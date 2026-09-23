Hlavní velitel EU přijel jednat se šéfem české armády. Kvůli Zůnovi se schůzka nekonala

Pár dní poté, co náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč nedostal od ministerstva obrany svolení vycestovat na bezpečnostní konferenci do Kyjeva, musel řešit další výraznou změnu v diáři. Kvůli schůzce s ministrem Jaromírem Zůnou Hlaváč nestihl dlouho domluvené setkání s hlavním vojenským velitelem EU, který už byl přitom v Praze. Zůna ale s takovým výkladem situace nesouhlasí.
Třetí zářijový týden se Česká republika opět stala důležitým bodem pro evropské i globální bezpečnostní a obranné insidery. Konaly se ostravské Dny NATO i pražská konference Prague Defence Summit (PDS).
Do Prahy letos dorazilo ze zahraničí mnoho zásadních osobností. Mezi nimi i irský generál Seán Clancy, předseda Vojenského výboru Evropské unie.
Do hlavního města přicestoval i proto, aby se v dejvickém generálním štábu setkal s náčelníkem Miroslavem Hlaváčem.
Jenže dlouho dopředu domluvená schůzka se nekonala. Clancy o tom své kolegy a zahraniční partnery podle zjištění deníku Aktuálně.cz informoval hned ve čtvrtek 17. září v pražském hotelu Marriott, kde konference PDS probíhala.
Za zrušením důležitého česko-evropského mítinku mělo podle generálního štábu stát ministerstvo obrany. Ministr Jaromír Zůna (za SPD) si totiž na čas, který měl Miroslav Hlaváč vyhrazený pro Clancyho, náčelníka armády předvolal na poradu k sobě na resort. Tato změna tedy schůzku překazila.
„K setkání pana Clancyho s panem generálem Hlaváčem nakonec nedošlo z důvodu změny programu ministra obrany,“ popisuje Zdeňka Sobarňa Košvancová, mluvčí generálního štábu.
„Schůzka ministra obrany s náčelníkem generálního štábu musela být přesunuta na jiný čas, a z tohoto důvodu již nebylo možné plánované setkání s panem Clancym uskutečnit,“ pokračuje Košvancová ve vysvětlování.
A proč jednání neproběhlo později? „V programu pana Clancyho se již nepodařilo nalézt jiný vhodný termín,“ přibližuje Košvancová, jak schůzka českého a irského generála definitivně vyšuměla.
„O schůzce jsme nemluvili“
Reportér deníku Aktuálně.cz v té souvislosti oslovil i samotného ministra Jaromíra Zůnu (za SPD). A ten se slovy generálního štábu o změně svého programu nesouhlasí.
„Jaký zásah?! Nikdy jsme o této schůzce (Hlaváč-Clancy) s náčelníkem generálního štábu nemluvili. Dne 17. září byla konference PDS, pravidelná porada vedení ministerstva obrany, jednání s několika zahraničními delegacemi do večerních hodin. Byla to věc náčelníka generálního štábu, jak si tento den naplánoval,“ reaguje Zůna s tím, že několika mítinků se zúčastnil společně s Hlaváčem.
„Nikdo nikomu nic nezakazoval. Pracovní den si musí každý funkcionář naplánovat sám,“ tvrdí ještě ministr obrany. A prohlásil, že kvůli konferenci PDS byla jen obvyklá dopolední čtvrteční porada vedení resortu přesunuta na odpoledne.
Další zrušené jednání
Realitou je, že Miroslav Hlaváč musel už podruhé v krátké době zrušit jednání s důležitými českými spojenci. Jak už před několika dny informoval týdeník Respekt a web Seznam Zprávy, obrana náčelníkovi generálního štábu znemožnila vycestovat do Kyjeva na konferenci Yes.
„My jsme to s panem generálem Hlaváčem řešili minulý týden v sobotu a shodli jsme se na tom, a bylo to ve vzájemné shodě, že je před námi teď velmi důležité období. Finalizuje se náročná diskuse o přípravě rozpočtu na rok 2027, armádu čeká dokončení koncepce její výstavby, připravují se Dny NATO a připravují se jednání výborů Poslanecké sněmovny,“ citovala agentura ČTK slova Jaromíra Zůny z pátku 11. září.
„Došli jsme k závěru, že je vhodnější koncentrovat se na plnění těchto úkolů, protože na takovou konferenci se dá přihlásit pomocí videokonference i jinými způsoby,“ řekl tehdy ještě ministr.
Téma se řešilo i na posledním jednání sněmovního výboru pro obranu. Tam se do Zůny ostře pustila poslankyně Jana Černochová (ODS). „Tak aspoň tady z nás nedělejte blbce a rovnou řekněte, že jste tam náčelníka generálního štábu nepustil, protože vám to zakázal předseda hnutí, které reprezentujete, a tím je SPD.“
Hnutí Tomia Okamury a jeho místopředsedy Radima Fialy dlouhodobě vystupuje proti české podpoře Ukrajiny a je také velmi kritické vůči Evropské unii a jejím institucím. Sám Okamura v minulosti prosazoval referendum, v němž by měli čeští občané rozhodnout, zda chtějí setrvat v EU.
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