedět na empiru," spustil následně u řečnického pultíku Marek Benda v narážce na předsedající schůze. "Jestli nás chtějí tímto způsobem školit, že tady musíme 24 hodin denně sedět a poslouchat všechny ty řeči… Já to jenom takhle říkám a předestírám," uvedl Benda. Na jeho slova reagovali opoziční poslanci hlasitým boucháním do lavic a slovy nesouhlasu.

Právě malý počet vládních poslanců ve sněmovně je jednou z mála příležitostí, kdy může opozice uspět. I proto existovalo v minulosti ve sněmovně pravidlo, že se hlasuje jen v předem určené dny. V tyto dny se snaží mít vláda ve sněmovně co nejvíc svých poslanců. Naopak v jiných dnech jich je při zasedání sněmovny méně.

Po vystoupení Bendy vyzvala předsedající schůze šéfy poslaneckých klubů, aby se s ní přišli poradit. Nebylo totiž jasné, jak bude schůze dál pokračovat. Po této krátké poradě přišel k mikrofonu předseda SPD Tomio Okamura a oznámil, že si klub jeho strany bere přestávku. Přiznal přitom, že jde o účelový krok. "Chceme jednání přerušit, protože hnutí SPD zásadně nesouhlasí s korespondenční volbou. Nesouhlasíme se zaváděním korespondenční volby v České republice," sdělil Okamura.

Zavedení možnosti "volit na dálku" je další priorita vlády, která ji chtěla prosadit co nejdříve. Někteří vládní poslanci v minulých dnech avizovali, že v případě brzkého schválení by mohli krajané v zahraničí volit korespondenčně už příštího českého prezidenta v lednu 2023.

Vystoupením Okamury zasedání sněmovny v tomto týdnu skončilo. Další jednání bude pokračovat příští týden v úterý.

ANO nedodrželo dohodu, říká Výborný

Když Aktuálně.cz mluvilo po skončení schůze s Markem Bendou, tvrdil, že ho naštval jak přístup předsedající schůze, tak předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové. "Myslím, že paní předsedající schůze nechala hlasovat o návrhu hnutí ANO velmi rychle. Byl to nečekaný návrh. A v minulosti bylo zvykem nechat chvilku času, než poslanci přijdou na hlasování. Byla to taková slušnost," vysvětloval Benda. Ten, stejně jako někteří jiní, sledoval zasedání ze své kanceláře, což je ve sněmovně poměrně obvyklé. Zejména, když jsou jednání dlouhá.

V případě exministryně Aleny Schillerové mu pro změnu vadilo, že řada poslanců ANO nepodpořila návrh na zpochybnění hlasování, s kterým přišel poslanec Farský. "To byla podle mě od ANO hrubá neslušnost. Značná část jejích poslanců pro toto zpochybnění nehlasovala. Přitom existuje už léta nepsaná dohoda, že když nějaký poslanec takto zpochybní hlasování, tak mu je vyhověno," řekl Marek Benda.

Aktuálně.cz mluvilo také s předsedou lidoveckého klubu Markem Výborným, který rovněž kritizoval šéfku klubu hnutí ANO.

"Byl jsem s paní Schillerovou domluvený na postupu ohledně stavebního zákona. My jako vládní poslanci jsme chtěli, aby se zákon projednával ve výborech 30 dní, ANO chtělo 100 dní, takže jsme se dohodli na kompromisu 60 dní. Taková byla dohoda. Její součástí nebylo nic o tom, že vyvolají hlasování, aby bylo projednávání přerušeno. Hnutí ANO bohužel nedodržuje dohody, které jsou učiněny na úrovni klubů. Je to pro nás poučení do budoucnosti," stěžoval si Výborný.

Šéfka klubu ANO Alena Schillerová je přesvědčena, že se zachovala korektně. Potvrdila, že skutečně existovala původně dohoda se zástupci vlády o tom, že stavební zákon nechá ANO projít do výborů.

"Jenže později jsem jim sdělila, že tato dohoda padla, protože se k ní nepřipojilo SPD. Oni tedy věděli dlouho před hlasováním o mém stanovisku," řekla Aktuálně.cz. Stejně tak hájí předsedající schůze, která podle ní nechala dost času před hlasováním. "Poslanci měli skutečně čas přijít hlasovat. Musí si zvykat na to, že je třeba chodit do práce. Podobně se snažili dnešní vládní poslanci vyvolávat hlasování v minulém volebním období," prohlásila.

Bude zvolen poslední místopředseda sněmovny?

Emotivní páteční dění by mohlo mít ještě jeden důsledek. Jako poslední místopředseda by nemusel být zvolený poslanec hnutí ANO Karel Havlíček, kterého ANO do této funkce nominovalo. Mimochodem, právě v pátek odpoledne měla proběhnout jeho volba. Benda a Výborný ovšem nevyloučili, že by ho nakonec vládní koalice nemusela zvolit vzhledem k pátečnímu chování ANO. Jasno bude příští týden.

Alena Schillerová reagovala tak, že věří ve zvolení Karla Havlíčka. "Pan Benda mi dal na to dříve ruku. Doufám, že se emoce uklidní," podotkla.