Hlavní tah do Brna je za Znojmem po nehodě zavřený, zůstane zřejmě až do večera

Podle Chaloupky to vypadalo, že řidič nákladního auta ani příliš nebrzdil, i proto jsou následky tak devastující. Dopravu policisté odklánějí mezi dvěma okružními křižovatkami přes vesnice Dyje, Tasovice a Hodonice. Nehodu vyšetřují a odklízejí následky. Daný úsek je po rekonstrukci, silnice je zde široká a krajnice také. Řidiči tudy často jezdí rychleji, než je povolených 90 kilometrů za hodinu.
Bothová doplnila, že záchranáři ošetřili na místě i jednoho lehce zraněného.
Web Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz nejdříve odhadoval, že by omezení mohlo skončit kolem 11:00, nyní ale jde o čas 20:00. Chaloupka uvedl, že bude zřejmě komplikovanější vyprostit kamion z příkopu.