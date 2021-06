Hledá se náhrada za Feriho. Čižinský koalici vadí, opustil lidovce a moc tepe do ODS

Jestliže se krátce po odstoupení Dominika Feriho z kandidátky koalice Spolu spekulovalo o tom, že by jej mohl nahradit ve volbách do sněmovny poslanec Jan Čižinský, nyní je tato varianta velmi nepravděpodobná. Podle informací Aktuálně.cz se zástupci koalice Spolu domluvili, že Čižinského na místo Feriho prosazovat nebudou. Sám Čižinský tvrdí, že se soustředí na komunální volby v Praze.

Po rezignaci donedávna velmi populárního poslance TOP 09 Dominika Feriho se koalice Spolu v hlavním městě snažila najít někoho, kdo by stejně jako on dokázal oslovit především mladé voliče. A padlo jméno třiačtyřicetiletého poslance (zvolen za KDU-ČSL) a starosty městské části Praha 7 Jana Čižinského.

Především pro předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku a předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou byl favoritem. Politik, který v roce 2017 v boji o sněmovnu díky preferenčním hlasům přeskočil tehdejšího lidoveckého poslance Daniela Hermana a v roce 2018 získal v komunálních pražských volbách ze všech kandidátů zdaleka nejvíce "kroužků".

"Jediné, co k tomu můžu říci, je skutečnost, že na kandidátce nejsem. To je vše," odpovídal před čtrnácti dny opakovaně Čižinský na dotazy, jak to vypadá s možností, že by za koalici Spolu šel v říjnu do parlamentních voleb právě místo Dominika Feriho. Víc se vyjadřovat nechtěl, záležitost byla v tu chvíli stále otevřená a poměrně komplikovaná, jak ukázal pozdější průběh vyjednávání.

Ovšem po uplynulém víkendu je už téměř jasné, že na kandidátce Spolu Čižinský nebude. Pokud se nestane něco velmi nečekaného. Dva na sobě nezávislé zdroje v úterý reportérovi Aktuálně.cz sdělily, že jednání o Čižinském skončila. "O víkendu o této variantě debatovalo vedení lidovců a většina byla proti tomu, aby Čižinský za Spolu kandidoval," řekl zdroj obeznámený s děním v KDU-ČSL, který nechtěl být jmenovaný. "Téměř na sto procent nepočítáme s tím, že by to byl pan Čižinský," doplnil hlas z TOP 09, jenž si také nepřál zveřejnit své jméno.

"Varianta s Janem Čižinským je už passé," potvrdil nakonec poslanec ODS Marek Benda, který je na pražské kandidátce koalice Spolu třetí - za jedničkou Markétou Pekarovou Adamovou a dvojkou, poslankyní a starostkou Prahy 2 Janou Černochovou.

Záležitost je pro koalici delikátní mimo jiné kvůli spletitým vztahům trojice stran v české metropoli. ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jsou na jedné lodi ve volbách do Poslanecké sněmovny, ale v Praze TOP 09 s lidovci a Piráty vládne, zatímco ODS v opozici vedení města často pranýřuje. Situaci navíc komplikuje fakt, že je starosta Prahy 7 jako protivník vnímán i některými lidovci, protože odešel z KDU-ČSL a v roce 2017 založil sdružení Praha sobě, které nyní vládne Praze se zmiňovanými stranami.

Právě odpor části pražských lidovců byl podle Marka Bendy jednou z hlavních překážek dohody. "Dokázal jsme si v rámci široké koalice proti Andreji Babišovi jeho účast na kandidátce naší koalice Spolu představit, ale nevěřil jsem, že k tomu dojde," řekl Benda.

Dalším důvodem, který uvedl, pak byla častá kritika Čižinského uskupení Praha sobě namířená na způsob předchozího vládnutí ODS v Praze. "Nikdy jsem nevěřil, že okolí pana Čižinského ho pustí do kandidatury s námi, protože oni všichni vyrostli na kritice ODS," prohlásil dlouholetý poslanec ODS.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nechce možnou náhradu za Dominika Feriho zatím nijak komentovat. "Ve čtvrtek máme výkonný výbor, po kterém budeme schopni říci, jak bude vypadat kandidátka do sněmovny v Praze. Do té doby ze mě žádné jméno nevytáhnete," sdělila s tím, že má strana v záloze ještě své náhradníky. Zároveň se odmítla vyjádřit i k případnému angažmá Jana Čižinského. "Nemám důvod k němu něco říkat," podotkla.

Podobně reagoval také předseda lidovců Marian Jurečka, který o Čižinského stojí hodně. Z jeho slov vyplývá, že celou záležitost nebere ještě za ukončenou. "Spekulace komentovat nebudu, o kandidátkách rozhoduje Celostátní výbor KDU-ČSL a ten o Jendovi nejednal," vysvětlil.

Sám Čižinský redakci Aktuálně.cz v úterý odpoledne tvrdil, že jednání ohledně něho jdou zcela mimo něj a on nemá zprávy, jak vypadají. "Protože všichni chceme, aby tady byla lepší vláda, než jaká tady je, tak jsem byl připraven pomoci. Bral jsem to jako otázku svědomí. Rozhodně jsem se ale nikde netlačil," dodal poslanec.

Shodou okolností začal právě v těchto dnech sbírat podpisy, které jsou nezbytné, aby se svým sdružením nezávislých kandidátů nazvaným Praha sobě mohl opět kandidovat v komunálních volbách v Praze v roce 2022. A potvrdil, že jeho cílem je obhájit post starosty Prahy 7, uspět ve volbách na magistrát a zároveň v některých městských částech, kde bude Praha sobě kandidovat poprvé.

Na otázku, jestli by ale neriskoval prohru ve všech těchto soubojích, pokud by kandidoval do sněmovny na společné kandidátce s "konkurenční" ODS, odpověděl, že jde o dvě zcela rozdílné záležitosti. "Pokud bych kandidoval do sněmovny, tak by to neznamenalo, že bych přestal kritizovat letité nešvary v Praze. To je totální nesmysl," dodává politik, který tak s největší pravděpodobností v říjnu jako poslanec skončí.