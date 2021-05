Hlavními hrozbami jsou podle NATO terorismus a Rusko, řekl Metnar

Hlavními hrozbami jsou podle aktuálních hodnocení NATO terorismus a Rusko. Po jednání s předsedou Vojenského výboru NATO Stuartem Peachem to řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). S hlavním vojenským představitelem Severoatlantické aliance mluvil například o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Peach zopakoval alianční podporu Česku.

Metnar s Peachem mluvil o bezpečnostní situaci a aktuálních hrozbách. Český ministr řekl, že se shodují, že svět není bezpečnější a členství v NATO je nejlepší obrannou zárukou. "Podle posledních aliančních hodnocení jsou nyní hlavními hrozbami terorismus a Rusko," poznamenal. Do tohoto kontextu podle něj zapadá i zapojení agentů ruské tajné služby GRU do výbuchů ve Vrběticích. Poděkoval za solidaritu, kterou NATO a jeho členské země Česku vyjádřily.

Solidaritu s Českou republikou ve svém vyjádření pro novináře zopakoval i Peach. Poznamenal, že za útokem jsou stejní agenti, kteří způsobili i výbuchy v Bulharsku a zaútočili v Salisbury v Británii. Poukázal také na snahu Ruska narušit suverenitu Ukrajiny, když jí upírá přístup do Černého moře. NATO bude podle něj na Ukrajině monitorovat situaci a bude očekávat, že Rusko ukončí soustřeďování svých vojenských sil na ukrajinských hranicích.

Tématem setkání byla i otázka aliančních zahraničních misí. Peach Česku poděkoval za jeho zapojení v předsunuté alianční přítomnosti v Pobaltí i za nasazení českých stíhačů při střežení pobaltského vzdušného prostoru, vyzdvihl také působení českých vojáků v Afghánistánu. Podle Metnara byly základní úkoly v Afghánistánu splněny a nyní bude na Afgháncích, aby převzali odpovědnost do svých rukou. Řekl, že Česko je připraveno se adekvátně zapojit do rozšíření výcvikové mise NATO v Iráku. Podle platného mandátu může česká armáda do Iráku vyslat až 80 vojáků.

S předsedou Vojenského výboru @NATO Stuartem Peachem jsme probírali mezinárodní bezpečnostní situaci, aktuální hrozby, modernizaci naší armády, Afghánistán i další alianční mise. Mezi tématy nemohly chybět Vrbětice, kde nám NATO opakovaně vyjádřilo solidaritu a podporu. pic.twitter.com/9lcgCkom11 — Lubomír Metnar (@metnarl) May 4, 2021

Peach se v úterý setkal také s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou, který ho informoval například o zvyšování českého obranného rozpočtu, o náboru nových vojáků nebo modernizaci. Jednal i s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a s předsedkyní sněmovního výboru pro obranu Janou Černochovou (ODS). Dopoledne uctil památku českých padlých vojáků na Vítkově a poklonil se u památníků československých letců sloužících za druhé světové války v RAF.

Peach přijel do Prahy na rozlučkovou návštěvu před blížícím se odchodem z funkce předsedy vojenského výboru. V jeho čele stojí od konce června 2018, kdy vystřídal českého generála Petra Pavla.