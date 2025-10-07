Domácí

Hlavní tah do Brna je za Znojmem po nehodě zavřený, zůstane zřejmě až do večera

před 1 hodinou
Na hlavním tahu ze Znojma směrem do Brna poblíž Těšetic narazilo v úterý ráno nákladní auto do osobního vozu s přívěsem, který stál na krajnici. Náraz osobní auto zdemoloval a jeho těžce zraněného řidiče museli záchranáři napojit na plicní ventilaci a přepravit do bohunické nemocnice v Brně, uvedli mluvčí policie David Chaloupka a mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Silnice je obousměrně uzavřená.
Snímek je ilustrační.
Snímek je ilustrační. | Foto: HZS Plzeňského kraje

Podle Chaloupky to vypadalo, že řidič nákladního auta ani příliš nebrzdil, i proto jsou následky tak devastující. Dopravu policisté odklánějí mezi dvěma okružními křižovatkami přes vesnice Dyje, Tasovice a Hodonice. Nehodu vyšetřují a odklízejí následky. Daný úsek je po rekonstrukci, silnice je zde široká a krajnice také. Řidiči tudy často jezdí rychleji, než je povolených 90 kilometrů za hodinu.

Bothová doplnila, že záchranáři ošetřili na místě i jednoho lehce zraněného.

Web Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz nejdříve odhadoval, že by omezení mohlo skončit kolem 11:00, nyní ale jde o čas 20:00. Chaloupka uvedl, že bude zřejmě komplikovanější vyprostit kamion z příkopu.

 
