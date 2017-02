Hnutí ANO by v únoru vyhrálo volby před ČSSD, na třetí komunisty dotahuje ODS

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Praha - Hnutí ANO by i v únoru vyhrálo jednoznačně sněmovní volby před ČSSD, uvádí aktuální volební model Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Proti lednu mírně ztratila KSČM, stále však udržela třetí pozici před ODS. Zastoupení v dolní komoře by podle modelu uhájily i KDU-ČSL a TOP 09.

ANO by získalo 31,5 procenta hlasů, o půl procentního bodu méně než v lednu. Podpora ČSSD podle modelu naopak vzrostla z 19 na 20 procent.

O tři procentní body přišla proti minulému měsíci KSČM, nyní by byl její volební zisk 10,5 procenta. Na tu v únoru dotahovala ODS s deseti procenty, což v porovnání s lednem znamená výsledek o procentní bod vyšší.

Z ostatních uskupení by měly nejblíže k pětiprocentní uzavírací hranici - a tím tedy k poslaneckým mandátům - hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a Česká pirátská strana shodně se třemi procenty hlasů. Strana zelených by dostala 2,5 procenta hlasů, Úsvit-Národní koalice procento.

Stejné vylepšení jako ODS zaznamenala v únorovém modelu KDU-ČSL, a to na devět procent. Pokud by šli lidovci do voleb se Starosty a nezávislými, jak o tom obě uskupení uvažují, hnutí by přidalo jedno procento. TOP 09 by aktuálně zopakovala lednový zisk 6,5 procenta.

autor: ČTK