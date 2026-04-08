„Hledali špínu.“ Rebelský velitel promluvil o šikaně u policie. Odhalil, proč končí

Čelil jsem tlaku a šikaně, stal jsem se nepohodlným, řekl písecký policejní velitel a odborář Martin Červenka, který poslední roky upozorňoval na tristní stav uvnitř Policie ČR. Minulý týden podal výpověď, připojil i ostrý vzkaz „křivákům a lhářům“ ve vedení. V rozhovoru pro web Aktuálně.cz zmínil, co bylo největší rozbuškou pro jeho konec v policejních řadách. „Střelba v Chřibské,“ uvedl redakci.
Poprvé na sebe velitel upozornil svým webem „Konec PČR“. Na něm varoval před tristním stavem nejen policejních složek, ale také hasičů či vězeňské služby. Červenka se podílel i na demonstraci, během níž policisté nepokutovali menší přestupky. Žádost o propuštění ze služebního poměru podal ke konci března, k ní připojil i ostrý vzkaz. V něm zmínil, že odmítá být součástí systému s „lháři, křiváky a podvodníky“. Nyní pro redakci Aktuálně.cz promluvil o svém konci.
Vaše ostrá zpráva policejnímu vedení začala žít na sociálních sítích vlastním životem. Plánoval jste to tak?
Asi vás překvapím, ale na úplný začátek bych chtěl zdůraznit, že jsem svou výpověď nezveřejnil a ani jsem to neměl v plánu. Rozhodně ne tu přílohu. Byl to můj vzkaz konkrétním lidem, o kterých jsem věděl, že to budou číst.
Jak se tedy dostal vzkaz ven?
Správná otázka na špatnou osobu, nemám tušení. Jeden člověk se mě slušně zeptal, jestli mou výpověď může sdílet v konkrétní odborné skupině na Facebooku. Souhlasil jsem, protože už stejně letěla internetem. Já jsem ji nikam nedával ani nesdílel, skutečně to byl jen vzkaz konkrétním lidem.
Příloha vypadala jako hlasité prásknutí dveřmi, mluvil jste o podvodnících a křivácích. Takhle jste se dosud nevyjadřoval, co se stalo?
Právě že se nic nestalo. Žádná změna. Jen na oko vytvořený dojem, že tu nějaká snaha je. Odvedli jsme neskutečný kus práce, abychom dosáhli nějakého zlepšení podmínek. Nejen já, ale také mnoho dalších lidí z odborů i samotní příslušníci. Největší úsilí investovali odpovědní lidé do popírání našich poznatků a pokusů nás umlčet. Kdyby se takové úsilí věnovalo snahám o změny, jsme dnes úplně někde jinde.
Vezměte si, na co všechno jsme poukázali. Mizerný personální stav, chybějící vybavení a ochranné prostředky policistů, čárkový systém na pokuty a mnoho dalšího. Vše popřeno, vše odmítnuto. Někdo denně nasazuje život a zdraví, případně obětuje maximum, aby naplňoval poslání policie, jiný si z toho dělá výnosný byznys a nechce nic řešit. Takhle si tady žijeme.
Když jsme ale spolu mluvili naposledy, neměl jsem pocit, že chcete skončit. Došlo na nějakou konkrétní rozbušku?
Já jsem chtěl skončit už v průběhu loňského roku. Když jsem ale viděl, že jsem pro mnoho kolegů poslední naděje na změnu, nemohl jsem skončit. Do toho mám kolem sebe skupinu lidí, kteří mi pomáhají a v době nejsilnějšího tlaku a šikany mi byli oporou. Rozhodně nesmím zapomenout na svou ženu, bez které už bych to také dávno vzdal.
„Zlom přišel se střelbou v Chřibské“
Nakonec jste to ale položil. Takže vás dohnala ona šikana a tlak?
Ano, to je taková oblíbená hra tady u nás. Jakmile se stanete nepohodlným, začne se hledat cesta, jak se vás zbavit. Když jsem zveřejnil první text a pak jsem se k němu přiznal, hned jsem byl potrestán, což se řešilo i v médiích. Měl jsem velké výhrady ke všem okolnostem a postupu některých lidí, ale podepsal jsem to, protože jsem si naivně myslel, že sice dostanu trest, ale nastanou nějaké změny. Nečekal jsem nic velkého, jen drobné krůčky na začátku. To se nestalo.
Ve velmi krátké době to pokračovalo tím, že někteří čelní představitelé kraje se začali ptát mých podřízených, jestli „na mě něco nemají“. Samozřejmě se zárukou naprosté anonymity. To mě rozčílilo natolik, že jsem na postup chtěl podat stížnost. Jenže se záhy objevily telefonáty z krajského odboru vnitřní kontroly, také směřující k mým podřízeným. Byly v dost podobném duchu.
To znamená?
Prostě na mě něco najít, abych mohl být odstraněn a pošpiněn. Shodou okolností jsem byl u jednoho telefonátu přítomen. Kolega se velmi rozčílil a ptal se do telefonu, co to zase je za podrazy a ať to tedy pošlou písemně, že se jim k takovému jejich jednání rád vyjádří. Dostal odpověď, že to chvátá a je to jen průzkum po telefonu, žádný papír. A hovor byl ukončen. Z toho jsem pochopil, že obracet se na krajské oddělení vnitřní kontroly úplně nemá smysl.
Také jsem si uvědomil, že řadový policista prostě nemá nikde zastání, když má problém. Vzkázal jsem na kraj, že když na mě tedy chtějí něco najít, že jim na zasedačku posadím současné i bývalé podřízené, aby si nějakou špínu mohli najít a mělo to alespoň trochu kulturu. O takový postup nebyl zájem.
To bylo ale loni a výpověď jste podal až koncem března. Proto se ptám – proč teď?
Chřibská.
Střelba v Chřibské?
Ano, přesně tak. Při svém posledním setkání s policejním prezidentem jsem si opět vyslechl výčitky za jednání s politiky a novináři. Když se do mě policejní prezident pustil, seděl jsem tam a říkal si, že tohle je poslední kapka. Když jsem problémy probíral s ním, nikam to nevedlo. Buď to zlehčoval, popíral, nebo nebylo žádné řešení. Takže mi zbývají jen politici a vy novináři.
A jak to souvisí s Chřibskou?
Když se do mě pustil, vzpomněl jsem si na Chřibskou. Současný policejní prezident je v nejvyšším vedení policie od roku 2014. V roce 2015 střelba v Uherském Brodě. Následovala velkohubá prohlášení všech, kdo mají na policii vliv. Totéž se opakovalo po střelbě ve FN Ostrava v roce 2019 a následně po obrovské tragédii na Filozofické fakultě UK v roce 2023. Začátek roku 2026 – střelba v Chřibské. Na tiskové konferenci bezprostředně po činu se dozvídáme okolnosti celé tragédie.
Když jsme si je potom prověřovali, zjistili jsme zase nesrovnalosti. Jako první na místo přijela hlídka bez jakékoliv potřebné výbavy na takovou situaci. I tak to šli zkusit, ale neměli šanci. Jedenáct let po první masové střelbě jsme se tedy moc neposunuli. Úplně si nemyslím, že v tomhle příběhu jsem já padouch.
O detailech policejního postupu v Chřibské jsem též psal. Mnozí oslovení policisté se shodli, že roli sehrálo obří štěstí. Jiní zase zastávali názor, že tyto podrobnosti nemají vůbec vyjít na světlo.
Z vyšetřovacího spisu by nikdy neměla utéct ven ani čárka, ale skutečný stav policie je věc veřejná, to ať se klidně celé vedení policie staví na hlavu. Veřejnost má právo na informace o skutečném stavu zajištění jejich bezpečnosti. Pokud jsou problémy, je třeba to přiznat a hledat řešení.
„Ještě nekončíme“
Ještě vás čekají dva měsíce v policejních řadách, neobáváte se nějaké pomsty? Byl jste ostatně mimořádně ostrý.
Co má přijít, to přijde. Tohle jsou věci, které já nedokážu ovlivnit, a pokud to nemohu ovlivnit, nemá smysl se tím stresovat. Ale abych odpověděl na vaši otázku. Ano, očekávám, že ještě něco přijde, a snažíme se být připravení. Nejen já, ale i lidé, kteří stojí za mnou.
Bavil jsem se bez nadsázky s desítkami policistů napříč republikou, někteří mi napsali po zveřejnění článku. Bylo jim líto, že odcházíte. Nemrzí to nakonec i vás?
Mrzí mě to celou dobu. A myslím, že jen tak to nepřestane. Už jsem z toho tlaku a stresu musel vystoupit, musím myslet na svoje zdraví. Pokud se kompletně vymění vedení policie, někteří krajští ředitelé a zahájí se změny, moc rád se vrátím.
Odcházím s hlavou vztyčenou a jsem hrdý na to, že jsem mohl být součástí rodiny jménem Policie ČR. Děkuji všem kolegům za jejich práci, od elitních útvarů až po začínajícího nadstrážmistra. Je to tvrdá, stresující a nevděčná práce. Držte se a slibuji, že ještě nekončíme.
A stále platí, že zatím nevíte, kam zamíříte poté?
K dnešnímu dni nemám vůbec představu a nemám žádnou nabídku. Pozice ministra vnitra je obsazená, tak se musím podívat po jiném uplatnění. Teď vážně. Mám dva měsíce na to, to promyslet a něco najít. Jediná jistota je, že budu bojovat dál za lepší podmínky příslušníků bezpečnostních sborů.
Martin Červenka byl v říjnu 2024 hostem Spotlight News, rozhovor můžete zhlédnout níže:
Trump o tom mluvil už v roce 1980. Teď plní slib. Ke smůle Íránu
„Kdyby to bylo na mně, vzal bych tu ropu (íránskou). Nechal si ji a vydělal na tom hodně peněz.“ Takhle v pondělí šokoval Donald Trump. Dodal také (ještě před tím, než se s Íránci ve středu dohodl na příměří), že zvažuje obsazení ostrova Chárg, kde je hlavní terminál, přes který teče 90 procent exportované íránské ropy. Trump je v tomto překvapivě konzistentní – totéž žádal už v roce 1980.
„Byl mrtvý dřív, než zazněl výstřel.“ Kurt Cobain nespáchal sebevraždu, tvrdí výzkumníci
Vražda, nebo sebevražda? Smrt Kurta Cobaina patří k nejikoničtějším momentům moderní popkultury – a zároveň k těm, které dodnes budí pochybnosti. Oficiální verze mluví jasně, přesto se po více než třiceti letech znovu vrací otázky, které odmítají zmizet. „Lidé chtějí věřit, že se stalo něco jiného,“ zaznívá v debatách, které znovu otevírají staré rány.
Tajemní tvůrci Lego propagandy z Íránu: Kdo se skrývá za úspěšným virálem?
Nenápadný íránský projekt se během několika týdnů proměnil v globální fenomén. Propagandistická videa vytvořená umělou inteligencí ve stylu stavebnice Lego sbírají miliony zhlédnutí, šíří se napříč sociálními sítěmi a ukazují, jak rychle může „slopaganda“ proměnit vážný geopolitický konflikt ve virální digitální obsah.
ŽIVĚ USA i Írán souhlasí s příměřím, jednat o míru začnou v pátek. Padly i klíčové podmínky
Írán a Spojené státy i jejich spojenci souhlasili s okamžitým příměřím v celém regionu Blízkého východu, včetně Libanonu, uvedl pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, který dohodu zprostředkovával. O dvoutýdenním příměří hovoří i americký prezident Donald Trump a Íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti. Ceny ropy začaly klesat.