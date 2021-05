Hlavní manažer hnutí ANO pobíral plný zastupitelský plat, měl dostávat jen 40 procent

Hlavní manažer hnutí ANO Jan Richter loni pobíral plný plat člena zastupitelstva Ústeckého kraje, ačkoliv měl jako poslanec dostávat jen 40 procent. Podle webu Deník N a serveru HlídacíPes.org to vyplývá z výsledku kontroly, kterou iniciovali ústečtí krajští zastupitelé. Richter potvrdil, že plat v plné výši skutečně dostával. Byl to podle něj omyl a peníze hodlá vrátit.

Richter byl zastupitelem v Ústeckém kraji a předsedou finančního výboru do loňských krajských voleb. Pobírat plný plat mohl až do začátku roku 2020, kdy začal platit zákon, podle kterého mají uvolnění zastupitelé nárok pouze na 40 procent odměny. Richter, který byl zároveň poslanec, tak měl od 1. ledna 2020 do konce volebního období dostávat místo 90 559 korun měsíčně jen 36 223 Kč. To se ale podle kontrolní skupiny ustavené finančním výborem krajského zastupitelstva nestalo.

Kontrolní skupina podle Deníku N zjistila, že Richterovi bylo neoprávněně vyplaceno zhruba 750 000 Kč, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Kromě běžného platu dostal v plné výši i tříměsíční odchodné.

Richter pochybení přiznává. "Ano, sám jsem na to přišel při přípravě daňového přiznání s mou daňovou poradkyní a upozornil jsem úřad," řekl serveru HlídacíPes.org. Chyba podle poslance vznikla na straně krajského úřadu, který mu měl plat snížit.

Peníze získané navíc si Richter ponechat nehodlá. "Vrátím všechno, protože se nebudu obohacovat, čekám, až mi to přepočítají, a vše zaplatím," řekl Deníku N.

Richter měl vykazovat činnosti, kterých se neúčastnil

Zastupitelé zkoumali také smlouvu, podle níž má Richter do roku 2024 radit hejtmanovi na poloviční úvazek za 5000 čistého v resortech školství, cestovního ruchu, regionálního rozvoje, památkové péče a sportu. Kontrola dospěla k závěru, že vykazoval činnost, kterou nemá v popisu práce, nebo si vykazuje činnosti, kterých se vůbec neúčastnil, píše Deník N.

Členové kontrolní skupiny nechtěli případ veřejně komentovat. "Nezákonné věci byly kontrolou zjištěny, ale nyní se k tomu nebudu vyjadřovat," řekl Deníku N krajský zastupitel Vladimír Vlach (Piráti). Hejtman ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) má být se závěry seznámen příští úterý.

Kontrolu poradenských smluv na ústeckém krajském úřadu spustil případ údajně fiktivních smluv mezi poradkyní hejtmana Vladislavou Marschallovou a společností Krajská zdravotní, která spravuje pět nemocnic v regionu. Opozice chtěla v této souvislosti odvolat hejtmana Schillera, ale neměla na to dost hlasů. Marschallová skončila v Krajské zdravotní, jako poradkyně hejtmana i jako místopředsedkyně ANO v kraji, smlouvami se zabývá policie.