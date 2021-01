Hnilička musí skončit, říká Plaga. Piráti a SPD chtějí, aby své kroky vysvětlil

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) by hlasoval pro odvolání Milana Hniličky z čela Národní sportovní agentury (NSA). Svou účastí na oslavě v Teplicích totiž podle Plagy prokázal sportu "medvědí službu".

Ministr Plaga také v diskusním pořadu Partie na televizi Prima dodal, že by při své volbě nepřihlédl ani k prohlášení, ve kterém Hniličku minulý týden podpořili představitelé sportu v čele s předsedou České unie sportu (ČUS) Miroslavem Janstou.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce kritizoval výměnu místopředsedů v NSA, kterou Hnilička provedl. Byla podle něj netransparentní.

Také podle šéfa poslanců a místopředsedy SPD Radima Fialy je potřeba vysvětlení. V agentuře ve čtvrtek skončili oba místopředsedové Ivo Lukš a Michal Janeba, volné posty obsadí Markéta Kabourková a Soňa Bergmannová.

Hnilička na začátku tohoto týdne čelil tlaku na rezignaci kvůli nedávné účasti na oslavě v hotelu v Teplicích, při které se porušovala protiepidemická opatření. Nakonec se vzdal jen poslanecké funkce a s podporou premiéra Andreje Babiše (ANO) zůstal v čele agentury, která od letoška místo ministerstva školství rozděluje veškeré dotace na sport.

"Pokud pan premiér tento návrh na vládu dá, tak já budu hlasovat pro tento návrh na odvolání Milana Hniličky," uvedl Plaga. Podle něj šéf NSA prokázal sportu "medvědí službu" v době, kdy je sport vládními opatřeními zavedenými kvůli šíření nemoci covid-19 hodně zasažen.

Podpůrný dopis Plaga nebere vážně

Ministr se nelichotivě vyjádřil i o dopisu představitelů sportu, kteří se Hniličky, který má jako šéf sportovní agentury v rukou sportovní dotace, zastali. "Podpůrný dopis lidí, kteří jsou na dotačních prostředcích závislí, neberu vůbec vážně," uvedl. Dodal, že první ze signatářů šéf ČUS a České basketbalové federace Jansta je obžalovaný v kauze sportovních dotací z roku 2017.

Pod prohlášení na podporu Hniličky se kromě Jansty podepsali šéfové fotbalu, hokeje, atletiky, florbalu a juda Martin Malík, Tomáš Král, Libor Varhaník, Filip Šuman a Jiří Dolejš a členové poradní Národní rady pro sport Jaromír Jágr, Barbora Špotáková a Radek Štěpánek.

Michálek dnes kromě netransparentnosti výměny místopředsedů NSA kritizoval také to, že Bergmannová, dříve Křítková, je mimo jiné bývalou šéfkou komunikace společnosti Agrofert, který vlastnil Babiš do února 2017, kdy ho převedl do svěřenského fondu. Michálek s Fialou též uvedli, že poslanci nemohou Hniličku jakožto šéfa agentury interpelovat.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v České televizi uvedl, že výměna místopředsedů pravděpodobně byla dlouhodobě plánovaná. U nově vzniklého orgánu je podle něj normální, že se v něm mění lidé.

Mluvčí NSA Jakub Večerka v pátek sdělil serveru Seznam zprávy, že Lukš a Janeba skončili po vzájemné dohodě s Hniličkou. "Jedná se o dlouhodobější rozhodnutí, které se podle domluvy uskutečnilo až po potvrzení nových místopředsedkyň tak, aby byla zejména v oblasti sportovních dotací navázána kontinuita nové místopředsedkyně Markéty Kabourkové na práci Iva Lukše a nedošlo k žádnému zpoždění ve vyplácení dotací sportovním organizacím," uvedl.

Odvolání místopředsedů zkritizoval v pátek i poslanec ČSSD a člen Národní rady pro sport Jan Birke. Od Hniličky bude chtít vysvětlení a doufá, že personální kroky nejsou snahou odvést pozornost od jeho porušení protiepidemických opatření.