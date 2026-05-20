„Hluboce věřící“ vrah z Pohádky. Roubal se chybou soudce málem dostal na svobodu

Český sériový vrah Ivan Roubal měl oficiálně na svědomí pět lidských životů. Mrtvých se v jeho okolí ale vyskytlo více. Nyní uplynulo sedmadvacet let od doby, kdy se soudům podařilo mu první zločiny prokázat.
„Dobrovolně se vzdávám svého práva, kterým je lhát. Bylo by mi to odporné a neslučuje se to s mou vírou,“ tak zní slova, která u soudu pronesl český sériový vrah Ivan Roubal. Ten byl 19. května před 1999 poprvé odsouzen za dvě vraždy, rozsudek nabyl pravomoci 20. května - tedy přesně před 27 lety. Vyslechl si tehdy trest 22 let ve vězení. Nakonec ale oficiální počet jeho obětí dosáhl pěti a o dalších se spekuluje.
Ivan Roubal se narodil v roce 1951. Během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Živil se jako pomocník strojvůdce, vlakový průvodčí, topič v kotelně, dřevorubec či jako zootechnik.
Policii před svým zatčením nebyl úplně neznámý. Už dříve dostal za dopravní nehodu na železnici, kterou způsobil nedbalostí, podmínku. Budoucí vrah se také prezentoval jako silně věřící člověk. Před rokem 1989 tak byl trestán za členství v sektě svědků Jehovových. Ty ale ještě před revolucí opustil a přiklonil se k římskokatolické církvi.
Zajímal se ale například i o okultismus. Provázán byl také s pražským podsvětím. Je například známo, že pro orlické vrahy sháněl louh, který pak přidali do sudu, v němž se zbavovali své oběti.
Poprvé vraždil na počátku devadesátek
První vraždu Roubal zřejmě spáchal počátkem devadesátých let, ačkoliv mu nebyla nikdy prokázána. Pronajal si tehdy v Plzeňském kraji poblíž Čachrova usedlost jménem Pohádka. Původně zde plánoval chovat jeleny, ale jelikož nedostal povolení, spokojil se nakonec s chovem drůbeže a prasat. Později se však spekulovalo, že právě prasata zahladila některé ze zločinů, když jim Roubal předhodil ostatky svých obětí.
Právě v okolí usedlosti Pohádka se Roubal seznámil Františkem Heppnerem a jeho přítelkyní Natašou. Pár zde chtěl provozovat vodní pilu. Plán jim ale nikdy nevyšel. V roce 1991 totiž beze stopy zmizeli.
„Roubal jejich zmizení vysvětloval odchodem do Německa, kde se oba chtěli ukrýt před českou policií. Krátce poté začal používat Heppnerovo vozidlo a také z jeho bytu odvezl a prodal nábytek,“ popisuje web Kriminalistika.eu. Jelikož se ale těla páru nikdy nenašla, a nešlo tak vyloučit, že ještě žijí, soud později Roubala nemohl uznat vinným z vraždy.
O rok později se začal pohřešovat taxikář Vladimír Strnad. Jeho ostatky se později našly v septiku rozbořeného domu poblíž České Lípy. Vzhledem k prodlevě mezi zmizením a nalezením těla už nebylo možné přesně určit, jak přesně muž zemřel. Byl ale naposledy viděn právě s Roubalem, který poté začal používat jeho auta. To v kombinaci s dalšími nepřímými důkazy soudu nakonec stačilo, aby jej z vraždy taxikáře uznal vinným.
Jen o několik měsíců později byly v rybníce u Veselí nad Lužnicí nalezeny další ostatky. Patřily Josefu Suchánkovi. Jak policie později zjistila, Roubal muže vylákal na svůj statek a poté vykradl jeho byt a vybral peníze z jeho vkladní knížky. Těla se zbavil právě v rybníce.
Muže zabil a ukradl mu pornografii
Další obětí byl Václav Dlouhý. Roubal jej zabil nebývale krutým způsobem. Svázal jej do kozelce, přičemž provaz směřoval od krku k nohám, jejichž tahem se Dlouhý uškrtil. Z bytu Dlouhého poté zmizely stovky kazet s pornografií, jejímž prodejem se oběť živila. Roubal se později hájil tím, že se muž uškrtil sám při sadomasochistických praktikách, ale soud mu toto tvrzení neuvěřil.
Poslední Roubalova známá vražda byla dvojnásobná. Odehrála se v roce 1994, tedy jen tři roky od první, kterou vrah spáchal. Roubal tehdy společně s několika komplici přepadl autopůjčovnu v Praze. Tři muže, kteří se tehdy nacházeli uvnitř, svázali a okradli.
Poté, co vrahovi komplici odešli, Roubal obětem opět natáhl provaz mezi nohama a krkem. Dva muži zemřeli, třetímu z nich se ale podařilo osvobodit a přivolat policii. Ta Roubala po několika dnech zadržela a postupně začala rozkrývat i jeho další zločiny.
Soud se táhl roky, vazbu zapomněli prodloužit
Podezřelým pak Roubal byl i z vraždy prodavače bižuterie Václava Horkého. Tu se mu ale u soudu nepodařilo prokázat.
Soudní proces se táhl roky. Jednou soudce dokonce vrahovi zapomněl prodloužit vazbu a policie jej musela znovu zatýkat přímo před branou věznice. Roubal byl dvakrát zproštěn obžaloby, až napotřetí byl na konci května uznán vinným z dvou vražd. Justici se mu nakonec podařilo dokázat celkem pět a z původního trestu 22 let ve vězení se stalo doživotí.
Popisy procesu uvádějí, že své odpovědi před znalci, vyšetřovateli a soudem prokládal biblickými citáty. U soudu aktivně používal náboženský jazyk k posílení vlastní věrohodnosti, k morálnímu tlaku na soudce, k vytvoření dojmu vazby na církevní autority a k vykreslování se jako člověka pronásledovaného „pozemskou“ justicí.
To si Roubal ve vězení krátil neustálými stížnostmi a žalobami. V nich se podepisoval jako „doživotní vězeň Havlova svědomí“. Dlouhodobě se stylizoval do role oběti justičního omylu a konspirací proti své osobě, Havla vnímal jako symbol polistopadového státu, který jej – podle jeho narativu – neprávem odsoudil.
Požadoval také například, aby soud v jeho případu vyslechl tehdejšího kardinála Dominika Vlka a arciopata Anastásia Opaska. Stížnosti ale Roubalovi nepomohly. V roce 2015 nakonec zemřel v karvinské věznici.
Mohlo by vás zajímat: „Už není cesty zpět, jsem masový vrah.“ Nové pohledy na případ střelce z fakulty
Naděje bývalé světové jedničky na start na French Open zhatila v kvalifikaci Španělka
Karolína Plíšková si nezahraje hlavní soutěž Roland Garros. Bývalá světová jednička prohrála ve 2. kole kvalifikace s Marinou Bassolsovou 3:6, 2:6.
USA evropským členům NATO sníží vojenskou podporu pro případ napadení
Spojené státy podle agentury Reuters zmenší objem vojenských sil, které by daly k dispozici na pomoc evropským členům NATO v případě velké krize, jakou by byl například útok na některý z těchto států. Svůj záměr chce Washington spojencům oznámit v pátek, uvedla agentura s odvoláním na tři zdroje obeznámené s americkými plány.
Berlínská nemocnice přijala Američana, který se nakazil v Kongu ebolou
Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci, informoval dnes zpravodajský web rbb. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo šest desítek policistů.
ŽIVĚ Trumpův emisar Witkoff míří opět do Moskvy. „Proč jen tam?“ diví se Zelenskyj
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, který vede jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině, v nejbližší době navštíví Rusko. Podle ruské státní agentury TASS to ve středu řekl zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina pro investice Kirill Dmitrijev.
Vláda nesplní alianční závazek k výdajům na obranu ani letos, oznámil Babiš
Vláda plánuje urychlit posilování protivzdušné obrany i nábor nových vojáků, řekl ve středu premiér Andrej Babiš (ANO) po setkání s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) k připravované nové koncepci armády.