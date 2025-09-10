Hledají nebezpečného pacienta z léčebny v Bohnicích. Může napadat ženy

Hledaný Roman Frumert může bezdůvodně napadat zejména ženy, uvedla na policejním webu mluvčí Eva Kropáčová. Není to poprvé, kdy se tento muž nevrátil z vycházky do léčebny. Naposledy policisté kvůli tomu vyhlásili pátrání na počátku července.
Hledaný měří 185 centimetrů, má podsaditou postavu a krátké hnědé vlasy. Při vycházce, ze které se nyní nevrátil, měl oblečeny krátké béžové kalhoty, hnědé tričko, černé pantofle a černé ponožky. Měl by mít s sebou béžovou plážovou tašku a v ní deku, uvedla mluvčí.
Doplnila, že muž má soudem omezenou svéprávnost a v současné chvíli se může pohybovat kdekoli v republice. Lidé, kteří mají informace o tom, kde by mohl být, mají volat policistům na linku 158.